https://sputniknews.com.tr/20231028/suudi-arabistandan-israilin-gazzedeki-kara-operasyonuna-son-verilmesi-cagrisi-1076822895.html

Suudi Arabistan’dan İsrail'in Gazze'deki kara operasyonuna son verilmesi çağrısı

Suudi Arabistan’dan İsrail'in Gazze'deki kara operasyonuna son verilmesi çağrısı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i sert bir şekilde kınayarak, Gazze'deki kara operasyonuna son verilmesini talep etti. 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T18:46+0300

2023-10-28T18:46+0300

2023-10-28T18:46+0300

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’nın X platformundaki sayfasından yapılan paylaşımda İsrail, Gazze’de başlattığı kara operasyonu nedeniyle sert bir şekilde kınandı, ayrıca uluslararası toplumdan, sivillerin yaşamlarına tehdit oluşturması nedeniyle ‘İsrail'in bölgedeki askeri eylemlerini derhal durdurması’ talep edildi.Açıklamada, “Suudi Arabistan, Filistinli sivillerin hayatlarını tehdit ettiği, onları daha büyük tehlikelerle karşı karşıya bıraktığı ve insanlık dışı koşullar yarattığı için İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü her türlü kara operasyonunu kınıyor” ifadelerine yer verildi.Suudi Arabistan Dışişleri, “Krallık, uluslararası toplumun İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonunun derhal sona ermesinin sorumluluğunu üstlenmesini talep ediyor, aynı zamanda kardeş Filistin halkına karşı bu apaçık ve haksız uluslararası hukuk ihlallerinin devam etmesinin tehlikesi konusunda uyarıda bulunuyor” vurgusunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231025/abd-baskani-biden-ve-suudi-arabistan-veliaht-prensi-selman-telefonda-gorustu-1076689282.html

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