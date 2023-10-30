https://sputniknews.com.tr/20231030/filistin-saglik-bakanligi-gazzenin-guneyinde-turk-hastanesi-vuruldu-1076888686.html
Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze'nin güneyinde Türk hastanesi vuruldu
Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze'nin güneyinde Türk hastanesi vuruldu
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin güneyinde İsrail'in Türk hastanesinin vurulduğunu açıkladı. 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T15:48+0300
2023-10-30T15:48+0300
2023-10-30T16:36+0300
dünya
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
hastane
savaş suçu
türkiye-filistin ilişkileri
kanser
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076740422_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_0b86cb8b5e70c9ce6f1eacf762a82cf7.jpg
Gazze'deki Türkiye - Filistin Dostluk Hastanesi'ne İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu hastanede ağır hasar oluştu. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, İsrail güçlerinin hastane ve çevresini defalarca hedef almasından dolayı hastanede ciddi hasar meydana geldi. Hastanenin Gazze'deki kanser hastalarına yönelik hastane olduğu aktarılırken, yetkililer hastanenin korunması ve İsrail saldırılarının durdurulması için Türkiye'den yardım istedi.Öte yandan Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Almanya'nın İnsani İşler Özel Temsilcisi Daike Potzl ile Ramallah'ta yaptığı görüşmede, Gazze'deki hastanelerde doluluk oranının yüzde 150'yi bulduğunu ifade etti. Şifa Hastanesi'nde hasta sayısının 5 bine ulaştığını belirten Keyle, hastanenin sadece 700 kişi kapasiteli olduğuna işaret etti.
https://sputniknews.com.tr/20231029/arap-birligi-israil-gazze-seridini-kavrulmus-topraga-ceviriyor-1076842612.html
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076740422_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_784c3caa528291352264880e2edde349.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hastane, savaş suçu, türkiye-filistin ilişkileri, kanser
israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hastane, savaş suçu, türkiye-filistin ilişkileri, kanser
Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze'nin güneyinde Türk hastanesi vuruldu
15:48 30.10.2023 (güncellendi: 16:36 30.10.2023) Abone ol
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin güneyinde İsrail'in Türk hastanesinin vurulduğunu açıkladı.
Gazze'deki Türkiye - Filistin Dostluk Hastanesi'ne İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu hastanede ağır hasar oluştu. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, İsrail güçlerinin hastane ve çevresini defalarca hedef almasından dolayı hastanede ciddi hasar meydana geldi.
Hastanenin Gazze'deki kanser hastalarına yönelik hastane olduğu aktarılırken, yetkililer hastanenin korunması ve İsrail saldırılarının durdurulması için Türkiye'den yardım istedi.
Öte yandan Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Almanya'nın İnsani İşler Özel Temsilcisi Daike Potzl ile Ramallah'ta yaptığı görüşmede, Gazze'deki hastanelerde doluluk oranının yüzde 150'yi bulduğunu ifade etti. Şifa Hastanesi'nde hasta sayısının 5 bine ulaştığını belirten Keyle, hastanenin sadece 700 kişi kapasiteli olduğuna işaret etti.