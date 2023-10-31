https://sputniknews.com.tr/20231031/israilin-gazzedeki-filistinlileri-sina-colune-zorla--goc-ettirme-plani-ortaya-cikti-1076920557.html
İsrail’in Gazze'deki Filistinlileri Sina Çölü'ne zorla göç ettirme planı ortaya çıktı
İsrail’in Gazze'deki Filistinlileri Sina Çölü'ne zorla göç ettirme planı ortaya çıktı
İsrail Başbakanlık Ofisi yetkililerine atıfta bulunan ABD merkezli The Associated Press (AP) haber ajansı, İsrail yetkililerinin, Gazze Şeridi'nde yaşayanların... 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T17:03+0300
2023-10-31T17:03+0300
2023-10-31T17:06+0300
dünya
israil
gazze şeridi
filistin
mısır
sina yarımadası
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Haberde, ismi açıklanmayan İsrailli bakanlardan birinin, ‘Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyon 300 bin Filistin vatandaşını zorla çıkartarak Mısır'ın Sina Yarımadası'na yerleştirme girişimine’ yönelik bir teklif hazırladığını itiraf ettiği vurgulandı.Ajansa göre hükümet tarafından hazırlanan belgenin tarihi 13 Ekim olarak kaydedilirken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve yardımcılarının bu girişimi varsayımsal bir plan olarak değerlendirdiği ifade edildi.Associated Press'e konuşan İsrailli bir yetkili, güvenlik servisleriyle bu konuyla ilgili kapsamlı bir görüşme yapılmadığını belirtirken, ajans, İsrail hükümetinin masaya yatırdığı bu planın Gazze Şeridi'nin Filistin Yönetimi'nin kontrolüne devredilmesi veya yeni bir bölge hükümetinin kurulmasını içermediğine de dikkat çekti.AP’nin makalesinde, böyle bir belgenin varlığının dahi Filistin'de büyük gerilime yol açtığı vurgusu yapılırken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsünün, İsrailli yetkililerin Gazze Şeridi'ndeki nüfusun herhangi bir yere taşınmasına karşı olduklarını, plana geçilmesine izin vermeyeceklerini ve bunu ‘kırmızı çizgi’ olarak nitelendirdiği hatırlatıldı.Uluslararası haber ajansı Financial Times, yakın zamanda Netanyahu’nun Avrupalı liderleri Gazze'den gelen mültecileri kabul etmesi için Mısır'a baskı yapmaya ikna etmeye çalıştığını bildirmişti.Buna karşılık Mısır, bu mültecileri AB ülkelerine göndermekle tehdit etti.İsrail’in Gazze'deki Filistinlileri Sina’ya tehcir planı iddiaları ilk kez gündeme gelmezken, Filistinlileri Sina Yarımadası’nın doğusuna yerleştirme planının daha önce 1990’ların başında ‘Orta Doğu Barış Süreci’ çerçevesinde İsrail tarafından ortaya atıldığı düşünülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231031/turk-filistin-dostluk-hastanesi-muduru-durum-cok-tehlikeli-dunyanin-mudahale-etmesi-gerekiyor-1076911453.html
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filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, mısır
İsrail’in Gazze'deki Filistinlileri Sina Çölü'ne zorla göç ettirme planı ortaya çıktı
17:03 31.10.2023 (güncellendi: 17:06 31.10.2023) Abone ol
İsrail Başbakanlık Ofisi yetkililerine atıfta bulunan ABD merkezli The Associated Press (AP) haber ajansı, İsrail yetkililerinin, Gazze Şeridi'nde yaşayanların tamamını Mısır'a yerleştirmeye yönelik bir istihbarat planı olduğunu itiraf ettiğini yazdı.
Haberde, ismi açıklanmayan İsrailli bakanlardan birinin, ‘Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyon 300 bin Filistin vatandaşını zorla çıkartarak Mısır'ın Sina Yarımadası'na yerleştirme girişimine’ yönelik bir teklif hazırladığını itiraf ettiği vurgulandı.
Ajansa göre hükümet tarafından hazırlanan belgenin tarihi 13 Ekim olarak kaydedilirken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve yardımcılarının bu girişimi varsayımsal bir plan olarak değerlendirdiği ifade edildi.
Associated Press'e konuşan İsrailli bir yetkili, güvenlik servisleriyle bu konuyla ilgili kapsamlı bir görüşme yapılmadığını belirtirken, ajans, İsrail hükümetinin masaya yatırdığı bu planın Gazze Şeridi'nin Filistin Yönetimi'nin kontrolüne devredilmesi veya yeni bir bölge hükümetinin kurulmasını içermediğine de dikkat çekti.
AP’nin makalesinde, böyle bir belgenin varlığının dahi Filistin'de büyük gerilime yol açtığı vurgusu yapılırken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın
sözcüsünün, İsrailli yetkililerin Gazze Şeridi'ndeki nüfusun herhangi bir yere taşınmasına karşı olduklarını, plana geçilmesine izin vermeyeceklerini ve bunu ‘kırmızı çizgi
’ olarak nitelendirdiği hatırlatıldı.
Uluslararası haber ajansı Financial Times, yakın zamanda Netanyahu’nun Avrupalı liderleri Gazze'den gelen mültecileri kabul etmesi için Mısır'a baskı yapmaya ikna etmeye çalıştığını bildirmişti.
Buna karşılık Mısır, bu mültecileri AB ülkelerine göndermekle
tehdit etti.
İsrail’in Gazze'deki Filistinlileri Sina’ya tehcir planı iddiaları ilk kez gündeme gelmezken, Filistinlileri Sina Yarımadası’nın doğusuna yerleştirme planının daha önce 1990’ların başında ‘Orta Doğu Barış Süreci’ çerçevesinde İsrail tarafından ortaya atıldığı düşünülüyor.