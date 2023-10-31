https://sputniknews.com.tr/20231031/unicef-gazze-cocuk-mezarligina-donustu-1076928012.html

UNICEF: Gazze çocuk mezarlığına dönüştü

UNICEF: Gazze çocuk mezarlığına dönüştü

UNICEF Sözcüsü James Elder, Gazze'de yaklaşık 940 çocuğun kayıp olduğunu, üç hafta içinde 10 binden fazla çocuğun öldüğü veya yaralandığını belirtti. 31.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-31T18:06+0300

2023-10-31T18:06+0300

2023-10-31T18:06+0300

dünya

gazze

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birleşmiş milletler (bm)

bm çocuklara yardım fonu (unicef)

birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef)

israil

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında Gazze'de yaklaşık 940 çocuğun kayıp olduğunu ve muhtemelen enkaz altında kaldıklarını belirterek, üç hafta içinde yaklaşık 3 bin 450 çocuğun öldürüldüğünü söyledi.Edler, “Son verilere göre Gazze'de 940 çocuk kayıp. Muhtemelen enkaz altındalar. Çocukların enkaz altında gömülü olduğunu ve çıkarılmaları şansının çok az olduğunu düşünmek dayanılmaz” dedi.UNICEF Sözcüsü, Gazze’de yaşayan 2.3 milyon kişinin yarısının 18 yaşın altında olduğu ve şu ana kadar 10 binden fazla çocuğun öldüğü veya yaralandığına dikkat çekerek, “Bu sayı her geçen gün önemli ölçüde artıyor. Gazze çocuklar için bir mezarlığa dönüştü. Herkes için adeta bir cehennem. Ancak çocuklara yönelik tehditler bomba ve havan toplarının da ötesine geçiyor" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231031/israilin-gazzedeki-filistinlileri-sina-colune-zorla--goc-ettirme-plani-ortaya-cikti-1076920557.html

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