https://sputniknews.com.tr/20231028/guterres-gazze-seridindeki-durumun-tersine-cevrilmesi-gerekiyor-1076828198.html

Guterres: Gazze Şeridi’ndeki durumun tersine çevrilmesi gerekiyor

Guterres: Gazze Şeridi’ndeki durumun tersine çevrilmesi gerekiyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, insani duraklama yerine ‘bombalamaların benzeri görülmemiş bir şekilde arttığını’ gördüğü Gazze Şeridi’ndeki durumun... 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T23:48+0300

2023-10-28T23:48+0300

2023-10-28T23:56+0300

antonio guteres

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birleşmiş milletler (bm)

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, bugün gerçekleştirdiği Katar ziyareti kapsamında Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi, görüşmede Gazze Şeridi’ndeki gerilimi düşürmenin yolları tartışıldı.X platformundaki hesabından paylaşımda bulunan Guterres, “Gözlerimizin önünde bir insani felaketin yaşandığı Gazze Şeridi'nde derhal insani ateşkes, ayrıca rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılması ve halkın dramatik ihtiyaçlarına uygun düzeyde insani yardım sağlanması çağrımı yineliyorum. Ortadoğu'da en azından insani bir duraklamanın gerekliliği konusunda giderek büyüyen fikir birliği beni cesaretlendir gibi olmuştu. Ne yazık ki bunun yerine, insani hedefleri baltalayan bombalamaların benzeri görülmemiş bir şekilde artması beni şaşırttı” ifadelerini kullandı.“Bu durumu tersine çevirmek gerekiyor” vurgusunu yapan Guterres, Katar'a, ‘Gazze Şeridi'nde tutulan rehinelerin serbest bırakılmasında arabulucu olarak gösterdiği aralıksız çabalardan dolayı’ teşekkür etmek, minnettarlığını ve desteğini ifade etmek için geldiğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231028/mahmud-abbas-gazzedeki-halkimiz-dunyanin-gozu-onunde-soykirima-israilin-katliamina-maruz-kaliyor-1076827788.html

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antonio guteres, bm, birleşmiş milletler (bm), israil-filistin, gazze, gazze şeridi