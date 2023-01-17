https://sputniknews.com.tr/20230117/ab-komisyonu-baskani-von-der-leyen-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-paketini-duyurdu-1065852486.html
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketini duyurdu
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketini duyurdu
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'in Rusya’ya yönelik 10. yaptırım paketini uygulama niyetinde olduğunu belirtti. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T22:22+0300
2023-01-17T22:22+0300
2023-01-17T22:22+0300
ukrayna krizi
rusya
avrupa birliği
ursula von der leyen
yaptırım
ab komisyonu
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CNN’nin haberinde, “Von der Leyen, Rusya’ya yönelik 10 yaptırım turunun olacağını doğruladı” ifadesine yer verildi.Başkan, yeni paketin büyük ölçüde daha önce alınan tedbirlerdeki açıkları kapatmaya odaklandığını kaydetti.Yeni kısıtlamaların, AB’nin daha önce uygulamaya koyduğu yaptırımları teğet geçme olasılığını ortadan kaldırmak ve ilgili sonuçları öngörmek için geliştirildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230117/rusyadan-abnin-9-yaptirim-paketine-cevap-abli-burokrat-ve-is-insanlarinin-ulkeye-girisine-yasak-1065846203.html
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rusya, avrupa birliği, ursula von der leyen, yaptırım, ab komisyonu
rusya, avrupa birliği, ursula von der leyen, yaptırım, ab komisyonu
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketini duyurdu
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'in Rusya’ya yönelik 10. yaptırım paketini uygulama niyetinde olduğunu belirtti.
CNN’nin haberinde, “Von der Leyen, Rusya’ya yönelik 10 yaptırım turunun olacağını doğruladı” ifadesine yer verildi.
Başkan, yeni paketin büyük ölçüde daha önce alınan tedbirlerdeki açıkları kapatmaya odaklandığını kaydetti.
Yeni kısıtlamaların, AB’nin daha önce uygulamaya koyduğu yaptırımları teğet geçme olasılığını ortadan kaldırmak ve ilgili sonuçları öngörmek için geliştirildiği belirtildi.