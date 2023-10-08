https://sputniknews.com.tr/20231008/ab-komisyonu-baskaninin-israile-destek-cagrisina-tepki-bizim-adimiza-konusamazsin-kapa-ceneni-1076143943.html
AB Komisyonu Başkanı'nın İsrail'e destek çağrısına tepki: 'Bizim adımıza konuşamazsın, kapa çeneni'
AB Komisyonu Başkanı'nın İsrail'e destek çağrısına tepki: 'Bizim adımıza konuşamazsın, kapa çeneni'
İrlandalı Sosyalist Avrupa Parlamento Üyesi Daly, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail desteğine sert tepki gösterdi. 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T16:51+0300
2023-10-08T16:51+0300
2023-10-08T16:57+0300
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Kendisini sosyalist olarak tanıtan Avrupa Parlamento üyesi Clare Daly sosyal medya platformu X'te, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e sert tepki gösterdi. AB Komisyonu Başkanı Leyer'in "Bugün, Hamas teröristleri masum kadın ve çocukları öldürerek İsrail'in kalbine saldırdı. İsrail'in bugün ve gelecek günlerde kendini savunma hakkı vardır. Avrupa Birliği, İsrail'in yanındadır" açıklamalarına karşı, Parlamento Üyesi Clare Daly şunları yazdı:Daly'nin açıklamaları X'te milyonları aşan görüntülenme aldı. Sosyalist Parlamento Üyesi Daly, bir gün önce de Leyen'in İsrail açıklamalarına yönelik şunu yazmıştı:
https://sputniknews.com.tr/20230117/ab-komisyonu-baskani-von-der-leyen-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-paketini-duyurdu-1065852486.html
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avrupa birliği, avrupa birliği komisyonu, israil, israil-filistin, ursula von der leyen, hamas, hamas hareketi
AB Komisyonu Başkanı'nın İsrail'e destek çağrısına tepki: 'Bizim adımıza konuşamazsın, kapa çeneni'
16:51 08.10.2023 (güncellendi: 16:57 08.10.2023) Abone ol
İrlandalı Sosyalist Avrupa Parlamento Üyesi Daly, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail desteğine sert tepki gösterdi.
Kendisini sosyalist olarak tanıtan Avrupa Parlamento üyesi Clare Daly sosyal medya platformu X'te, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e sert tepki gösterdi.
AB Komisyonu Başkanı Leyer'in "Bugün, Hamas teröristleri masum kadın ve çocukları öldürerek İsrail'in kalbine saldırdı. İsrail'in bugün ve gelecek günlerde kendini savunma hakkı vardır. Avrupa Birliği, İsrail'in yanındadır" açıklamalarına karşı, Parlamento Üyesi Clare Daly şunları yazdı:
Kim olduğunu sanıyorsun? Siz bu makama seçimle gelmediniz ve AB'nin dış politikasını belirleme yetkiniz yok. Avrupa, İsrail'in yanında değildir. Biz barıştan yanayız ve sen bizim adımıza konuşamazsın. Eğer söyleyecek yapıcı bir açıklaman yoksa -belli ki yok- o zaman kapa çeneni.
Daly'nin açıklamaları X'te milyonları aşan görüntülenme aldı. Sosyalist Parlamento Üyesi Daly, bir gün önce de Leyen'in İsrail açıklamalarına yönelik şunu yazmıştı:
Mide bulandırıcı. Avrupa Komisyonu Başkanı İsrail'e Gazze'de 'tutsak edilmiş' çaresiz sivillere karşı 'meşru müdafaa' yalanını kullanarak suç teşkil edecek şekilde tam yetki veriyor. Resmen bir katliama destek çağrıları yapıyoruz. Bu affedilemez bir haydutluk. (AB Komisyonu Başkanı) Leyen, bizim adımıza konuşamaz.