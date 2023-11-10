https://sputniknews.com.tr/20231110/abdli-eski-istihbarat-subayi-rusya-ukrayna-ordusuna-ihalarla-stratejik-saldirilar-duzenleyecek-1077284666.html
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Ukrayna ordusuna İHA’larla stratejik saldırılar düzenleyecek
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Ukrayna ordusuna İHA’larla stratejik saldırılar düzenleyecek
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine insansız hava araçlarıyla stratejik saldırılar... 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T23:32+0300
2023-11-10T23:32+0300
2023-11-10T23:33+0300
abd
abd
deniz
scott ritter
istihbarat
istihbarat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/09/1077221511_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_0c6b849070020e4810b78572624486d8.jpg
ABD Deniz Piyadeleri eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, YouTube kanalı Ask The Inspector’a demecinde Rus ordusunun Ukrayna birliklerini gelişmiş insansız hava araçlarıyla vuracağını söyledi.Uzman, "Rusya'nın, kendi aralarında eylemleri koordine eden, hedefleri seçen ve saldıran onlarca insansız hava aracını fırlatabilen bir silahı var. Bu, oyunun kurallarını değiştiren bir teknoloji" dedi.Bugün için Batı'nın bu tür askeri teçhizatla nasıl baş edeceğine dair hiçbir fikri olmadığını belirten Ritter, savaş alanında bu tür Rus insansız hava araçlarıyla karşılaşan Ukraynalı askerlerin, ‘topçu saldırılarının bu silahların yanında hafif kaldığını’ söylediklerine dikkat çekti.Ritter, Rus insansız hava aracı grubunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin büyük miktarda askeri teçhizatı ve insan gücünü imha edeceğini ve Kiev'in askeri yeteneklerini sarsacağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230924/abd-eski-istihbarat-subayi-ritterden-zelenskiyi-bekleyen-felaket-konusunda-uyari-1075723681.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/09/1077221511_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_5ab6b24f9a9e63567e2efd0ce4bf27d0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, abd, deniz, scott ritter, istihbarat, istihbarat
abd, abd, deniz, scott ritter, istihbarat, istihbarat
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Ukrayna ordusuna İHA’larla stratejik saldırılar düzenleyecek
23:32 10.11.2023 (güncellendi: 23:33 10.11.2023) Abone ol
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine insansız hava araçlarıyla stratejik saldırılar gerçekleştireceğini belirtti.
ABD Deniz Piyadeleri eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, YouTube kanalı Ask The Inspector’a demecinde Rus ordusunun Ukrayna birliklerini gelişmiş insansız hava araçlarıyla vuracağını söyledi.
Uzman, "Rusya'nın, kendi aralarında eylemleri koordine eden, hedefleri seçen ve saldıran onlarca insansız hava aracını fırlatabilen bir silahı var. Bu, oyunun kurallarını değiştiren bir teknoloji" dedi.
Bugün için Batı'nın bu tür askeri teçhizatla nasıl baş edeceğine dair hiçbir fikri olmadığını belirten Ritter, savaş alanında bu tür Rus insansız hava araçlarıyla karşılaşan Ukraynalı askerlerin, ‘topçu saldırılarının bu silahların yanında hafif kaldığını’ söylediklerine dikkat çekti.
Ritter, Rus insansız hava aracı grubunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin büyük miktarda askeri teçhizatı ve insan gücünü imha edeceğini ve Kiev'in askeri yeteneklerini sarsacağını kaydetti.