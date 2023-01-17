Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230117/ab-komisyonu-baskani-von-der-leyen-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-paketini-duyurdu-1065852486.html
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketini duyurdu
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketini duyurdu
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'in Rusya’ya yönelik 10. yaptırım paketini uygulama niyetinde olduğunu belirtti. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T22:22+0300
2023-01-17T22:22+0300
ukrayna krizi
rusya
avrupa birliği
ursula von der leyen
yaptırım
ab komisyonu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1c/1061730253_0:54:1201:729_1920x0_80_0_0_ad71d52581f08b8c9fa0cd9ade5c5200.jpg
CNN’nin haberinde, “Von der Leyen, Rusya’ya yönelik 10 yaptırım turunun olacağını doğruladı” ifadesine yer verildi.Başkan, yeni paketin büyük ölçüde daha önce alınan tedbirlerdeki açıkları kapatmaya odaklandığını kaydetti.Yeni kısıtlamaların, AB’nin daha önce uygulamaya koyduğu yaptırımları teğet geçme olasılığını ortadan kaldırmak ve ilgili sonuçları öngörmek için geliştirildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230117/rusyadan-abnin-9-yaptirim-paketine-cevap-abli-burokrat-ve-is-insanlarinin-ulkeye-girisine-yasak-1065846203.html
rusya
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1c/1061730253_78:0:1121:782_1920x0_80_0_0_e894ebb9ac52fd607c0aaf5d2e5cdae0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, avrupa birliği, ursula von der leyen, yaptırım, ab komisyonu
rusya, avrupa birliği, ursula von der leyen, yaptırım, ab komisyonu

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketini duyurdu

22:22 17.01.2023
© AAAB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'in Rusya’ya yönelik 10. yaptırım paketini uygulama niyetinde olduğunu belirtti.
CNN’nin haberinde, “Von der Leyen, Rusya’ya yönelik 10 yaptırım turunun olacağını doğruladı” ifadesine yer verildi.
Başkan, yeni paketin büyük ölçüde daha önce alınan tedbirlerdeki açıkları kapatmaya odaklandığını kaydetti.
Yeni kısıtlamaların, AB’nin daha önce uygulamaya koyduğu yaptırımları teğet geçme olasılığını ortadan kaldırmak ve ilgili sonuçları öngörmek için geliştirildiği belirtildi.
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
Ukrayna krizi
Rusya'dan AB'nin 9. yaptırım paketine cevap: AB'li bürokrat ve iş insanlarının ülkeye girişine yasak
18:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала