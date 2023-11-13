https://sputniknews.com.tr/20231113/abdli-eski-istihbarat-subayi-ukraynayi-rusya-ile-catismanin-devami-nedeniyle-ic-savas-bekliyor-1077342785.html

ABD’li eski istihbarat subayı: Ukrayna’yı, Rusya ile çatışmanın devamı nedeniyle iç savaş bekliyor

ABD’li eski istihbarat subayı: Ukrayna’yı, Rusya ile çatışmanın devamı nedeniyle iç savaş bekliyor

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile generalleri arasındaki bölünmenin, ayrıca... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T21:23+0300

2023-11-13T21:23+0300

2023-11-13T21:23+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

valeriy zalujniy

ukrayna ordusu

abd

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ABD Deniz Piyadeleri eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Ritter, Gegenpol adlı YouTube kanalına demecinde Zelenskiy ile generalleri arasındaki bölünmenin yanı sıra Ukrayna ordusunun savaş alanında zafer elde edememesini ülke içinde bir çatışmayı tetikleyebileceğini söyledi.“Teslim olmak istemeyenlerin teslim olmak isteyenlere saldırmasıyla Ukrayna'da iç savaş çıkabilir” diyen Ritter, şu anda Ukrayna'da çatışmanın devamından yana olanlar ile karşı görüşü savunanlardan oluşan iki uç olduğunu ifade etti.Ritter’e göre askeri yetkililer, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin anlamsız karşı saldırıda askeri gücünü feda etmek yerine savunma aşamasına geçmesi gerektiği istisnası ile çatışmanın devamını istiyor, diğer kamptakiler ise böyle bir pozisyonun ülkenin tamamen yok olmasına yol açacağını savunuyor.ABD’li uzman, böylece Ukrayna’nın derinleşen bir siyasi kriz içinde olduğunu, Zelenskiy’in sivil hükümeti ile generalleri arasındaki bölünmenin ise ülkede çöküşe ve şiddete yol açabileceğini ifade etti.Daha önce New York Times gazetesi, Zelenskiy ofisinin Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın cephedeki çıkmaz duruma ilişkin açıklamalarına verdiği olumsuz tepkinin, askeri ve sivil liderlik arasında büyüyen bir bölünmenin işareti olduğunu yazmıştı.Zalujnıy, Economist dergisi için yazdığı makalede Ukrayna'daki durumu Kiev için 'çıkmaz' olarak nitelemiş ve Ukrayna ordusunun cephede derin ve fayda sağlayacak bir atılım yapamayacağını itiraf etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231112/eski-nato-komutani-kiev-kaybedilen-bolgeleri-rus-topragi-olarak-tanimak-zorunda-kalacak-1077313881.html

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