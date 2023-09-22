https://sputniknews.com.tr/20230922/biden-ukraynaya-ilk-abrams-tanklari-onumuzdeki-hafta-ulasacak-1075673125.html
Biden: Ukrayna’ya ilk Abrams tankları önümüzdeki hafta ulaşacak
Biden: Ukrayna’ya ilk Abrams tankları önümüzdeki hafta ulaşacak
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya ilk Abrams tanklarının gelecek hafta ulaşacağını belirtti. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T12:11+0300
2023-09-22T12:11+0300
2023-09-22T12:11+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
abd
vladimir zelenskiy
joe biden
abrams tankı
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamasında, “Önümüzdeki hafta ilk Amerikan Abrams tankları Ukrayna’ya teslim edilecek” ifadesini kullandı.ABD, Ukrayna’ya 31 adet Abrams tankını sağlama sözünü vermişti. Medyada, ilk partide 10 tankın yer alacağı iddia ediliyor. Washington ayrıca Abrams tankları için zayıflatılmış uranyumlu mühimmat tedarik edeceğini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230823/bati-basini-zelenskiyin-abrams-ve-leopard-tanklarini-kullanmasi-yasaklandi-1074874324.html
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ukrayna, ukrayna krizi, abd, vladimir zelenskiy, joe biden, abrams tankı
ukrayna, ukrayna krizi, abd, vladimir zelenskiy, joe biden, abrams tankı
Biden: Ukrayna’ya ilk Abrams tankları önümüzdeki hafta ulaşacak
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya ilk Abrams tanklarının gelecek hafta ulaşacağını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamasında, “Önümüzdeki hafta ilk Amerikan Abrams tankları Ukrayna’ya teslim edilecek” ifadesini kullandı.
ABD, Ukrayna’ya 31 adet Abrams tankını sağlama sözünü vermişti. Medyada, ilk partide 10 tankın yer alacağı iddia ediliyor. Washington ayrıca Abrams tankları için zayıflatılmış uranyumlu mühimmat tedarik edeceğini bildirmişti.