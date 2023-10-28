https://sputniknews.com.tr/20231028/cumhurbaskani-erdogan-buyuk-filistin-mitinginde-konusuyor-1076819550.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Filistin Mitingi’nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Filistin Mitingi’nde konuşuyor

İstanbul'da düzenlenen Büyük Filistin Mitingi’nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Öyle büyük bir millet ve devletiz ki ne gücümüz ne derdimiz ne... 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T16:26+0300

2023-10-28T16:26+0300

2023-10-28T16:31+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

miting

filistin

israil-filistin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1c/1076819605_91:0:3661:2008_1920x0_80_0_0_7e048d3ab4f3cddb576c179ef83907d3.jpg

İstanbul'da düzenlenen Büyük Filistin Mitingi’nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Öyle büyük bir millet ve devletiz ki ne gücümüz ne derdimiz ne mücadelemiz sadece kendi sınırlarımızla kaimdir" sözleriyle konuşmasına başladı.

türkiye

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, miting, filistin, israil-filistin