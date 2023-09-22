https://sputniknews.com.tr/20230922/bati-basini-abd-ve-ukrayna-karsi-saldirinin-basarisizligi-nedeniyle-strateji-degistirmek-zorunda-1075686372.html

Batı basını: ABD ve Ukrayna ‘karşı saldırının’ başarısızlığı nedeniyle strateji değiştirmek zorunda

Batı basını: ABD ve Ukrayna ‘karşı saldırının’ başarısızlığı nedeniyle strateji değiştirmek zorunda

Bloomberg, ABD ve Ukrayna’nın ‘karşı saldırının’ başarısızlığı nedeniyle strateji değiştirmek zorunda kalacağını yazdı. 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T17:15+0300

2023-09-22T17:15+0300

2023-09-22T17:15+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

bloomberg

abd

strateji

saldırı

silahlı saldırı

başarısızlık

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Bloomberg’de yer alan makalede, Ukrayna ve Batılı müttefiklerinin Ukrayna ordusunun Batı taktiklerini kullandığı ‘karşı saldırısının’ başarısızlığının ardından muhtemelen askeri stratejiyi değiştirmek zorunda kalacakları belirtildi.Makalede, “Ukrayna'nın mevcut karşı saldırısı başlangıçta zordu çünkü ülke, belli avantajları olmadan Batılı askerlerin beklediği Batı taktiklerini taklit etmeye çalışıyordu” ifadelerine yer verildi.'ABD stratejisini bir bütün olarak değiştirmeli'ABD'nin Kiev'i desteklemeye devam etmek istiyorsa stratejisini bir bütün olarak değiştirmesi gerektiğine dikkat çekilen makalede, diğer değişikliklerin yanı sıra, çatışmanın olası tırmanması veya tam tersine uzaması ihtimaline karşı hazırlıklı olunması gerektiğine vurgu yapıldı.Makalede ayrıca ABD'nin Ukrayna'yı karşı saldırıya hazırlama çabalarının hayal kırıklığı yarattığı da vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20230922/abdli-senator-hawley-ukraynaya-durmadan-para-vermek-cilginlik-1075679067.html

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