https://sputniknews.com.tr/20230922/abdli-senator-hawley-ukraynaya-durmadan-para-vermek-cilginlik-1075679067.html

ABD’li Senatör Hawley: Ukrayna’ya durmadan para vermek çılgınlık

ABD’li Senatör Hawley: Ukrayna’ya durmadan para vermek çılgınlık

ABD’li Senatör Josh Hawley, Beyaz Saray'ın 'stratejiden yoksun bir şekilde Ukrayna’ya para vermesinin tam bir çılgınlık' olduğunu söyledi. Senatör, fonların... 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T13:55+0300

2023-09-22T13:55+0300

2023-09-22T13:55+0300

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Senatör Hawley, Fox News’e yaptığı açıklamada, “Ukrayna’nın talep ettiği 24 milyar doların bir sonu olmadığını duydum. Bu olay henüz bitmekten çok uzak. Ukrayna hükümetine sürekli para vermemizi istiyorlar. Peki tüm bunlar ne için? Herhangi bir strateji veya nihai hedefimiz var mı? Beyaz Saray’ın herhangi bir planı yok. Bunu artık durdurmalıyız. Bu tam bir çılgınlık” dedi.Hawley ayrıca Ukrayna’ya verilen fonların Ukrayna hükümeti tarafından nasıl harcandığına dikkat edilmesi çağrısında bulundu.Yakın zamanda ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya yeni hava savunma sistemleri, mermiler, toplar ve tanksavar silahlarını içeren yeni bir askeri yardım paketini onayladığını açıkladı. ABD ordusunun Ukrayna'ya aktarılan teçhizatın toplam değeri yaklaşık 325 milyon doları buldu.

https://sputniknews.com.tr/20230922/biden-ukraynaya-ilk-abrams-tanklari-onumuzdeki-hafta-ulasacak-1075673125.html

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