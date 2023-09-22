https://sputniknews.com.tr/20230922/biden-ukraynaya-ilk-abrams-tanklari-onumuzdeki-hafta-ulasacak-1075673125.html

Biden: Ukrayna’ya ilk Abrams tankları önümüzdeki hafta ulaşacak

Biden: Ukrayna’ya ilk Abrams tankları önümüzdeki hafta ulaşacak

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya ilk Abrams tanklarının gelecek hafta ulaşacağını belirtti. 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T12:11+0300

2023-09-22T12:11+0300

2023-09-22T12:11+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

abd

vladimir zelenskiy

joe biden

abrams tankı

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ABD Başkanı Joe Biden, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamasında, “Önümüzdeki hafta ilk Amerikan Abrams tankları Ukrayna’ya teslim edilecek” ifadesini kullandı.ABD, Ukrayna’ya 31 adet Abrams tankını sağlama sözünü vermişti. Medyada, ilk partide 10 tankın yer alacağı iddia ediliyor. Washington ayrıca Abrams tankları için zayıflatılmış uranyumlu mühimmat tedarik edeceğini bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230823/bati-basini-zelenskiyin-abrams-ve-leopard-tanklarini-kullanmasi-yasaklandi-1074874324.html

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ukrayna, ukrayna krizi, abd, vladimir zelenskiy, joe biden, abrams tankı