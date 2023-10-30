https://sputniknews.com.tr/20231030/filistin-saglik-bakanligi-gazzenin-guneyinde-turk-hastanesi-vuruldu-1076888686.html

Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze'nin güneyinde Türk hastanesi vuruldu

Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze'nin güneyinde Türk hastanesi vuruldu

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin güneyinde İsrail'in Türk hastanesinin vurulduğunu açıkladı. 30.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-30T15:48+0300

2023-10-30T15:48+0300

2023-10-30T16:36+0300

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Gazze'deki Türkiye - Filistin Dostluk Hastanesi'ne İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu hastanede ağır hasar oluştu. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, İsrail güçlerinin hastane ve çevresini defalarca hedef almasından dolayı hastanede ciddi hasar meydana geldi. Hastanenin Gazze'deki kanser hastalarına yönelik hastane olduğu aktarılırken, yetkililer hastanenin korunması ve İsrail saldırılarının durdurulması için Türkiye'den yardım istedi.Öte yandan Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Almanya'nın İnsani İşler Özel Temsilcisi Daike Potzl ile Ramallah'ta yaptığı görüşmede, Gazze'deki hastanelerde doluluk oranının yüzde 150'yi bulduğunu ifade etti. Şifa Hastanesi'nde hasta sayısının 5 bine ulaştığını belirten Keyle, hastanenin sadece 700 kişi kapasiteli olduğuna işaret etti.

https://sputniknews.com.tr/20231029/arap-birligi-israil-gazze-seridini-kavrulmus-topraga-ceviriyor-1076842612.html

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