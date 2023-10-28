https://sputniknews.com.tr/20231028/pariste-yasaga-ragmen-filistine-destek-gosterisi-duzenlendi-1076824911.html

Paris'te yasağa rağmen Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Paris'te yasağa rağmen Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te emniyet müdürlüğünün yasağına rağmen Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Paris'in yanı sıra Londra, Brüksel, Stockholm'de de... 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T20:11+0300

2023-10-28T20:11+0300

2023-10-28T20:11+0300

filistin

dünya

paris

londra

destek

gösteri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1c/1076825960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f063f9ea058fffd4f348694df40120b8.jpg

Paris'te Chatelet Meydanı'nda yerel saat ile 14.30'da başlayan gösteri, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında devam etti.Polis ve metro görevlileri, Chatelet metro durağının gösterinin olduğu alana geçişi kolaylaştıran çıkışını kapattı.Durağın farklı çıkışlarını kullanmak zorunda kalan katılımcılar, bu durumu protesto etti.Chatelet Meydanı'nda göstericileri çember altına alan güvenlik güçleri, gösteri alanına girenlerin daha sonra bu alandan çıkamayacağı uyarısında bulundu.Gösteride, "Gazze'nin çocukları, Filistin'in çocukları, insanlık öldürülüyor", "Gazze, Paris seninle", "Soykırımı durdurun" ve "Ateşkes" sloganları atıldı.Londra'da destekçiler üçüncü kez sokaklara indiİngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan on binlerce kişi, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında üçüncü kez yürüdü. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasını protesto etmek isteyen on binlerce Filistin yanlısı gösterici, öğle saatlerinde Thames Nehri kıyısındaki Victoria Enbankment'ta toplandı.Belçika'da Filistinlilere destek gösterisiBelçika'nın Liege kentinde Filistinlilere destek için gösteri düzenlendi.Saint-Leonard Meydanı'nda toplanan yaklaşık 300 kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı.Gösteride, Filistin ile dayanışmayı vurgulayan ve İsrail'i telin eden sloganlar atıldı. Filistin bayraklarının yanı sıra bazı Müslüman ülkenin bayrakları da açıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231028/cumhurbaskani-erdogan-buyuk-filistin-mitinginde-konusuyor-1076819550.html

filistin

paris

londra

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filistin, paris, londra, destek, gösteri