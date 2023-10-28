https://sputniknews.com.tr/20231028/pariste-yasaga-ragmen-filistine-destek-gosterisi-duzenlendi-1076824911.html
Paris'te yasağa rağmen Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Paris'te yasağa rağmen Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Fransa'nın başkenti Paris'te emniyet müdürlüğünün yasağına rağmen Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Paris'in yanı sıra Londra, Brüksel, Stockholm'de de... 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T20:11+0300
2023-10-28T20:11+0300
2023-10-28T20:11+0300
filistin
dünya
paris
londra
destek
gösteri
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Paris'te Chatelet Meydanı'nda yerel saat ile 14.30'da başlayan gösteri, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında devam etti.Polis ve metro görevlileri, Chatelet metro durağının gösterinin olduğu alana geçişi kolaylaştıran çıkışını kapattı.Durağın farklı çıkışlarını kullanmak zorunda kalan katılımcılar, bu durumu protesto etti.Chatelet Meydanı'nda göstericileri çember altına alan güvenlik güçleri, gösteri alanına girenlerin daha sonra bu alandan çıkamayacağı uyarısında bulundu.Gösteride, "Gazze'nin çocukları, Filistin'in çocukları, insanlık öldürülüyor", "Gazze, Paris seninle", "Soykırımı durdurun" ve "Ateşkes" sloganları atıldı.Londra'da destekçiler üçüncü kez sokaklara indiİngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan on binlerce kişi, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında üçüncü kez yürüdü. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasını protesto etmek isteyen on binlerce Filistin yanlısı gösterici, öğle saatlerinde Thames Nehri kıyısındaki Victoria Enbankment'ta toplandı.Belçika'da Filistinlilere destek gösterisiBelçika'nın Liege kentinde Filistinlilere destek için gösteri düzenlendi.Saint-Leonard Meydanı'nda toplanan yaklaşık 300 kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı.Gösteride, Filistin ile dayanışmayı vurgulayan ve İsrail'i telin eden sloganlar atıldı. Filistin bayraklarının yanı sıra bazı Müslüman ülkenin bayrakları da açıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231028/cumhurbaskani-erdogan-buyuk-filistin-mitinginde-konusuyor-1076819550.html
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filistin, paris, londra, destek, gösteri
filistin, paris, londra, destek, gösteri
Paris'te yasağa rağmen Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
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Fransa'nın başkenti Paris'te emniyet müdürlüğünün yasağına rağmen Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Paris'in yanı sıra Londra, Brüksel, Stockholm'de de destek gösterileri yapıldı.
Paris'te Chatelet Meydanı'nda yerel saat ile 14.30'da başlayan gösteri, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında devam etti.
Polis ve metro görevlileri, Chatelet metro durağının gösterinin olduğu alana geçişi kolaylaştıran çıkışını kapattı.
Durağın farklı çıkışlarını kullanmak zorunda kalan katılımcılar, bu durumu protesto etti.
Chatelet Meydanı'nda göstericileri çember altına alan güvenlik güçleri, gösteri alanına girenlerin daha sonra bu alandan çıkamayacağı uyarısında bulundu.
Gösteride, "Gazze'nin çocukları, Filistin'in çocukları, insanlık öldürülüyor", "Gazze, Paris seninle", "Soykırımı durdurun" ve "Ateşkes" sloganları atıldı.
Londra'da destekçiler üçüncü kez sokaklara indi
İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan on binlerce kişi, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında üçüncü kez yürüdü. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasını protesto etmek isteyen on binlerce Filistin yanlısı gösterici, öğle saatlerinde Thames Nehri kıyısındaki Victoria Enbankment'ta toplandı.
Belçika'da Filistinlilere destek gösterisi
Belçika'nın Liege kentinde Filistinlilere destek için gösteri düzenlendi.
Saint-Leonard Meydanı'nda toplanan yaklaşık 300 kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı.
Gösteride, Filistin ile dayanışmayı vurgulayan ve İsrail'i telin eden sloganlar atıldı. Filistin bayraklarının yanı sıra bazı Müslüman ülkenin bayrakları da açıldı.