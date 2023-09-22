https://sputniknews.com.tr/20230922/bati-basini-abd-ve-ukrayna-karsi-saldirinin-basarisizligi-nedeniyle-strateji-degistirmek-zorunda-1075686372.html
Batı basını: ABD ve Ukrayna ‘karşı saldırının’ başarısızlığı nedeniyle strateji değiştirmek zorunda
Batı basını: ABD ve Ukrayna ‘karşı saldırının’ başarısızlığı nedeniyle strateji değiştirmek zorunda
Bloomberg, ABD ve Ukrayna’nın ‘karşı saldırının’ başarısızlığı nedeniyle strateji değiştirmek zorunda kalacağını yazdı. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T17:15+0300
2023-09-22T17:15+0300
2023-09-22T17:15+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
bloomberg
abd
strateji
saldırı
silahlı saldırı
başarısızlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066458226_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ea2e56a6ed918ac3030a2454a0f54407.jpg
Bloomberg’de yer alan makalede, Ukrayna ve Batılı müttefiklerinin Ukrayna ordusunun Batı taktiklerini kullandığı ‘karşı saldırısının’ başarısızlığının ardından muhtemelen askeri stratejiyi değiştirmek zorunda kalacakları belirtildi.Makalede, “Ukrayna'nın mevcut karşı saldırısı başlangıçta zordu çünkü ülke, belli avantajları olmadan Batılı askerlerin beklediği Batı taktiklerini taklit etmeye çalışıyordu” ifadelerine yer verildi.'ABD stratejisini bir bütün olarak değiştirmeli'ABD'nin Kiev'i desteklemeye devam etmek istiyorsa stratejisini bir bütün olarak değiştirmesi gerektiğine dikkat çekilen makalede, diğer değişikliklerin yanı sıra, çatışmanın olası tırmanması veya tam tersine uzaması ihtimaline karşı hazırlıklı olunması gerektiğine vurgu yapıldı.Makalede ayrıca ABD'nin Ukrayna'yı karşı saldırıya hazırlama çabalarının hayal kırıklığı yarattığı da vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230922/abdli-senator-hawley-ukraynaya-durmadan-para-vermek-cilginlik-1075679067.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066458226_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4ec15fcda67a278a280cbd4068ab9e66.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna krizi, ukrayna, ukrayna ordusu, bloomberg, abd, strateji, saldırı, silahlı saldırı, başarısızlık, başarısız
ukrayna krizi, ukrayna, ukrayna ordusu, bloomberg, abd, strateji, saldırı, silahlı saldırı, başarısızlık, başarısız
Batı basını: ABD ve Ukrayna ‘karşı saldırının’ başarısızlığı nedeniyle strateji değiştirmek zorunda
Abone ol
Bloomberg, ABD ve Ukrayna’nın ‘karşı saldırının’ başarısızlığı nedeniyle strateji değiştirmek zorunda kalacağını yazdı.
Bloomberg’de yer alan makalede, Ukrayna ve Batılı müttefiklerinin Ukrayna ordusunun Batı taktiklerini kullandığı ‘karşı saldırısının’ başarısızlığının ardından muhtemelen askeri stratejiyi değiştirmek zorunda kalacakları belirtildi.
Makalede, “Ukrayna'nın mevcut karşı saldırısı başlangıçta zordu çünkü ülke, belli avantajları olmadan Batılı askerlerin beklediği Batı taktiklerini taklit etmeye çalışıyordu” ifadelerine yer verildi.
'ABD stratejisini bir bütün olarak değiştirmeli'
ABD'nin Kiev'i desteklemeye devam etmek istiyorsa stratejisini bir bütün olarak değiştirmesi gerektiğine dikkat çekilen makalede, diğer değişikliklerin yanı sıra, çatışmanın olası tırmanması veya tam tersine uzaması ihtimaline karşı hazırlıklı olunması gerektiğine vurgu yapıldı.
Makalede ayrıca ABD'nin Ukrayna'yı karşı saldırıya hazırlama çabalarının hayal kırıklığı yarattığı da vurgulandı.