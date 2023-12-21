UNICEF: Gazze Şeridi'nde çocuklar suya erişemiyor

Türkiye
Merkez Bankası'ndan rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Moody's'ten Türkiye yorumu
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Süper Lig'de yönetim kaosu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ekmek ve gıda fiyatları ne durumda?
12:05
85 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın beybabası: Hulusi Kentmen
13:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Yatarak' kilo vermek mümkün: Uykuda kilo verme yöntemi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Türkiye'de girişimcilik ekosistemi verileri, GEN toplantısı ve girişimciliğin önündeki sorunlar
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Yeni Süveyş krizi, Çin ve Rusya’nın Kuzey Denizi rotası açısından fırsat’
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Araştırmaya göre nefes almak küresel ısınmayı artırıyor
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tükenmişliğe iyi gelen 5 besin
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
31 Mart sonrası ekonomide neler yaşanacak?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
WSJ yazarı Baker: ‘Bu yılın jeopolitik kazananı Putin’
17:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231221/unicef-gazze-seridinde-cocuklar-suya-erisemiyor-1078682899.html
UNICEF: Gazze Şeridi'nde çocuklar suya erişemiyor
UNICEF: Gazze Şeridi'nde çocuklar suya erişemiyor
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de çocukların temiz suyun yüzde 90'ına erişim sağlayamadığını... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T13:33+0300
2023-12-21T13:33+0300
israil- filistin çatışması
unicef
birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef)
gazze
gazze şeridi
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
çocuk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/14/1077567353_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ca346f54c99161223856d39f1406003.jpg
UNICEF tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de temiz suyun yüzde 90'ına ulaşamayan çocukların, her gün sadece 1.5 ila 2 litre suya erişebildiği belirtilirken insani yardım standartlarına göre, acil durumlarda temel ihtiyaçları karşılamak için gereken asgari su miktarının günlük 15 litre olduğuna, sadece hayatta kalmak için günde en az 3 litre suya ihtiyaç duyulduğuna işaret edildi.Söz konusu açıklamada bu durumun çocuklar üzerinde daha da ciddi bir etki yarattığı belirtilirken çocukların dehidrasyon (susuz kalma), ishal, hastalık ve yetersiz beslenme karşısında daha savunmasızlar oldukları kaydedildi.UNICEF tarafından yapılan açıklamada bölgede temiz su kalmadığından ve artan yağmurlar neticesinde yaşanan su baskınlarından ötürü kolera ve kronik ishal gibi su ile bulaşan hastalıkların yaygınlaşması ile ilgili endişelerin de arttığı vurgulandı. Yetkililerden alınan raporlarda, 5 yaşından küçük çocuklar arasında bildirilen aylık ishal vakası ortamalasının şimdiden 20 katına çıkmış durumda olduğu ifade edilirken uyuz, bit, suçiçeği, deri döküntüsü gibi hastalıklarda da artış görüldüğü ve bunların yanı sıra, 160 binden fazla akut solunum yolu enfeksiyonu vakası bildirildiği kaydedildi.UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell açıklamasında şu sözlere yer verdi:Gazze Şeridi'nde kadınların ve çocukların, sığınak tuvaletlerinin önünde oluşan uzun kuyruklarda sıra beklediği belirtilirken ortalama 700 kişiye tek bir tuvalet düştüğü dile getirildi. Bölgede duşlara erişmenin daha da güç olduğu ifade edilen açıklamada kişisel hijyen için başvurulabilecek seçeneklerin, yok denecek kadar az olduğu ve bu durumun bilhassa kadınları ve kız çocuklarını etkilediği zikredildi.Russell, "Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz fakat temin edebildiğimiz ekipman ve malzeme, yeterli olmaktan çok uzak. Sürekli bombardıman, malzemenin bölgeye girmesine izin verilmemesi ve yakıt kısıtlamaları; bu bölge için hayati önem taşıyan ilerlemeleri baltalıyor. Hasar gören su şebekelerini onarmak için bu malzemelere acilen ihtiyacımız var" dedi.UNICEF tarafından yapılan açıklama, "Gazze Şeridi'ndeki su ve sanitasyon ihtiyaçlarının karşılanması için mevcut altyapının onarımına ve iyileştirilmesine izin verilmesini talep ediyor. Tüm taraflara, hem su ve sanitasyon tesislerini hem de bu tesislerin bakımını ve onarımını yapmakla görevlendirilen işçileri koruma konusundaki uluslararası yükümlülüklerini de hatırlatıyor" cümleleriyle sonlandırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231031/unicef-gazze-cocuk-mezarligina-donustu-1076928012.html
gazze
gazze şeridi
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/14/1077567353_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4ea2eccb9371f546cbbabb19ccc29e4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
unicef, birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef), gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, çocuk, susuzluk
unicef, birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef), gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, çocuk, susuzluk

