Rus MiG-29 avcı uçağı, Rusya sınırına yaklaşan Norveç'e ait devriye uçağına önleme yaptı

Bakanlığın açıklamasına göre Rusya'ya ait hava sahası kontrol araçları, Barents Denizi semalarında Rusya sınırına yaklaşan bir hava aracı tespit etti.



Hava aracının tanımlanması ve Rusya sınırının ihlal edilmesinin önlenmesi için Kuzey Filosu'na ait MiG-29 avcı uçağı derhal havalanırken Rus mürettebat, hava aracının Norveç ordusuna ait P-8A Poseidon devriye uçağı olduğunu tespit etti.



Rus uçağının yaklaşması sonucu Norveç'in devriye uçağı yönünü Rusya sınırından farklı istikamete çevirirken MiG-29, P-8A Poseidon'a Barents Denizi havzasında refakat etti.



Rusya sınırının ihlal edilmesine izin verilmediğini vurgulayan Savunma Bakanlığı, MiG-29'un uluslararası hava sahası kurallarına tamamen uyduğunun, Norveç uçağına tehlikeli biçimde yaklaşmadığının altını çizdi.