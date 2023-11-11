https://sputniknews.com.tr/20231111/abdli-gazeteci-nixon-ukrayna-hukumetindeki-bolunme-ordunun-isyanina-yol-acabilir-1077297481.html

ABD’li gazeteci Nixon: Ukrayna hükümetindeki bölünme ordunun isyanına yol açabilir

ABD’li gazeteci Nixon: Ukrayna hükümetindeki bölünme ordunun isyanına yol açabilir

ABD’li gazeteci Garland Nixon, Kiev rejimi içindeki çekişmenin ordunun isyan etmesine ve savaşmayı reddetmesine yol açabileceğini ifade etti. 11.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-11T17:52+0300

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ukrayna krizi

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ukrayna ordusu

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batı basını

rus ordusu

garland nixon

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ABD’li gazeteci Garland Nixon YouTube kanalında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy arasında bir süre önce yaşanan skandalın, Ukrayna ordusunun isyan etmesine ve savaşmayı reddetmesine yol açabileceğini söyledi.Nixon, "Zalujnıy'in yardımcısı öldürüldüğünde Kiev rejimi içinde şiddetli bir çekişmenin başladığını gördük. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ne düşünür? Onlar ön cephede Ruslarla savaşırken aynı anda Kiev'de daha da şiddetli bir kavga yaşanıyor” dedi.Nixon, böyle bir durumda Ukrayna ordusunun ön cephede savaşmaya devam etmesi için hiçbir neden kalmayacağını belirterek, tüm bunların Ukrayna'da çöküşe yol açacağını vurguladı.Daha önce Valeriy Zalujnıy, Economist'e verdiği röportajda “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkmaza girdiğini ve büyük olasılıkla derin ve güzel bir atılımın olmayacağını” dile getirerek, Batı'nın kendisinden beklediği etkileyici ilerleme hızını göstermede başarısız olduğunu itiraf etmişti. Ardından Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanının sözlerine katılmadığını ifade etmişti.

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