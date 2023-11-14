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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231114/abdli-gazeteci-kaostaki-washington-israile-soz-geciremiyor-1077379917.html
ABD'li gazeteci: Kaostaki Washington, İsrail'e söz geçiremiyor
ABD'li gazeteci: Kaostaki Washington, İsrail'e söz geçiremiyor
ABD'li gazeteci Seymour Hersh, önümüzdeki yılın kasım ayındaki başkanlık seçimlerine hazırlanan Washington'da bir ‘güç boşluğu’ oluştuğunu belirtirken, kaosun... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T13:50+0300
2023-11-14T13:50+0300
israil- filistin çatışması
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abd
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washington
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israil-filistin
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Substack platformundaki sayfasında Filistin- İsrail geriliminde ABD’nin rolünü değerlendiren Pulitzer ödüllü ABD'li gazeteci Hersh, Netanyahu’nun Gazze'de istediğini yapmaya devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in ise sürekli bir şaşkınlık içinde göründüğünü vurgulayarak, Beyaz Saray’a yakın kaynaklarına atıfta bulunduğu makalesinde, “Washington'da artık bir güç boşluğu var ve bu gösteriyi kimse yönetemiyor. Beyaz Saray'da kaos var ve tekrar tekrar aynı şeyi söylüyorlar. Bu eylemlerinin Biden'ın (ABD Başkanı Joe) yeniden seçilmesine yol açacağını düşünüyorlar” dedi.Gazze Şeridi 2. Dünya Savaşı’ndaki Hamburg’a benziyorBiden yönetimindeki bu kaotik durumun korkutucu ve utanç verici olduğunun altını çizen Hersh, aynı zamanda Beyaz Saray’ın söz geçiremediği İsrail’in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerini II. Dünya Savaşı sırasında müttefiklerin bombalaması sonrası 1943 yılının Hamburg'una benzetti.Gazze’deki son durumu II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve Kanada uçaklarının geceleri, ABD uçaklarının ise gündüzleri bombaladığı Hamburg ile ilişkilendiren Amerikalı gazeteci, makalesini şu şekilde sürdürdü:İsrail Gazze’nin geleceğini nasıl görüyor?Hersh’e göre İsrail, kendi onayladığı bir yerel yönetim tarafından Gazze’nin yönetilmesini istiyor.Gazeteci, Yahudi Devleti Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun şehrin İsrail polisi tarafından korunması gerektiğine ve yenilenen Filistin Yönetimi'nin bölgenin ve Batı Şeria'nın kontrolünü alması gerektiğine inandığını söyledi.Makalesinin devamında İsrail'deki bir kaynağa atıfta bulunan Hersh, İsrail'in Gazze'nin Mısır sınırını kontrol etmek ve şeridin güvenliğinin tüm sorumluluğunu üstlenmek istediğine de vurgu yaparken, ona göre Gazze'nin de Batı Şeria'nın güvenliğinden İsrail'in sorumlu olduğu alanlar gibi kontrol edilmesi planlanıyor.Hersh, İsrail'in Gazze'ye giriş ve çıkışların yanı sıra Mısır'ın daha önce kontrol ettiği sınırını da kontrol etmek istediğini yazarken, makalesini “İsrail, çatışmaların sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'nin, liderliği Yahudi devleti tarafından onaylanacak yenilenmiş bir Filistin Ulusal Otoritesi tarafından yönetilmesini istiyor. Amaç Gazze'ye kaçakçılığı kontrol altına almak, ancak bunun bölge sakinleri tarafından yapılmaması gerekiyor” diye sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20231105/malezya-basbakani-gazzedeki-yikimi-hirosimaya-benzetti-1077089985.html
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filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, biden, washington

ABD'li gazeteci: Kaostaki Washington, İsrail'e söz geçiremiyor

13:50 14.11.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray Yahudi İsrail
ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray Yahudi İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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ABD'li gazeteci Seymour Hersh, önümüzdeki yılın kasım ayındaki başkanlık seçimlerine hazırlanan Washington'da bir ‘güç boşluğu’ oluştuğunu belirtirken, kaosun hüküm sürdüğü Beyaz Saray’da kimsenin İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu etkileyemediğini yazdı.
Substack platformundaki sayfasında Filistin- İsrail geriliminde ABD’nin rolünü değerlendiren Pulitzer ödüllü ABD'li gazeteci Hersh, Netanyahu’nun Gazze'de istediğini yapmaya devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in ise sürekli bir şaşkınlık içinde göründüğünü vurgulayarak, Beyaz Saray’a yakın kaynaklarına atıfta bulunduğu makalesinde, “Washington'da artık bir güç boşluğu var ve bu gösteriyi kimse yönetemiyor. Beyaz Saray'da kaos var ve tekrar tekrar aynı şeyi söylüyorlar. Bu eylemlerinin Biden'ın (ABD Başkanı Joe) yeniden seçilmesine yol açacağını düşünüyorlar” dedi.

Gazze Şeridi 2. Dünya Savaşı’ndaki Hamburg’a benziyor

Biden yönetimindeki bu kaotik durumun korkutucu ve utanç verici olduğunun altını çizen Hersh, aynı zamanda Beyaz Saray’ın söz geçiremediği İsrail’in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerini II. Dünya Savaşı sırasında müttefiklerin bombalaması sonrası 1943 yılının Hamburg'una benzetti.
Gazze’deki son durumu II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve Kanada uçaklarının geceleri, ABD uçaklarının ise gündüzleri bombaladığı Hamburg ile ilişkilendiren Amerikalı gazeteci, makalesini şu şekilde sürdürdü:
“İsrail'in asıl planı, göz yaşartıcı gaz kullanarak tünelleri boşaltmak ya da havaya uçurmaktı. Bu, tünel sistemlerine hücum etmeleri durumunda İsrail askerlerinin hayatlarını kurtarabilirdi. An itibariyle, Gazze Şeridi’nde tünellerin artık kullanılamaz olmasını sağlamak için daha önce bombalanan yapılar da İsrail ordusu tarafından yıkılırken, şehir artık 1943'teki Hamburg'a benziyor.”

İsrail Gazze’nin geleceğini nasıl görüyor?

Hersh’e göre İsrail, kendi onayladığı bir yerel yönetim tarafından Gazze’nin yönetilmesini istiyor.
Gazeteci, Yahudi Devleti Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun şehrin İsrail polisi tarafından korunması gerektiğine ve yenilenen Filistin Yönetimi'nin bölgenin ve Batı Şeria'nın kontrolünü alması gerektiğine inandığını söyledi.
Makalesinin devamında İsrail'deki bir kaynağa atıfta bulunan Hersh, İsrail'in Gazze'nin Mısır sınırını kontrol etmek ve şeridin güvenliğinin tüm sorumluluğunu üstlenmek istediğine de vurgu yaparken, ona göre Gazze'nin de Batı Şeria'nın güvenliğinden İsrail'in sorumlu olduğu alanlar gibi kontrol edilmesi planlanıyor.
Hersh, İsrail'in Gazze'ye giriş ve çıkışların yanı sıra Mısır'ın daha önce kontrol ettiği sınırını da kontrol etmek istediğini yazarken, makalesini “İsrail, çatışmaların sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'nin, liderliği Yahudi devleti tarafından onaylanacak yenilenmiş bir Filistin Ulusal Otoritesi tarafından yönetilmesini istiyor. Amaç Gazze'ye kaçakçılığı kontrol altına almak, ancak bunun bölge sakinleri tarafından yapılmaması gerekiyor” diye sonlandırdı.
Malezya Başbakanı Enver İbrahim - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2023
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