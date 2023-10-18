https://sputniknews.com.tr/20231018/avrupa-parlamentosu-vekili-gazze-yakinda-bir-mezarliga-donusecek-1076464590.html
Avrupa Parlamentosu vekili: Gazze yakında bir mezarlığa dönüşecek
Avrupa Parlamentosu vekili: Gazze yakında bir mezarlığa dönüşecek
Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda konuşan Fransız Parlamenter Aubry, saldırıların devam etmesi halinde Gazze'nin mezarlığa dönüşeceğini belirtti. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T16:42+0300
2023-10-18T16:42+0300
2023-10-18T16:42+0300
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avrupa parlamentosu
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israil
gazze
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Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda konuşan Fransız Parlamenter Manon Aubry, sivillere yönelik saldırıları durdurmak için hiçbir şey yapılmaması halinde Gazze Şeridi'nin yakında bir mezarlığa dönüşeceğini açıkladı.Fransız Parlamenter açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Manon Aubry ayrıca Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Avrupa Birliği adına İsrail'e giderek Tel Aviv'e AB'nin "koşulsuz desteğini" vaat ettiği için de eleştirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231008/ab-komisyonu-baskaninin-israile-destek-cagrisina-tepki-bizim-adimiza-konusamazsin-kapa-ceneni-1076143943.html
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Avrupa Parlamentosu vekili: Gazze yakında bir mezarlığa dönüşecek
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Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda konuşan Fransız Parlamenter Aubry, saldırıların devam etmesi halinde Gazze'nin mezarlığa dönüşeceğini belirtti.
Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda konuşan Fransız Parlamenter Manon Aubry, sivillere yönelik saldırıları durdurmak için hiçbir şey yapılmaması halinde Gazze Şeridi'nin yakında bir mezarlığa dönüşeceğini açıkladı.
Fransız Parlamenter açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Gazze zaten açık bir hapishaneydi. Şimdi ise yeryüzünde bir cehennem. Ve eğer bir şey yapılmazsa yakında bir mezarlığa dönüşecek.
Manon Aubry ayrıca Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Avrupa Birliği adına İsrail'e giderek Tel Aviv'e AB'nin "koşulsuz desteğini" vaat ettiği için de eleştirdi.