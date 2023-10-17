https://sputniknews.com.tr/20231017/bati-basini-misir-gazzeden-abye-bir-milyon-multeci-gondermekle-tehdit-ediyor-1076430533.html

Batı basını: Mısır, Gazze'den AB'ye bir milyon mülteci göndermekle tehdit ediyor

Batı basını: Mısır, Gazze'den AB'ye bir milyon mülteci göndermekle tehdit ediyor

İngiliz Financial Times gazetesi, Mısırlı yetkililerin Gazze Şeridi'nden gelen mültecilere barınma konusunda Batı'nın baskısına çok kızdığını vurgularken... 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T14:27+0300

2023-10-17T14:27+0300

2023-10-17T14:27+0300

dünya

gazze şeridi

mısır

sina yarımadası

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

avrupa birliği

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Adı açıklanmayan üst düzey bir Mısırlı yetkilinin sözlerine atıfta bulunan Financial Times, yetkilinin, “Avrupa Birliği (AB) Mısır’dan bir milyon sığınmacıyı kabul etmesini istiyor. Tüm sığınmacıları Avrupa’ya göndereceğiz. Madem insan haklarını bu kadar önemsiyorsunuz, onları (sığınmacıları) da kabul edin” dediğini aktardı.Financial Times’a göre Kahire, Batılı ülkelerin ısrarla Gazze Şeridi'nden ayrılanları Sina Yarımadası'na yerleştirmeyi teklif etmesinden korkarken yayına göre Mısır, gerilimin arttığı bölgeden etkilenenlere yardım sağlamayı planlamasına rağmen ‘daha fazla mülteci kabul etmeye’ yönelik her türlü girişime direnecek.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin Mısır üzerinden Gazze Şeridi’ne insani hava koridoru açacağını ve ilk uçuşların bu hafta yapılmasının beklendiğini açıklamıştı.Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Berlin Süreci Zirvesi’nde konuşan Von der Leyen, AB’nin Gazze’deki sivillere destek olmak için insani yardım miktarını üç kat artırarak 75 milyon euro seviyesinin üzerine çıkarma kararı aldığını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231016/israilin-filistin-halkini-guneye-tasima-plani-1076398246.html

gazze şeridi

mısır

sina yarımadası

filistin

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gazze şeridi, mısır, sina yarımadası, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, avrupa birliği