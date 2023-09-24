https://sputniknews.com.tr/20230924/abd-eski-istihbarat-subayi-ritterden-zelenskiyi-bekleyen-felaket-konusunda-uyari-1075723681.html
ABD eski istihbarat subayı Ritter’den Zelenskiy’i bekleyen felaket konusunda uyarı
ABD eski istihbarat subayı Ritter’den Zelenskiy’i bekleyen felaket konusunda uyarı
Eski Amerikan istihbarat görevlisi Scott Ritter, Zelenskiy hükümetinin Rusya-Ukrayna ihtilafı sona ermeden önce çökebileceği konusunda uyardı. 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T13:18+0300
2023-09-24T13:18+0300
2023-09-24T13:18+0300
ukrayna krizi
scott ritter
vladimir zelenskiy
ukrayna ordusu
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rus ordusu
nato
kiev
zaporijya
abd
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Eski Amerikan istihbarat görevlisi Scott Ritter, siyaset haberleriyle tanınan gazeteci Cynthia Pooler’in sunduğu ‘Sorunlar’ adlı YouTube kanalına röportaj verdi.Zelenskiy (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) hükümetinin Rusya-Ukrayna ihtilafı sona ermeden bile çökmesinin muhtemel olduğunun altını çizen Ritter, “Şu anda sahada gördüğümüz şey, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yenilgiye uğratılmadan Zelenskiy rejiminin düşmesinin muhtemel olduğudur" görüşünü dile getirdi.Ritter, bu durumda olayların gelişmesi için iki seçenek olduğuna dikkat çekerken, Kiev rejiminin ihtilaf öncesi düşmesiyle birlikte Rusya ile çatışmayı sürdürmek isteyenlerin iktidara gelebileceğini ya da ülkenin çatışmayı sona erdirmeyi kabul eden politikacılar tarafından yönetileceğini vurguladı.Ukrayna’nın ‘başarısız’ karşı saldırısına atıfta bulunan ABD eski istihbarat subayı, sözlerini, “Çatışmanın nasıl sona ereceğini Rusya belirleyecek” diye sonlandırdı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, dört aydır Yuzhnodonetsk, Artemovsk ve Zaporijya istikametlerinde NATO tarafından eğitilen ve Batı ülkelerinden sağladığı silahlarla donatılmış birliklerini uzun süredir reklamını yaptığı karşı saldırısında kullanırken, bu süre zarfında herhangi bir sonuç elde edemediği kaydediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230922/bati-basini-abd-ve-ukrayna-karsi-saldirinin-basarisizligi-nedeniyle-strateji-degistirmek-zorunda-1075686372.html
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scott ritter, vladimir zelenskiy, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, nato, kiev, zaporijya, abd
scott ritter, vladimir zelenskiy, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, nato, kiev, zaporijya, abd
ABD eski istihbarat subayı Ritter’den Zelenskiy’i bekleyen felaket konusunda uyarı
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Eski Amerikan istihbarat görevlisi Scott Ritter, Zelenskiy hükümetinin Rusya-Ukrayna ihtilafı sona ermeden önce çökebileceği konusunda uyardı.
Eski Amerikan istihbarat görevlisi Scott Ritter, siyaset haberleriyle tanınan gazeteci Cynthia Pooler’in sunduğu ‘Sorunlar’ adlı YouTube kanalına röportaj verdi.
Zelenskiy (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) hükümetinin Rusya-Ukrayna ihtilafı sona ermeden bile çökmesinin muhtemel olduğunun altını çizen Ritter, “Şu anda sahada gördüğümüz şey, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yenilgiye uğratılmadan Zelenskiy rejiminin düşmesinin muhtemel olduğudur" görüşünü dile getirdi.
Ritter, bu durumda olayların gelişmesi için iki seçenek olduğuna dikkat çekerken, Kiev rejiminin ihtilaf öncesi düşmesiyle birlikte Rusya ile çatışmayı sürdürmek isteyenlerin iktidara gelebileceğini ya da ülkenin çatışmayı sona erdirmeyi kabul eden politikacılar tarafından yönetileceğini vurguladı.
Ukrayna’nın ‘başarısız’ karşı saldırısına atıfta bulunan ABD eski istihbarat subayı, sözlerini, “Çatışmanın nasıl sona ereceğini Rusya belirleyecek” diye sonlandırdı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, dört aydır Yuzhnodonetsk, Artemovsk ve Zaporijya istikametlerinde NATO tarafından eğitilen ve Batı ülkelerinden sağladığı silahlarla donatılmış birliklerini uzun süredir reklamını yaptığı karşı saldırısında kullanırken, bu süre zarfında herhangi bir sonuç elde edemediği kaydediliyor.