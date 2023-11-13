https://sputniknews.com.tr/20231113/abddeki-islam-topluluklarinin-liderleri-bidenla-gorustu-gazze-soylemini-yumusatma-cagrisi-yapildi-1077362230.html

ABD’deki İslam topluluklarının liderleri Biden’la görüştü: Gazze söylemini yumuşatma çağrısı yapıldı

ABD’deki İslam topluluklarının liderleri Biden’la görüştü: Gazze söylemini yumuşatma çağrısı yapıldı

ABD’de faaliyet gösteren Müslüman insan hakları savunma grubu Emgage’in CEO’su Wa'el Alzayat, ülkedeki diğer İslam topluluklarının liderleriyle birlikte ABD... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T22:37+0300

2023-11-13T22:37+0300

2023-11-13T22:37+0300

joe biden

israil- filistin çatışması

islam

abd

gazze

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Emgage ve ABD'deki diğer İslam toplulukları İslamofobik eğilimleri önlemek için Gazze’deki çatışmayla ilgili Joe Biden'a söylemini yumuşatma çağrısında bulundu.Emgage CEO’su Wa'el Alzayat, Sputnik’e açıklamasında, “Başkana, Filistinlilere empati gösterme ve İslamofobi’ye karşı ses çıkarma konusunda onun ve idaresinin daha iyisini yapmasına ihtiyacımız olduğunu söyledik” ifadesini kullandı.İslam toplulukları liderlerinin, Biden’la görüşme sırasında, Beyaz Saray’ın İsrail’e Gazze’de istediği her şey yapmaya yeşil ışık yakan söyleminden duydukları hayal kırıklığını dile getirdiğini anlatan Alzayat, idarenin, politikacıların ve medyanın kullandığı söyleminin Müslüman karşıtı, Arap karşıtı ve Filistin karşıtı eğilimleri teşvik ettiğini ve Müslümanlara yönelik saldırı sayısını artırdığını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231113/abdli-eski-istihbarat-subayi-ukraynayi-rusya-ile-catismanin-devami-nedeniyle-ic-savas-bekliyor-1077342785.html

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