UNICEF: Gazze Şeridi'nde çocuklar suya erişemiyor

13:33 21.12.2023
© AP Photo / Fatima Shbairİsrail Gazze Filistin Refah Sınır Kapısı saldırı hastane Filistinli çocuk
İsrail Gazze Filistin Refah Sınır Kapısı saldırı hastane Filistinli çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Abone ol
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de çocukların temiz suyun yüzde 90'ına erişim sağlayamadığını bildirdi.
UNICEF tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de temiz suyun yüzde 90'ına ulaşamayan çocukların, her gün sadece 1.5 ila 2 litre suya erişebildiği belirtilirken insani yardım standartlarına göre, acil durumlarda temel ihtiyaçları karşılamak için gereken asgari su miktarının günlük 15 litre olduğuna, sadece hayatta kalmak için günde en az 3 litre suya ihtiyaç duyulduğuna işaret edildi.
Söz konusu açıklamada bu durumun çocuklar üzerinde daha da ciddi bir etki yarattığı belirtilirken çocukların dehidrasyon (susuz kalma), ishal, hastalık ve yetersiz beslenme karşısında daha savunmasızlar oldukları kaydedildi.
UNICEF tarafından yapılan açıklamada bölgede temiz su kalmadığından ve artan yağmurlar neticesinde yaşanan su baskınlarından ötürü kolera ve kronik ishal gibi su ile bulaşan hastalıkların yaygınlaşması ile ilgili endişelerin de arttığı vurgulandı.
Yetkililerden alınan raporlarda, 5 yaşından küçük çocuklar arasında bildirilen aylık ishal vakası ortamalasının şimdiden 20 katına çıkmış durumda olduğu ifade edilirken uyuz, bit, suçiçeği, deri döküntüsü gibi hastalıklarda da artış görüldüğü ve bunların yanı sıra, 160 binden fazla akut solunum yolu enfeksiyonu vakası bildirildiği kaydedildi.
UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell açıklamasında şu sözlere yer verdi:
Acilen yeterli miktarda temiz suya erişim sağlanması gerekiyor. Bu, bir ölüm kalım meselesi. Gazze'deki çocuklar içecek bir yudum su dahi bulmakta zorlanıyor. Çocuklar ve aileler, tuz oranı yüksek veya kirli kaynaklardan gelen suyu kullanmak zorunda kalıyor. Temiz su sağlanmadığı takdirde, önümüzdeki günlerde çok daha fazla sayıda çocuk, yoksulluk ve hastalık nedeniyle hayatını kaybedecek.
Gazze Şeridi'nde kadınların ve çocukların, sığınak tuvaletlerinin önünde oluşan uzun kuyruklarda sıra beklediği belirtilirken ortalama 700 kişiye tek bir tuvalet düştüğü dile getirildi.
Bölgede duşlara erişmenin daha da güç olduğu ifade edilen açıklamada kişisel hijyen için başvurulabilecek seçeneklerin, yok denecek kadar az olduğu ve bu durumun bilhassa kadınları ve kız çocuklarını etkilediği zikredildi.
Russell, "Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz fakat temin edebildiğimiz ekipman ve malzeme, yeterli olmaktan çok uzak. Sürekli bombardıman, malzemenin bölgeye girmesine izin verilmemesi ve yakıt kısıtlamaları; bu bölge için hayati önem taşıyan ilerlemeleri baltalıyor. Hasar gören su şebekelerini onarmak için bu malzemelere acilen ihtiyacımız var" dedi.
UNICEF tarafından yapılan açıklama, "Gazze Şeridi'ndeki su ve sanitasyon ihtiyaçlarının karşılanması için mevcut altyapının onarımına ve iyileştirilmesine izin verilmesini talep ediyor. Tüm taraflara, hem su ve sanitasyon tesislerini hem de bu tesislerin bakımını ve onarımını yapmakla görevlendirilen işçileri koruma konusundaki uluslararası yükümlülüklerini de hatırlatıyor" cümleleriyle sonlandırıldı.
İsrail ordusu Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2023
İsrail- Filistin çatışması
UNICEF: Gazze çocuk mezarlığına dönüştü
31 Ekim, 18:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала