https://sputniknews.com.tr/20231119/katar-basbakani-ab-diplomati-borrell-ile-bulustu-gazzede-bir-bucuk-aydir-felaket-suruyor-1077557319.html
Katar Başbakanı AB Diplomatı Borrell ile buluştu: 'Gazze'de bir buçuk aydır felaket sürüyor'
Katar Başbakanı AB Diplomatı Borrell ile buluştu: 'Gazze'de bir buçuk aydır felaket sürüyor'
Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'e abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması ve insani koridorları açması... 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T19:01+0300
2023-11-19T19:01+0300
2023-11-19T19:01+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
katar
josep borrell
filistin
gazze
gazze şeridi
avrupa birliği
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Katar Başbakanı Al Sani, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile başkent Doha'da basın toplantısı düzenledi.AB yetkilisi Borrell ile Gazze'de ateşkesin sağlanmasını ele aldıklarını belirten Al Sani, görüşmede ayrıca ‘Gazze'de gerçekleşen soykırım, aç bırakma ve zorla yerinden etme’ gibi uygulamaları da görüştüklerini söyledi.Gazze'ye uygulanan ablukanın kırılması ve burada tutulan İsrailli rehinelerin konusunu da ele aldıklarını aktaran Al Sani, uluslararası topluma İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara karşı bir duruş sergileme çağrısı yaptı.İsrail ordusunun abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yaklaşık bir buçuk aydır sürdürdüğünü vurgulayan Al Sani, uluslararası toplumun durdurmaktan aciz kaldığı söz konusu saldırıların Gazze'de yol açtığı insani, ahlaki ve hukuki felaketin büyümeye devam ettiğine dikkati çekti.Katarlı Başbakan, İsrail'e de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararına uyarak Gazze'ye yönelik saldırıları durdurması ve insani koridorlar açması çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231119/islam-isbirligi-teskilatinin-gazze-diplomasisindeki-ilk-durak-cin-1077547638.html
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katar
filistin
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israil, israil-filistin, katar, josep borrell, filistin, gazze, gazze şeridi, avrupa birliği
israil, israil-filistin, katar, josep borrell, filistin, gazze, gazze şeridi, avrupa birliği
Katar Başbakanı AB Diplomatı Borrell ile buluştu: 'Gazze'de bir buçuk aydır felaket sürüyor'
Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'e abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması ve insani koridorları açması çağrısı yaptı.
Katar Başbakanı Al Sani, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile başkent Doha'da basın toplantısı düzenledi.
AB yetkilisi Borrell ile Gazze'de ateşkesin sağlanmasını ele aldıklarını belirten Al Sani, görüşmede ayrıca ‘Gazze'de gerçekleşen soykırım, aç bırakma ve zorla yerinden etme’ gibi uygulamaları da görüştüklerini söyledi.
Gazze'ye uygulanan ablukanın kırılması ve burada tutulan İsrailli rehinelerin konusunu da ele aldıklarını aktaran Al Sani, uluslararası topluma İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara karşı bir duruş sergileme çağrısı yaptı.
İsrail ordusunun abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yaklaşık bir buçuk aydır sürdürdüğünü vurgulayan Al Sani, uluslararası toplumun durdurmaktan aciz kaldığı söz konusu saldırıların Gazze'de yol açtığı insani, ahlaki ve hukuki felaketin büyümeye devam ettiğine dikkati çekti.
Katarlı Başbakan, İsrail'e de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararına uyarak Gazze'ye yönelik saldırıları durdurması ve insani koridorlar açması çağrısında bulundu.