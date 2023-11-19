https://sputniknews.com.tr/20231119/katar-basbakani-ab-diplomati-borrell-ile-bulustu-gazzede-bir-bucuk-aydir-felaket-suruyor-1077557319.html

Katar Başbakanı AB Diplomatı Borrell ile buluştu: 'Gazze'de bir buçuk aydır felaket sürüyor'

Katar Başbakanı AB Diplomatı Borrell ile buluştu: 'Gazze'de bir buçuk aydır felaket sürüyor'

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'e abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması ve insani koridorları açması... 19.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-19T19:01+0300

2023-11-19T19:01+0300

2023-11-19T19:01+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

katar

josep borrell

filistin

gazze

gazze şeridi

avrupa birliği

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Katar Başbakanı Al Sani, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile başkent Doha'da basın toplantısı düzenledi.AB yetkilisi Borrell ile Gazze'de ateşkesin sağlanmasını ele aldıklarını belirten Al Sani, görüşmede ayrıca ‘Gazze'de gerçekleşen soykırım, aç bırakma ve zorla yerinden etme’ gibi uygulamaları da görüştüklerini söyledi.Gazze'ye uygulanan ablukanın kırılması ve burada tutulan İsrailli rehinelerin konusunu da ele aldıklarını aktaran Al Sani, uluslararası topluma İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara karşı bir duruş sergileme çağrısı yaptı.İsrail ordusunun abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yaklaşık bir buçuk aydır sürdürdüğünü vurgulayan Al Sani, uluslararası toplumun durdurmaktan aciz kaldığı söz konusu saldırıların Gazze'de yol açtığı insani, ahlaki ve hukuki felaketin büyümeye devam ettiğine dikkati çekti.Katarlı Başbakan, İsrail'e de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararına uyarak Gazze'ye yönelik saldırıları durdurması ve insani koridorlar açması çağrısında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231119/islam-isbirligi-teskilatinin-gazze-diplomasisindeki-ilk-durak-cin-1077547638.html

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