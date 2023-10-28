https://sputniknews.com.tr/20231028/cumhurbaskani-erdogan-buyuk-filistin-mitinginde-konusuyor-1076819550.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Filistin Mitingi’nde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Filistin Mitingi’nde konuşuyor
İstanbul'da düzenlenen Büyük Filistin Mitingi’nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Öyle büyük bir millet ve devletiz ki ne gücümüz ne derdimiz ne... 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T16:26+0300
2023-10-28T16:26+0300
2023-10-28T16:31+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
miting
filistin
israil-filistin
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İstanbul'da düzenlenen Büyük Filistin Mitingi’nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Öyle büyük bir millet ve devletiz ki ne gücümüz ne derdimiz ne mücadelemiz sadece kendi sınırlarımızla kaimdir" sözleriyle konuşmasına başladı.
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recep tayyip erdoğan, miting, filistin, israil-filistin
recep tayyip erdoğan, miting, filistin, israil-filistin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Filistin Mitingi’nde konuşuyor
16:26 28.10.2023 (güncellendi: 16:31 28.10.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da düzenlenen Büyük Filistin Mitingi’nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Öyle büyük bir millet ve devletiz ki ne gücümüz ne derdimiz ne mücadelemiz sadece kendi sınırlarımızla kaimdir" sözleriyle konuşmasına başladı.