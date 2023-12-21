https://sputniknews.com.tr/20231221/unicef-ailelerinin-hayatta-olup-olmadigi-belirsiz-19-bin-cocuk-gazzenin-guneyine-tahliye-edildi-1078692477.html

UNICEF: Ailelerinin hayatta olup olmadığı belirsiz 19 bin çocuk Gazze'nin güneyine tahliye edildi

UNICEF: Ailelerinin hayatta olup olmadığı belirsiz 19 bin çocuk Gazze'nin güneyine tahliye edildi

Gazze’deki insani felaketin, bombalamalardan daha fazla çocuğun ölümüne yol açabileceğini kaydeden UNICEF Ortadoğu Temsilcisi Ammar Ammar, yaklaşık 19 bin... 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T17:25+0300

2023-12-21T17:25+0300

2023-12-21T17:25+0300

israil- filistin çatışması

unicef

birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef)

gazze

gazze şeridi

çocuk

filistin

israil-filistin

israil

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Ortadoğu Temsilcisi Ammar Ammar, Sputnik Arabic’e açıklamasında, “Gazze'deki felaket durumundan ve bu durumun sektör çocukları üzerindeki doğrudan etkisinden son derece endişeliyiz. Zira insani yardımların ulaştırılması sürecindeki kısıtlamalar, ev ve içme suyu eksikliği ve sağlık sektöründeki kriz ölümlerine yol açan temel faktörler. Bütün bunlar bölgede çok sayıda çocuğun hayatına mal oluyor. Bu çocukların sayısı sonuçta bombalamalarda öldürülen çocuk sayısından kat kat daha fazla olabilir” ifadesini kullandı.UNICEF’in, bu alandaki tüm zorluklara rağmen, önceliklerinin temelinde bu misyonun yer alması nedeniyle, ailelerini kaybetmiş Filistinli gençlere mümkün olan her türlü desteği sağlamakta olduğunu kaydeden Ammar sözlerini şöyle sürdürdü: Gazze Şeridi’nin çocuk mezarlığına dönüştüğünü ilk dile getiren Birleşmiş Milletler olduğuna dikkat çeken Ammar, “Genel Sekreter Antonio Guterres, bu savaşa sona verecek çözüme ulaşılması için 99. maddeyi devreye soktu. Uluslararası topluluk ahlaki sorumluluk taşıyor, Filistinli sivillerin hayatta kalabilmesi için ateşkes ve gerekli insani yardımım sağlanmasını talep etme yükümlüğüne sahip” dedi.Ammar, “UNICEF yakıt, içme suyu, kişisel hijyen malzemeleri ve diğer malzemeleri dağıtmak için her türlü çabayı gösteriyor. Ancak Gazze Şeridi’ne ulaşan bu yardımın hacmi yeterli değil. Yeterli olsa bile bazı bölgelerde dağıtımı acımasız bombalamalar yüzünden engelleniyor” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231221/unicef-gazze-seridinde-cocuklar-suya-erisemiyor-1078682899.html

gazze

gazze şeridi

filistin

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unicef, birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef), gazze, gazze şeridi, çocuk, filistin, israil-filistin, israil