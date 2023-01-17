https://sputniknews.com.tr/20230117/ab-komisyonu-baskani-von-der-leyen-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-paketini-duyurdu-1065852486.html

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketini duyurdu

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketini duyurdu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'in Rusya’ya yönelik 10. yaptırım paketini uygulama niyetinde olduğunu belirtti. 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T22:22+0300

2023-01-17T22:22+0300

2023-01-17T22:22+0300

ukrayna krizi

rusya

avrupa birliği

ursula von der leyen

yaptırım

ab komisyonu

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CNN’nin haberinde, “Von der Leyen, Rusya’ya yönelik 10 yaptırım turunun olacağını doğruladı” ifadesine yer verildi.Başkan, yeni paketin büyük ölçüde daha önce alınan tedbirlerdeki açıkları kapatmaya odaklandığını kaydetti.Yeni kısıtlamaların, AB’nin daha önce uygulamaya koyduğu yaptırımları teğet geçme olasılığını ortadan kaldırmak ve ilgili sonuçları öngörmek için geliştirildiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230117/rusyadan-abnin-9-yaptirim-paketine-cevap-abli-burokrat-ve-is-insanlarinin-ulkeye-girisine-yasak-1065846203.html

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