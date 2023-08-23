https://sputniknews.com.tr/20230823/-abd-ukraynadan-her-ne-sekilde-olursa-olsun-melitopolu-ele-gecirmesini-talep-ediyor-1074874041.html

‘ABD, Ukrayna’dan her ne şekilde olursa olsun Melitopol’ü ele geçirmesini talep ediyor’

‘ABD, Ukrayna’dan her ne şekilde olursa olsun Melitopol’ü ele geçirmesini talep ediyor’

ABD basını, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Washington’un Kiev’e asıl hedef olan Melitopol’ü ele geçirmek için... 23.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-23T17:27+0300

2023-08-23T17:27+0300

2023-08-23T17:27+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

ukrayna krizi

rusya

taarruz

savunma

saldırı

asker

ölüm

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The New York Times gazetesinin yazısında, “Amerikalı danışmanlar Ukrayna’ya, ana hedefi olan Melitopol yönüne odaklanmasını, asker ve teçhizat kaybına bakmadan Rus mayın tarlalarını ve diğer savunma sistemlerini aşmaya çalışmayı tavsiye etti” ifadesine yer verildi.Ukrayna’nın bu tavsiyeyi ciddiye aldığı, zira karşı taarruz başladığı günden bu yana geçen üç ayda Ukrayna’nın asker kaybının artmaya devam ettiği kaydedildi.Üstelik, Amerikan askeri doktrininin Rusya gibi büyük rakibe karşı uygulamada test edilmediği vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20230823/rus-mig-29-avci-ucagi-rusya-sinirina-yaklasan-norvece-ait-devriye-ucagina-onleme-yapti-1074873841.html

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abd, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, taarruz, savunma, saldırı, asker, ölüm, kayıp