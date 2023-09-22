https://sputniknews.com.tr/20230922/abdli-senator-hawley-ukraynaya-durmadan-para-vermek-cilginlik-1075679067.html
ABD’li Senatör Hawley: Ukrayna’ya durmadan para vermek çılgınlık
ABD’li Senatör Hawley: Ukrayna’ya durmadan para vermek çılgınlık
ABD’li Senatör Josh Hawley, Beyaz Saray'ın 'stratejiden yoksun bir şekilde Ukrayna’ya para vermesinin tam bir çılgınlık' olduğunu söyledi. Senatör, fonların... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T13:55+0300
2023-09-22T13:55+0300
2023-09-22T13:55+0300
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Senatör Hawley, Fox News’e yaptığı açıklamada, “Ukrayna’nın talep ettiği 24 milyar doların bir sonu olmadığını duydum. Bu olay henüz bitmekten çok uzak. Ukrayna hükümetine sürekli para vermemizi istiyorlar. Peki tüm bunlar ne için? Herhangi bir strateji veya nihai hedefimiz var mı? Beyaz Saray’ın herhangi bir planı yok. Bunu artık durdurmalıyız. Bu tam bir çılgınlık” dedi.Hawley ayrıca Ukrayna’ya verilen fonların Ukrayna hükümeti tarafından nasıl harcandığına dikkat edilmesi çağrısında bulundu.Yakın zamanda ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya yeni hava savunma sistemleri, mermiler, toplar ve tanksavar silahlarını içeren yeni bir askeri yardım paketini onayladığını açıkladı. ABD ordusunun Ukrayna'ya aktarılan teçhizatın toplam değeri yaklaşık 325 milyon doları buldu.
https://sputniknews.com.tr/20230922/biden-ukraynaya-ilk-abrams-tanklari-onumuzdeki-hafta-ulasacak-1075673125.html
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ukrayna, ukrayna krizi, abd, silah yardımı, rusya, joe biden, silah yardımı, askeri yardım
ABD’li Senatör Hawley: Ukrayna’ya durmadan para vermek çılgınlık
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ABD’li Senatör Josh Hawley, Beyaz Saray'ın 'stratejiden yoksun bir şekilde Ukrayna’ya para vermesinin tam bir çılgınlık' olduğunu söyledi. Senatör, fonların durdurulması ve yardımların nasıl harcandığının incelenmesini gerektiğini belirtti.
Senatör Hawley, Fox News’e yaptığı açıklamada, “Ukrayna’nın talep ettiği 24 milyar doların bir sonu olmadığını duydum. Bu olay henüz bitmekten çok uzak. Ukrayna hükümetine sürekli para vermemizi istiyorlar. Peki tüm bunlar ne için? Herhangi bir strateji veya nihai hedefimiz var mı? Beyaz Saray’ın herhangi bir planı yok. Bunu artık durdurmalıyız. Bu tam bir çılgınlık” dedi.
Hawley ayrıca Ukrayna’ya verilen fonların Ukrayna hükümeti tarafından nasıl harcandığına dikkat edilmesi çağrısında bulundu.
Yakın zamanda ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya yeni hava savunma sistemleri, mermiler, toplar ve tanksavar silahlarını içeren yeni bir askeri yardım paketini onayladığını açıkladı. ABD ordusunun Ukrayna'ya aktarılan teçhizatın toplam değeri yaklaşık 325 milyon doları buldu.