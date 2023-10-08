AB Komisyonu Başkanı'nın İsrail'e destek çağrısına tepki: 'Bizim adımıza konuşamazsın, kapa çeneni'

Kim olduğunu sanıyorsun? Siz bu makama seçimle gelmediniz ve AB'nin dış politikasını belirleme yetkiniz yok. Avrupa, İsrail'in yanında değildir. Biz barıştan yanayız ve sen bizim adımıza konuşamazsın. Eğer söyleyecek yapıcı bir açıklaman yoksa -belli ki yok- o zaman kapa çeneni.