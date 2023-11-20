https://sputniknews.com.tr/20231120/el-fetih-yoneticisi-israil-bati-seriada-tam-kontrolu-saglamak-icin-din-savasi-yurutuyor-1077587386.html

El Fetih yöneticisi: İsrail, Batı Şeria'da tam kontrolü sağlamak için din savaşı yürütüyor

El Fetih yöneticisi: İsrail, Batı Şeria'da tam kontrolü sağlamak için din savaşı yürütüyor

Filistin merkezli El Fetih hareketinin Batı Şeria'daki Nablus vilayetinin sekreteri Muhammad Hamdan, İsrail'in Filistin halkını yerinden etmek ve Batı Şeria'da... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T17:15+0300

2023-11-20T17:15+0300

2023-11-21T01:09+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

batı şeria

israil ordusu

mescid-i aksa

abd

beyaz saray

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Sputnik'e demeç veren Hamdan, İsrail'in Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının Arap ülkelerinin eşi görülmemiş sessizliği altında gerçekleştiğini ve bu saldırıların Gazze Şeridi'nde olduğu gibi Filistin halkını yerinden etme taşıdığını belirtti.İsrail'in daha önce aynı amacı Nablus ve Kudüs'te güttüğünü ancak başarısız olduğunu anımsatan Hamdan, "Şimdiyse kitlesel katliamlar ve tüm bu suçlar için çeşitli gerekçeler uyduruyorlar. Her şey, Filistinlilerin evlerini ve topraklarını terk etmeleri için" dedi.İsrail'in şu anda inanılmaz bir desteğe sahip olduğunu ve bu şartlar altında tüm planlarını hayata geçirebileceğini kaydeden Hamdan, sözlerini şöyle sürdürdü: Hamdan, İsrail hükümetinin ABD ve Avrupa'daki siyasetçilerin söylediklerini dikkate almadığını ve önemli görmediğini söyleyerek fiiliyatta ABD'nin İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki eylemlerinin sponsoru olduğunu vurguladı.Arap siyasetçilerin sessizliğinin onlara 'kötü bir şaka yapacağı' uyarısında bulunan Hamdan, zira Arap halklarının öylece oturmayacağının, dünya sessiz kalmaya devam etmesi halinde önümüzdeki günlerin çok tehlikeli olabileceğinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231120/filistinin-bm-daimi-temsilcisi-mansur-israilin-gazzedeki-vahset-ve-teroru-insanliga-hakarettir-1077569542.html

israil

gazze

gazze şeridi

batı şeria

mescid-i aksa

abd

filistin

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