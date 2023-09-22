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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230922/biden-ukraynaya-ilk-abrams-tanklari-onumuzdeki-hafta-ulasacak-1075673125.html
Biden: Ukrayna’ya ilk Abrams tankları önümüzdeki hafta ulaşacak
Biden: Ukrayna’ya ilk Abrams tankları önümüzdeki hafta ulaşacak
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya ilk Abrams tanklarının gelecek hafta ulaşacağını belirtti. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T12:11+0300
2023-09-22T12:11+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
abd
vladimir zelenskiy
joe biden
abrams tankı
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamasında, “Önümüzdeki hafta ilk Amerikan Abrams tankları Ukrayna’ya teslim edilecek” ifadesini kullandı.ABD, Ukrayna’ya 31 adet Abrams tankını sağlama sözünü vermişti. Medyada, ilk partide 10 tankın yer alacağı iddia ediliyor. Washington ayrıca Abrams tankları için zayıflatılmış uranyumlu mühimmat tedarik edeceğini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230823/bati-basini-zelenskiyin-abrams-ve-leopard-tanklarini-kullanmasi-yasaklandi-1074874324.html
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ukrayna, ukrayna krizi, abd, vladimir zelenskiy, joe biden, abrams tankı
ukrayna, ukrayna krizi, abd, vladimir zelenskiy, joe biden, abrams tankı

Biden: Ukrayna’ya ilk Abrams tankları önümüzdeki hafta ulaşacak

12:11 22.09.2023
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinM1 Abrams tankları
M1 Abrams tankları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2023
© Sputnik / Стрингер
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya ilk Abrams tanklarının gelecek hafta ulaşacağını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamasında, “Önümüzdeki hafta ilk Amerikan Abrams tankları Ukrayna’ya teslim edilecek” ifadesini kullandı.
ABD, Ukrayna’ya 31 adet Abrams tankını sağlama sözünü vermişti. Medyada, ilk partide 10 tankın yer alacağı iddia ediliyor. Washington ayrıca Abrams tankları için zayıflatılmış uranyumlu mühimmat tedarik edeceğini bildirmişti.
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