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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230823/-abd-ukraynadan-her-ne-sekilde-olursa-olsun-melitopolu-ele-gecirmesini-talep-ediyor-1074874041.html
‘ABD, Ukrayna’dan her ne şekilde olursa olsun Melitopol’ü ele geçirmesini talep ediyor’
‘ABD, Ukrayna’dan her ne şekilde olursa olsun Melitopol’ü ele geçirmesini talep ediyor’
ABD basını, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Washington’un Kiev’e asıl hedef olan Melitopol’ü ele geçirmek için... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T17:27+0300
2023-08-23T17:27+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
taarruz
savunma
saldırı
asker
ölüm
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The New York Times gazetesinin yazısında, “Amerikalı danışmanlar Ukrayna’ya, ana hedefi olan Melitopol yönüne odaklanmasını, asker ve teçhizat kaybına bakmadan Rus mayın tarlalarını ve diğer savunma sistemlerini aşmaya çalışmayı tavsiye etti” ifadesine yer verildi.Ukrayna’nın bu tavsiyeyi ciddiye aldığı, zira karşı taarruz başladığı günden bu yana geçen üç ayda Ukrayna’nın asker kaybının artmaya devam ettiği kaydedildi.Üstelik, Amerikan askeri doktrininin Rusya gibi büyük rakibe karşı uygulamada test edilmediği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230823/rus-mig-29-avci-ucagi-rusya-sinirina-yaklasan-norvece-ait-devriye-ucagina-onleme-yapti-1074873841.html
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abd, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, taarruz, savunma, saldırı, asker, ölüm, kayıp
abd, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, taarruz, savunma, saldırı, asker, ölüm, kayıp

‘ABD, Ukrayna’dan her ne şekilde olursa olsun Melitopol’ü ele geçirmesini talep ediyor’

17:27 23.08.2023
© TelegramZaporijya Bölgesi'nin Melitopol kentinde terör saldırısı düzenlendi
Zaporijya Bölgesi'nin Melitopol kentinde terör saldırısı düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
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ABD basını, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Washington’un Kiev’e asıl hedef olan Melitopol’ü ele geçirmek için binlerce askeri feda etmeye çağırdığını öne sürdü.
The New York Times gazetesinin yazısında, “Amerikalı danışmanlar Ukrayna’ya, ana hedefi olan Melitopol yönüne odaklanmasını, asker ve teçhizat kaybına bakmadan Rus mayın tarlalarını ve diğer savunma sistemlerini aşmaya çalışmayı tavsiye etti” ifadesine yer verildi.
Ukrayna’nın bu tavsiyeyi ciddiye aldığı, zira karşı taarruz başladığı günden bu yana geçen üç ayda Ukrayna’nın asker kaybının artmaya devam ettiği kaydedildi.
Üstelik, Amerikan askeri doktrininin Rusya gibi büyük rakibe karşı uygulamada test edilmediği vurgulandı.
Rus Hava Kuvvetleri uçaklarının uçuş sırasında çekilen fotoğrafları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
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