https://sputniknews.com.tr/20231221/unicef-gazze-seridinde-cocuklar-suya-erisemiyor-1078682899.html
UNICEF: Gazze Şeridi'nde çocuklar suya erişemiyor
UNICEF: Gazze Şeridi'nde çocuklar suya erişemiyor
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de çocukların temiz suyun yüzde 90'ına erişim sağlayamadığını... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T13:33+0300
2023-12-21T13:33+0300
2023-12-21T13:33+0300
israil- filistin çatışması
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birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef)
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UNICEF tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de temiz suyun yüzde 90'ına ulaşamayan çocukların, her gün sadece 1.5 ila 2 litre suya erişebildiği belirtilirken insani yardım standartlarına göre, acil durumlarda temel ihtiyaçları karşılamak için gereken asgari su miktarının günlük 15 litre olduğuna, sadece hayatta kalmak için günde en az 3 litre suya ihtiyaç duyulduğuna işaret edildi.Söz konusu açıklamada bu durumun çocuklar üzerinde daha da ciddi bir etki yarattığı belirtilirken çocukların dehidrasyon (susuz kalma), ishal, hastalık ve yetersiz beslenme karşısında daha savunmasızlar oldukları kaydedildi.UNICEF tarafından yapılan açıklamada bölgede temiz su kalmadığından ve artan yağmurlar neticesinde yaşanan su baskınlarından ötürü kolera ve kronik ishal gibi su ile bulaşan hastalıkların yaygınlaşması ile ilgili endişelerin de arttığı vurgulandı. Yetkililerden alınan raporlarda, 5 yaşından küçük çocuklar arasında bildirilen aylık ishal vakası ortamalasının şimdiden 20 katına çıkmış durumda olduğu ifade edilirken uyuz, bit, suçiçeği, deri döküntüsü gibi hastalıklarda da artış görüldüğü ve bunların yanı sıra, 160 binden fazla akut solunum yolu enfeksiyonu vakası bildirildiği kaydedildi.UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell açıklamasında şu sözlere yer verdi:Gazze Şeridi'nde kadınların ve çocukların, sığınak tuvaletlerinin önünde oluşan uzun kuyruklarda sıra beklediği belirtilirken ortalama 700 kişiye tek bir tuvalet düştüğü dile getirildi. Bölgede duşlara erişmenin daha da güç olduğu ifade edilen açıklamada kişisel hijyen için başvurulabilecek seçeneklerin, yok denecek kadar az olduğu ve bu durumun bilhassa kadınları ve kız çocuklarını etkilediği zikredildi.Russell, "Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz fakat temin edebildiğimiz ekipman ve malzeme, yeterli olmaktan çok uzak. Sürekli bombardıman, malzemenin bölgeye girmesine izin verilmemesi ve yakıt kısıtlamaları; bu bölge için hayati önem taşıyan ilerlemeleri baltalıyor. Hasar gören su şebekelerini onarmak için bu malzemelere acilen ihtiyacımız var" dedi.UNICEF tarafından yapılan açıklama, "Gazze Şeridi'ndeki su ve sanitasyon ihtiyaçlarının karşılanması için mevcut altyapının onarımına ve iyileştirilmesine izin verilmesini talep ediyor. Tüm taraflara, hem su ve sanitasyon tesislerini hem de bu tesislerin bakımını ve onarımını yapmakla görevlendirilen işçileri koruma konusundaki uluslararası yükümlülüklerini de hatırlatıyor" cümleleriyle sonlandırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231031/unicef-gazze-cocuk-mezarligina-donustu-1076928012.html
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unicef, birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef), gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, çocuk, susuzluk
unicef, birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef), gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, çocuk, susuzluk
UNICEF: Gazze Şeridi'nde çocuklar suya erişemiyor
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de çocukların temiz suyun yüzde 90'ına erişim sağlayamadığını bildirdi.
UNICEF tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de temiz suyun yüzde 90'ına ulaşamayan çocukların, her gün sadece 1.5 ila 2 litre suya erişebildiği belirtilirken insani yardım standartlarına göre, acil durumlarda temel ihtiyaçları karşılamak için gereken asgari su miktarının günlük 15 litre olduğuna, sadece hayatta kalmak için günde en az 3 litre suya ihtiyaç duyulduğuna işaret edildi.
Söz konusu açıklamada bu durumun çocuklar üzerinde daha da ciddi bir etki yarattığı belirtilirken çocukların dehidrasyon (susuz kalma), ishal, hastalık ve yetersiz beslenme karşısında daha savunmasızlar oldukları kaydedildi.
UNICEF tarafından yapılan açıklamada bölgede temiz su kalmadığından ve artan yağmurlar neticesinde yaşanan su baskınlarından ötürü kolera ve kronik ishal gibi su ile bulaşan hastalıkların yaygınlaşması ile ilgili endişelerin de arttığı vurgulandı.
Yetkililerden alınan raporlarda, 5 yaşından küçük çocuklar arasında bildirilen aylık ishal vakası ortamalasının şimdiden 20 katına çıkmış durumda olduğu ifade edilirken uyuz, bit, suçiçeği, deri döküntüsü gibi hastalıklarda da artış görüldüğü ve bunların yanı sıra, 160 binden fazla akut solunum yolu enfeksiyonu vakası bildirildiği kaydedildi.
UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell açıklamasında şu sözlere yer verdi:
Acilen yeterli miktarda temiz suya erişim sağlanması gerekiyor. Bu, bir ölüm kalım meselesi. Gazze'deki çocuklar içecek bir yudum su dahi bulmakta zorlanıyor. Çocuklar ve aileler, tuz oranı yüksek veya kirli kaynaklardan gelen suyu kullanmak zorunda kalıyor. Temiz su sağlanmadığı takdirde, önümüzdeki günlerde çok daha fazla sayıda çocuk, yoksulluk ve hastalık nedeniyle hayatını kaybedecek.
Gazze Şeridi'nde kadınların ve çocukların, sığınak tuvaletlerinin önünde oluşan uzun kuyruklarda sıra beklediği belirtilirken ortalama 700 kişiye tek bir tuvalet düştüğü dile getirildi.
Bölgede duşlara erişmenin daha da güç olduğu ifade edilen açıklamada kişisel hijyen için başvurulabilecek seçeneklerin, yok denecek kadar az olduğu ve bu durumun bilhassa kadınları ve kız çocuklarını etkilediği zikredildi.
Russell, "Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz fakat temin edebildiğimiz ekipman ve malzeme, yeterli olmaktan çok uzak. Sürekli bombardıman, malzemenin bölgeye girmesine izin verilmemesi ve yakıt kısıtlamaları; bu bölge için hayati önem taşıyan ilerlemeleri baltalıyor. Hasar gören su şebekelerini onarmak için bu malzemelere acilen ihtiyacımız var" dedi.
UNICEF tarafından yapılan açıklama, "Gazze Şeridi'ndeki su ve sanitasyon ihtiyaçlarının karşılanması için mevcut altyapının onarımına ve iyileştirilmesine izin verilmesini talep ediyor. Tüm taraflara, hem su ve sanitasyon tesislerini hem de bu tesislerin bakımını ve onarımını yapmakla görevlendirilen işçileri koruma konusundaki uluslararası yükümlülüklerini de hatırlatıyor" cümleleriyle sonlandırıldı.