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Türk-Filistin Dostluk Hastanesi müdürü: Durum çok tehlikeli, dünyanın müdahale etmesi gerekiyor
Türk-Filistin Dostluk Hastanesi müdürü: Durum çok tehlikeli, dünyanın müdahale etmesi gerekiyor
Gazze’nin tek kanser hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk, İsrail saldırısı karşısında yaşadığı durumun ayrıntılarını Sputnik'e... 31.10.2023, Sputnik Türkiye
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Dün bombalanan Türkiye - Filistin Dostluk Hastanesi'nin Müdürü Sukeyk, “İsrail bombardımanı dün geceden bu yana hastane çevresinde ve şehrin her yerinde devam etti. Şarapnel parçaları ve yabancı cisimler hastaneye girdi. Her patlama, sanki hastanenin içindeymiş gibi hissedildi. Özellikle hastaneye yakın bölgelerin bombalanması, sağlık odalarında büyük hasara yol açtı. Tavanlar çöktü, pencereler patladı. Maalesef bazı odalarda, eşyalar direkt olarak hastaların üzerine düştü. Bu nedenle neredeyse tüm odalar hasar gördü. Patlamalar ayrıca hastanenin iletişim ağı yanında su depolarına denk geldiği için koridoru su bastı. Trafonun da zarar görmesiyle elektrikler kesildi. Hali hazırda kanser tedavisi gören hastalar, dehşet içinde kaçmaya başladı."Hastanenin durumuna dikkat çeken Doktor, "Hastanede kayıtlı olan hasta sayısı 10 binden fazla. Buna karşın hastanedeki toplam personel sayısı 150. Hastaların aileleri de hastaneye geldiği zaman, hali hazırda kötü şartlarda olan hastanede yaklaşık 600-700 kişi oluyor ki, bu kapasitenin çok üstünde" dedi.Hastane müdürü Sukeyk, Rusya’ya ve dünyaya bir mesaj göndererek, “Durum çok tehlikeli. Dünyanın bu pervasız savaşa müdahale etmesi gerekiyor. Hastanelere saldırmak uluslararası hukuk tarafından yasaklanmıştı, fakat hala hastalar ölüyor, hastaneler vuruluyor. Savaşı durdurun” dedi. Hastane ihtiyaçlarının da büyük bir sorun olduğunu söyleyen Sukeyk, “Jeneratörlerini çalıştırmak için yakıta ihtiyacımız var. Hastaları kurtarmak için, tıbbi ve oksijen cihazlarını kullanmak için elektrik gerekiyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231030/filistin-saglik-bakanligi-gazzenin-guneyinde-turk-hastanesi-vuruldu-1076888686.html
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Türk-Filistin Dostluk Hastanesi müdürü: Durum çok tehlikeli, dünyanın müdahale etmesi gerekiyor

11:24 31.10.2023 (güncellendi: 11:27 31.10.2023)
© AA / Mostafa Alkharoufİsrail saldırı
İsrail saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2023
© AA / Mostafa Alkharouf
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Gazze’nin tek kanser hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk, İsrail saldırısı karşısında yaşadığı durumun ayrıntılarını Sputnik'e anlattı.
Dün bombalanan Türkiye - Filistin Dostluk Hastanesi'nin Müdürü Sukeyk, “İsrail bombardımanı dün geceden bu yana hastane çevresinde ve şehrin her yerinde devam etti. Şarapnel parçaları ve yabancı cisimler hastaneye girdi. Her patlama, sanki hastanenin içindeymiş gibi hissedildi. Özellikle hastaneye yakın bölgelerin bombalanması, sağlık odalarında büyük hasara yol açtı. Tavanlar çöktü, pencereler patladı. Maalesef bazı odalarda, eşyalar direkt olarak hastaların üzerine düştü. Bu nedenle neredeyse tüm odalar hasar gördü. Patlamalar ayrıca hastanenin iletişim ağı yanında su depolarına denk geldiği için koridoru su bastı. Trafonun da zarar görmesiyle elektrikler kesildi. Hali hazırda kanser tedavisi gören hastalar, dehşet içinde kaçmaya başladı."
Hastanenin durumuna dikkat çeken Doktor, "Hastanede kayıtlı olan hasta sayısı 10 binden fazla. Buna karşın hastanedeki toplam personel sayısı 150. Hastaların aileleri de hastaneye geldiği zaman, hali hazırda kötü şartlarda olan hastanede yaklaşık 600-700 kişi oluyor ki, bu kapasitenin çok üstünde" dedi.
Hastane müdürü Sukeyk, Rusya’ya ve dünyaya bir mesaj göndererek, “Durum çok tehlikeli. Dünyanın bu pervasız savaşa müdahale etmesi gerekiyor. Hastanelere saldırmak uluslararası hukuk tarafından yasaklanmıştı, fakat hala hastalar ölüyor, hastaneler vuruluyor. Savaşı durdurun” dedi. Hastane ihtiyaçlarının da büyük bir sorun olduğunu söyleyen Sukeyk, “Jeneratörlerini çalıştırmak için yakıta ihtiyacımız var. Hastaları kurtarmak için, tıbbi ve oksijen cihazlarını kullanmak için elektrik gerekiyor” ifadelerini kullandı.
İsrail-Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2023
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Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze'nin güneyinde Türk hastanesi vuruldu
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