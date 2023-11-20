https://sputniknews.com.tr/20231120/el-fetih-yoneticisi-israil-bati-seriada-tam-kontrolu-saglamak-icin-din-savasi-yurutuyor-1077587386.html
El Fetih yöneticisi: İsrail, Batı Şeria'da tam kontrolü sağlamak için din savaşı yürütüyor
El Fetih yöneticisi: İsrail, Batı Şeria'da tam kontrolü sağlamak için din savaşı yürütüyor
Filistin merkezli El Fetih hareketinin Batı Şeria'daki Nablus vilayetinin sekreteri Muhammad Hamdan, İsrail'in Filistin halkını yerinden etmek ve Batı Şeria'da... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T17:15+0300
2023-11-20T17:15+0300
2023-11-21T01:09+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
batı şeria
israil ordusu
mescid-i aksa
abd
beyaz saray
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/14/1077567404_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_795e16ac052ae2aa3d895adf6c19cf61.jpg
Sputnik'e demeç veren Hamdan, İsrail'in Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının Arap ülkelerinin eşi görülmemiş sessizliği altında gerçekleştiğini ve bu saldırıların Gazze Şeridi'nde olduğu gibi Filistin halkını yerinden etme taşıdığını belirtti.İsrail'in daha önce aynı amacı Nablus ve Kudüs'te güttüğünü ancak başarısız olduğunu anımsatan Hamdan, "Şimdiyse kitlesel katliamlar ve tüm bu suçlar için çeşitli gerekçeler uyduruyorlar. Her şey, Filistinlilerin evlerini ve topraklarını terk etmeleri için" dedi.İsrail'in şu anda inanılmaz bir desteğe sahip olduğunu ve bu şartlar altında tüm planlarını hayata geçirebileceğini kaydeden Hamdan, sözlerini şöyle sürdürdü: Hamdan, İsrail hükümetinin ABD ve Avrupa'daki siyasetçilerin söylediklerini dikkate almadığını ve önemli görmediğini söyleyerek fiiliyatta ABD'nin İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki eylemlerinin sponsoru olduğunu vurguladı.Arap siyasetçilerin sessizliğinin onlara 'kötü bir şaka yapacağı' uyarısında bulunan Hamdan, zira Arap halklarının öylece oturmayacağının, dünya sessiz kalmaya devam etmesi halinde önümüzdeki günlerin çok tehlikeli olabileceğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231120/filistinin-bm-daimi-temsilcisi-mansur-israilin-gazzedeki-vahset-ve-teroru-insanliga-hakarettir-1077569542.html
israil
gazze
gazze şeridi
batı şeria
mescid-i aksa
abd
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/14/1077567404_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ae84447d4cbd8a2fb2dd38888277bf5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, batı şeria, israil ordusu, mescid-i aksa, abd, beyaz saray, filistin
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, batı şeria, israil ordusu, mescid-i aksa, abd, beyaz saray, filistin
El Fetih yöneticisi: İsrail, Batı Şeria'da tam kontrolü sağlamak için din savaşı yürütüyor
17:15 20.11.2023 (güncellendi: 01:09 21.11.2023)
Filistin merkezli El Fetih hareketinin Batı Şeria'daki Nablus vilayetinin sekreteri Muhammad Hamdan, İsrail'in Filistin halkını yerinden etmek ve Batı Şeria'da tam kontrolü sağlamak için din savaşı yürüttüğünü vurguladı.
Sputnik'e
demeç veren Hamdan
, İsrail'in Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının Arap ülkelerinin eşi görülmemiş sessizliği altında gerçekleştiğini ve bu saldırıların Gazze Şeridi'nde
olduğu gibi Filistin halkını yerinden etme taşıdığını belirtti.
İsrail'in daha önce aynı amacı Nablus ve Kudüs'te güttüğünü ancak başarısız olduğunu anımsatan Hamdan, "Şimdiyse kitlesel katliamlar ve tüm bu suçlar için çeşitli gerekçeler uyduruyorlar. Her şey, Filistinlilerin evlerini ve topraklarını terk etmeleri için" dedi.
İsrail'in şu anda inanılmaz bir desteğe sahip olduğunu ve bu şartlar altında tüm planlarını hayata geçirebileceğini kaydeden Hamdan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İsrail hükümeti 27 bin silah dağıttı, bu gerçek terördür. İsrail hapishanelerinde Filistinli mahkumlara düzenlenen saldırılar ve Gazze Şeridi ile Batı Şeria'da olup bitenler, Filistinlilere yönelik soykırımından açıkça söz eden İç Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in tehditlerinin doğrudan bir uygulamasıdır."
Hamdan, İsrail hükümetinin ABD ve Avrupa'daki siyasetçilerin söylediklerini dikkate almadığını
ve önemli görmediğini söyleyerek fiiliyatta ABD'nin İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki eylemlerinin sponsoru olduğunu vurguladı.
Arap siyasetçilerin sessizliğinin onlara 'kötü bir şaka yapacağı' uyarısında bulunan Hamdan, zira Arap halklarının öylece oturmayacağının, dünya sessiz kalmaya devam etmesi halinde önümüzdeki günlerin çok tehlikeli olabileceğinin altını çizdi.