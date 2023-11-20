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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231120/el-fetih-yoneticisi-israil-bati-seriada-tam-kontrolu-saglamak-icin-din-savasi-yurutuyor-1077587386.html
El Fetih yöneticisi: İsrail, Batı Şeria'da tam kontrolü sağlamak için din savaşı yürütüyor
El Fetih yöneticisi: İsrail, Batı Şeria'da tam kontrolü sağlamak için din savaşı yürütüyor
Filistin merkezli El Fetih hareketinin Batı Şeria'daki Nablus vilayetinin sekreteri Muhammad Hamdan, İsrail'in Filistin halkını yerinden etmek ve Batı Şeria'da... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T17:15+0300
2023-11-21T01:09+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
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gazze şeridi
batı şeria
israil ordusu
mescid-i aksa
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Sputnik'e demeç veren Hamdan, İsrail'in Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının Arap ülkelerinin eşi görülmemiş sessizliği altında gerçekleştiğini ve bu saldırıların Gazze Şeridi'nde olduğu gibi Filistin halkını yerinden etme taşıdığını belirtti.İsrail'in daha önce aynı amacı Nablus ve Kudüs'te güttüğünü ancak başarısız olduğunu anımsatan Hamdan, "Şimdiyse kitlesel katliamlar ve tüm bu suçlar için çeşitli gerekçeler uyduruyorlar. Her şey, Filistinlilerin evlerini ve topraklarını terk etmeleri için" dedi.İsrail'in şu anda inanılmaz bir desteğe sahip olduğunu ve bu şartlar altında tüm planlarını hayata geçirebileceğini kaydeden Hamdan, sözlerini şöyle sürdürdü: Hamdan, İsrail hükümetinin ABD ve Avrupa'daki siyasetçilerin söylediklerini dikkate almadığını ve önemli görmediğini söyleyerek fiiliyatta ABD'nin İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki eylemlerinin sponsoru olduğunu vurguladı.Arap siyasetçilerin sessizliğinin onlara 'kötü bir şaka yapacağı' uyarısında bulunan Hamdan, zira Arap halklarının öylece oturmayacağının, dünya sessiz kalmaya devam etmesi halinde önümüzdeki günlerin çok tehlikeli olabileceğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231120/filistinin-bm-daimi-temsilcisi-mansur-israilin-gazzedeki-vahset-ve-teroru-insanliga-hakarettir-1077569542.html
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gazze
gazze şeridi
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mescid-i aksa
abd
filistin
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, batı şeria, israil ordusu, mescid-i aksa, abd, beyaz saray, filistin
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, batı şeria, israil ordusu, mescid-i aksa, abd, beyaz saray, filistin

El Fetih yöneticisi: İsrail, Batı Şeria'da tam kontrolü sağlamak için din savaşı yürütüyor

17:15 20.11.2023 (güncellendi: 01:09 21.11.2023)
© AP Photo / Fatima Shbairİsrail Gazze Filistin Refah Sınır Kapısı saldırı hastane Filistinli çocuk
İsrail Gazze Filistin Refah Sınır Kapısı saldırı hastane Filistinli çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
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Filistin merkezli El Fetih hareketinin Batı Şeria'daki Nablus vilayetinin sekreteri Muhammad Hamdan, İsrail'in Filistin halkını yerinden etmek ve Batı Şeria'da tam kontrolü sağlamak için din savaşı yürüttüğünü vurguladı.
Sputnik'e demeç veren Hamdan, İsrail'in Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının Arap ülkelerinin eşi görülmemiş sessizliği altında gerçekleştiğini ve bu saldırıların Gazze Şeridi'nde olduğu gibi Filistin halkını yerinden etme taşıdığını belirtti.
İsrail'in daha önce aynı amacı Nablus ve Kudüs'te güttüğünü ancak başarısız olduğunu anımsatan Hamdan, "Şimdiyse kitlesel katliamlar ve tüm bu suçlar için çeşitli gerekçeler uyduruyorlar. Her şey, Filistinlilerin evlerini ve topraklarını terk etmeleri için" dedi.
İsrail'in şu anda inanılmaz bir desteğe sahip olduğunu ve bu şartlar altında tüm planlarını hayata geçirebileceğini kaydeden Hamdan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İsrail hükümeti 27 bin silah dağıttı, bu gerçek terördür. İsrail hapishanelerinde Filistinli mahkumlara düzenlenen saldırılar ve Gazze Şeridi ile Batı Şeria'da olup bitenler, Filistinlilere yönelik soykırımından açıkça söz eden İç Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in tehditlerinin doğrudan bir uygulamasıdır."
Hamdan, İsrail hükümetinin ABD ve Avrupa'daki siyasetçilerin söylediklerini dikkate almadığını ve önemli görmediğini söyleyerek fiiliyatta ABD'nin İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki eylemlerinin sponsoru olduğunu vurguladı.
Arap siyasetçilerin sessizliğinin onlara 'kötü bir şaka yapacağı' uyarısında bulunan Hamdan, zira Arap halklarının öylece oturmayacağının, dünya sessiz kalmaya devam etmesi halinde önümüzdeki günlerin çok tehlikeli olabileceğinin altını çizdi.
Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2023
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