https://sputniknews.com.tr/20231028/iran-cumhurbaskani-reisi-hamasin-israile-saldirisi-arkasinda-iranin-oldugu-iddiasi-yalan-1076827600.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Hamas’ın İsrail’e saldırısının arkasında İran’ın olduğu iddiası yalan
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Hamas’ın İsrail’e saldırısının arkasında İran’ın olduğu iddiası yalan
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Hamas’ın İsrail’e saldırısının arkasında İran’ın olduğu iddiasını reddetti. Reisi ayrıca ABD’nin, İran’ın Gazze çatışmasına... 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T22:38+0300
2023-10-28T22:38+0300
2023-10-28T22:51+0300
dünya
ibrahim reisi
iran
israil-filistin
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İran Cumhurbaşkanı Reisi, ABD'nin İran'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaya karışmaması yönündeki uyarılarına karşı çıkarak, Washington'un kendi tavsiyesine uymadığını söyledi. Reisi, "Washington, İran'ın İsrail-Filistin ihtilafı konusunda hiçbir şey yapmamasını isterken, ABD İsrail'e geniş destek veriyor ve çağrılarını geçersiz kılıyor" dedi. İran Cumhurbaşkanı ayrıca, ülkesinin Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırının arkasında olduğuna yönelik iddiaları yalanladı. Reisi, Al Jazeera televizyonuna açıklamasında, “Filistin’deki ve bölgedeki direniş bağımsız. Onlar kararlarını bağımsız alıyor ve Tahran’dan hiçbir emir almıyorlar” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231028/iran-ordusu-1402-iktidar-tatbikatinda-kamikaze-ihalarini-test-etti-1076821968.html
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ibrahim reisi, iran, israil-filistin
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Hamas’ın İsrail’e saldırısının arkasında İran’ın olduğu iddiası yalan
22:38 28.10.2023 (güncellendi: 22:51 28.10.2023) Abone ol
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Hamas’ın İsrail’e saldırısının arkasında İran’ın olduğu iddiasını reddetti. Reisi ayrıca ABD’nin, İran’ın Gazze çatışmasına karışmaması yönündeki uyarısına uymayacaklarını belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, ABD'nin İran'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaya karışmaması yönündeki uyarılarına karşı çıkarak, Washington'un kendi tavsiyesine uymadığını söyledi.
Reisi, "Washington, İran'ın İsrail-Filistin ihtilafı konusunda hiçbir şey yapmamasını isterken, ABD İsrail'e geniş destek veriyor ve çağrılarını geçersiz kılıyor" dedi.
İran Cumhurbaşkanı ayrıca, ülkesinin Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırının arkasında olduğuna yönelik iddiaları yalanladı.
Reisi, Al Jazeera televizyonuna açıklamasında, “Filistin’deki ve bölgedeki direniş bağımsız. Onlar kararlarını bağımsız alıyor ve Tahran’dan hiçbir emir almıyorlar” ifadesini kullandı.