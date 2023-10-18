https://sputniknews.com.tr/20231018/avrupa-parlamentosu-vekili-gazze-yakinda-bir-mezarliga-donusecek-1076464590.html

Avrupa Parlamentosu vekili: Gazze yakında bir mezarlığa dönüşecek

Avrupa Parlamentosu vekili: Gazze yakında bir mezarlığa dönüşecek

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda konuşan Fransız Parlamenter Aubry, saldırıların devam etmesi halinde Gazze'nin mezarlığa dönüşeceğini belirtti. 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T16:42+0300

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Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda konuşan Fransız Parlamenter Manon Aubry, sivillere yönelik saldırıları durdurmak için hiçbir şey yapılmaması halinde Gazze Şeridi'nin yakında bir mezarlığa dönüşeceğini açıkladı.Fransız Parlamenter açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Manon Aubry ayrıca Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Avrupa Birliği adına İsrail'e giderek Tel Aviv'e AB'nin "koşulsuz desteğini" vaat ettiği için de eleştirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231008/ab-komisyonu-baskaninin-israile-destek-cagrisina-tepki-bizim-adimiza-konusamazsin-kapa-ceneni-1076143943.html

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