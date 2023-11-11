https://sputniknews.com.tr/20231111/ukraynali-uzman-karmasa-icindeki-ukrayna-ordusu-rusya-ile-muzakerelere-hazir-1077298708.html
Ukraynalı uzman: Karmaşa içindeki Ukrayna ordusu Rusya ile müzakerelere hazır
Ukraynalı uzman: Karmaşa içindeki Ukrayna ordusu Rusya ile müzakerelere hazır
Ukraynalı uzman Oleg Soskin, çatışmada çıkmaza girildiğini itiraf eden Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ın bu sözleri ile Rusya ile müzakerelere... 11.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-11T18:51+0300
2023-11-11T18:51+0300
2023-11-11T18:51+0300
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Eski Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma'nın danışmanlığını yapan Soskin, YouTube kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ın çatışmada çıkmaza girildiği yönündeki açıklaması ile Rusya ile müzakerelere hazır olduğunun sinyalini verdiğini söyledi.“Aslında Zalujnıy müzakerelere hazır, yani ordu artık subaylar ve askerler açısından kayıpların ve giderlerim, cephede kazanmayı imkansız hale getirecek kadar büyük olduğunu anlıyor” diyen Soskin, ayrıca Rus ordusunun ciddi bir askeri güce sahip olduğunu, bu nedenle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kazanma şansının bulunmadığını vurguladı.Valeriy Zalujnıy daha önce The Economist’e demecinde Ukrayna ordusunun çıkmaza girdiğini ve ‘büyük bir olasılıkla derin ve güzel bir atılımın olmayacağını’ söylemişti. Zalujnıy ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Batı'nın NATO ders kitaplarına göre beklediği etkileyici ilerleme hızını göstermede başarısız olduğunu da itiraf etmişti. Daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Zalujnıy’ın sözlerine katılmadığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231111/abdli-gazeteci-nixon-ukrayna-hukumetindeki-bolunme-ordunun-isyanina-yol-acabilir-1077297481.html
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Ukraynalı uzman: Karmaşa içindeki Ukrayna ordusu Rusya ile müzakerelere hazır
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Ukraynalı uzman Oleg Soskin, çatışmada çıkmaza girildiğini itiraf eden Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ın bu sözleri ile Rusya ile müzakerelere hazır olduğunun sinyalini verdiğini belirtti.
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma'nın danışmanlığını yapan Soskin, YouTube kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ın çatışmada çıkmaza girildiği yönündeki açıklaması ile Rusya ile müzakerelere hazır olduğunun sinyalini verdiğini söyledi.
“Aslında Zalujnıy müzakerelere hazır, yani ordu artık subaylar ve askerler açısından kayıpların ve giderlerim, cephede kazanmayı imkansız hale getirecek kadar büyük olduğunu anlıyor” diyen Soskin, ayrıca Rus ordusunun ciddi bir askeri güce sahip olduğunu, bu nedenle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kazanma şansının bulunmadığını vurguladı.
Valeriy Zalujnıy daha önce The Economist’e demecinde Ukrayna ordusunun çıkmaza girdiğini ve ‘büyük bir olasılıkla derin ve güzel bir atılımın olmayacağını’ söylemişti. Zalujnıy ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Batı'nın NATO ders kitaplarına göre beklediği etkileyici ilerleme hızını göstermede başarısız olduğunu da itiraf etmişti. Daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Zalujnıy’ın sözlerine katılmadığını açıklamıştı.