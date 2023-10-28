https://sputniknews.com.tr/20231028/iran-cumhurbaskani-reisi-hamasin-israile-saldirisi-arkasinda-iranin-oldugu-iddiasi-yalan-1076827600.html

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Hamas’ın İsrail’e saldırısının arkasında İran’ın olduğu iddiası yalan

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Hamas’ın İsrail’e saldırısının arkasında İran’ın olduğu iddiası yalan

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Hamas’ın İsrail’e saldırısının arkasında İran’ın olduğu iddiasını reddetti. Reisi ayrıca ABD’nin, İran’ın Gazze çatışmasına... 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T22:38+0300

2023-10-28T22:38+0300

2023-10-28T22:51+0300

dünya

ibrahim reisi

iran

israil-filistin

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İran Cumhurbaşkanı Reisi, ABD'nin İran'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaya karışmaması yönündeki uyarılarına karşı çıkarak, Washington'un kendi tavsiyesine uymadığını söyledi. Reisi, "Washington, İran'ın İsrail-Filistin ihtilafı konusunda hiçbir şey yapmamasını isterken, ABD İsrail'e geniş destek veriyor ve çağrılarını geçersiz kılıyor" dedi. İran Cumhurbaşkanı ayrıca, ülkesinin Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırının arkasında olduğuna yönelik iddiaları yalanladı. Reisi, Al Jazeera televizyonuna açıklamasında, “Filistin’deki ve bölgedeki direniş bağımsız. Onlar kararlarını bağımsız alıyor ve Tahran’dan hiçbir emir almıyorlar” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231028/iran-ordusu-1402-iktidar-tatbikatinda-kamikaze-ihalarini-test-etti-1076821968.html

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