https://sputniknews.com.tr/20231031/unicef-gazze-cocuk-mezarligina-donustu-1076928012.html
UNICEF: Gazze çocuk mezarlığına dönüştü
UNICEF: Gazze çocuk mezarlığına dönüştü
UNICEF Sözcüsü James Elder, Gazze'de yaklaşık 940 çocuğun kayıp olduğunu, üç hafta içinde 10 binden fazla çocuğun öldüğü veya yaralandığını belirtti. 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T18:06+0300
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında Gazze'de yaklaşık 940 çocuğun kayıp olduğunu ve muhtemelen enkaz altında kaldıklarını belirterek, üç hafta içinde yaklaşık 3 bin 450 çocuğun öldürüldüğünü söyledi.Edler, “Son verilere göre Gazze'de 940 çocuk kayıp. Muhtemelen enkaz altındalar. Çocukların enkaz altında gömülü olduğunu ve çıkarılmaları şansının çok az olduğunu düşünmek dayanılmaz” dedi.UNICEF Sözcüsü, Gazze’de yaşayan 2.3 milyon kişinin yarısının 18 yaşın altında olduğu ve şu ana kadar 10 binden fazla çocuğun öldüğü veya yaralandığına dikkat çekerek, “Bu sayı her geçen gün önemli ölçüde artıyor. Gazze çocuklar için bir mezarlığa dönüştü. Herkes için adeta bir cehennem. Ancak çocuklara yönelik tehditler bomba ve havan toplarının da ötesine geçiyor" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231031/israilin-gazzedeki-filistinlileri-sina-colune-zorla--goc-ettirme-plani-ortaya-cikti-1076920557.html
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filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, unicef
UNICEF: Gazze çocuk mezarlığına dönüştü
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UNICEF Sözcüsü James Elder, Gazze'de yaklaşık 940 çocuğun kayıp olduğunu, üç hafta içinde 10 binden fazla çocuğun öldüğü veya yaralandığını belirtti.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında Gazze'de yaklaşık 940 çocuğun kayıp olduğunu ve muhtemelen enkaz altında kaldıklarını belirterek, üç hafta içinde yaklaşık 3 bin 450 çocuğun öldürüldüğünü söyledi.
Edler, “Son verilere göre Gazze'de 940 çocuk kayıp. Muhtemelen enkaz altındalar. Çocukların enkaz altında gömülü olduğunu ve çıkarılmaları şansının çok az olduğunu düşünmek dayanılmaz” dedi.
UNICEF Sözcüsü, Gazze’de yaşayan 2.3 milyon kişinin yarısının 18 yaşın altında olduğu ve şu ana kadar 10 binden fazla çocuğun öldüğü veya yaralandığına dikkat çekerek, “Bu sayı her geçen gün önemli ölçüde artıyor. Gazze çocuklar için bir mezarlığa dönüştü. Herkes için adeta bir cehennem. Ancak çocuklara yönelik tehditler bomba ve havan toplarının da ötesine geçiyor
" diye konuştu.