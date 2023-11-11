https://sputniknews.com.tr/20231111/ukrayna-basini-kievde-patlama-sesleri-duyuldu-1077292580.html

Ukrayna basını: Kiev'de patlama sesleri duyuldu

Ukrayna basını: Kiev'de patlama sesleri duyuldu

Ukrayna basını, başkent Kiev’de siren ve patlama sesleri duyulduğunu aktardı. 11.11.2023, Sputnik Türkiye

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Ukrayna’da yayınlanan ‘Zerkalo Nedeli’ gazetesinin Telegram kanalında, başkent Kiev’de yeniden patlama sesleri duyulduğu belirtildi. Gazete “Kiev'in sol yakasında yeniden bir patlama duyuldu. Kentte sirenler çalmadı” ifadesine yer verdi.Aynı zamanda Ukrayna'nın Poltava, Çernigov ve Çerkassi bölgelerinde de sirenler duyuldu. Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı'nın çevrimiçi haritasına göre hava alarmı Moskova saatiyle 11:44'te verildi.Sabah saatlerinde Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentin sol yakasında patlamalar olduğunu, hava savunma sistemlerinin devreye girmiş olabileceğini belirtmişti.Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko ise, Kiev bölgesindeki Borispil'e saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231110/abdli-eski-istihbarat-subayi-rusya-ukrayna-ordusuna-ihalarla-stratejik-saldirilar-duzenleyecek-1077284666.html

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