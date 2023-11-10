https://sputniknews.com.tr/20231110/abdli-eski-istihbarat-subayi-rusya-ukrayna-ordusuna-ihalarla-stratejik-saldirilar-duzenleyecek-1077284666.html

ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Ukrayna ordusuna İHA’larla stratejik saldırılar düzenleyecek

ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Ukrayna ordusuna İHA’larla stratejik saldırılar düzenleyecek

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine insansız hava araçlarıyla stratejik saldırılar... 10.11.2023, Sputnik Türkiye

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ABD Deniz Piyadeleri eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, YouTube kanalı Ask The Inspector’a demecinde Rus ordusunun Ukrayna birliklerini gelişmiş insansız hava araçlarıyla vuracağını söyledi.Uzman, "Rusya'nın, kendi aralarında eylemleri koordine eden, hedefleri seçen ve saldıran onlarca insansız hava aracını fırlatabilen bir silahı var. Bu, oyunun kurallarını değiştiren bir teknoloji" dedi.Bugün için Batı'nın bu tür askeri teçhizatla nasıl baş edeceğine dair hiçbir fikri olmadığını belirten Ritter, savaş alanında bu tür Rus insansız hava araçlarıyla karşılaşan Ukraynalı askerlerin, ‘topçu saldırılarının bu silahların yanında hafif kaldığını’ söylediklerine dikkat çekti.Ritter, Rus insansız hava aracı grubunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin büyük miktarda askeri teçhizatı ve insan gücünü imha edeceğini ve Kiev'in askeri yeteneklerini sarsacağını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230924/abd-eski-istihbarat-subayi-ritterden-zelenskiyi-bekleyen-felaket-konusunda-uyari-1075723681.html

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