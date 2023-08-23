https://sputniknews.com.tr/20230823/bati-basini-zelenskiyin-abrams-ve-leopard-tanklarini-kullanmasi-yasaklandi-1074874324.html
Batı basını: Zelenskiy'in Abrams ve Leopard tanklarını kullanması yasaklandı
Batı basını: Zelenskiy'in Abrams ve Leopard tanklarını kullanması yasaklandı
ABD merkezli haber dergisi Newsweek, ABD yapımı Abrams ve Alman menşeili Leopard tanklarının Ukrayna’daki arazide çok kolay fark edilebildiği konusunda uyardı. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T17:38+0300
2023-08-23T17:38+0300
2023-08-23T17:38+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
leopard
tank
almanya
abrams
abrams tankı
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Dergide yayınlanan bir makaleye göre, Ukrayna’daki ‘arazinin coğrafi özellikleri’ nedeniyle Rus birliklerinin Batı yapımı tankları kolayca tespit edebileceği için Kiev’in bu araçları kullanmaması daha uygun olacak.Yazıda, “Ukrayna, Rusya'nın titizlikle mayın döşediği bölgeden geçmek için eski tank filosunu kullanmalı” uyarısında bulunuldu.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’in eski özel asistanı Dan Rice, dergiye demecinde Ukrayna'nın kayıp vermemek için Rus ordusunun mayın döşediği arazilerinde en iyi tanklarını kullanmaması gerektiğini söyledi.Rice, “Sovyet yapımı T-64 gibi eski, daha az gelişmiş tanklar daha çok gözden çıkarılabiliyor, Leopard ve Abrams tankları ise yoğun bir şekilde mayın döşenmiş araziden geçilmesi durumunda daha etkili olacak” ifadelerini kullandı.Dergide sözlerine yer verilen askeri uzman Marina Miron, Ukrayna'nın Zaporojye bölgesinde Batı yapımı tankları kullanmasının çok tehlikeli olduğuna işaret ederek, “Sadece mayınlar nedeniyle değil, aynı zamanda bölgenin coğrafi özellikleri nedeniyle Rusların onları tespit etmekte sorun yaşamayacağı için” uyarısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230823/-abd-ukraynadan-her-ne-sekilde-olursa-olsun-melitopolu-ele-gecirmesini-talep-ediyor-1074874041.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, leopard, tank, almanya, abrams, abrams tankı
vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, leopard, tank, almanya, abrams, abrams tankı
Batı basını: Zelenskiy'in Abrams ve Leopard tanklarını kullanması yasaklandı
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ABD merkezli haber dergisi Newsweek, ABD yapımı Abrams ve Alman menşeili Leopard tanklarının Ukrayna’daki arazide çok kolay fark edilebildiği konusunda uyardı.
Dergide yayınlanan bir makaleye göre, Ukrayna’daki ‘arazinin coğrafi özellikleri’ nedeniyle Rus birliklerinin Batı yapımı tankları kolayca tespit edebileceği için Kiev’in bu araçları kullanmaması daha uygun olacak.
Yazıda, “Ukrayna, Rusya'nın titizlikle mayın döşediği bölgeden geçmek için eski tank filosunu kullanmalı” uyarısında bulunuldu.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’in eski özel asistanı Dan Rice, dergiye demecinde Ukrayna'nın kayıp vermemek için Rus ordusunun mayın döşediği arazilerinde en iyi tanklarını kullanmaması gerektiğini söyledi.
Rice, “Sovyet yapımı T-64 gibi eski, daha az gelişmiş tanklar daha çok gözden çıkarılabiliyor, Leopard ve Abrams tankları ise yoğun bir şekilde mayın döşenmiş araziden geçilmesi durumunda daha etkili olacak” ifadelerini kullandı.
Dergide sözlerine yer verilen askeri uzman Marina Miron, Ukrayna'nın Zaporojye bölgesinde Batı yapımı tankları kullanmasının çok tehlikeli olduğuna işaret ederek, “Sadece mayınlar nedeniyle değil, aynı zamanda bölgenin coğrafi özellikleri nedeniyle Rusların onları tespit etmekte sorun yaşamayacağı için” uyarısında bulundu.