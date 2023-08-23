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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230823/rus-mig-29-avci-ucagi-rusya-sinirina-yaklasan-norvece-ait-devriye-ucagina-onleme-yapti-1074873841.html
Rus MiG-29 avcı uçağı, Rusya sınırına yaklaşan Norveç'e ait devriye uçağına önleme yaptı
Rus MiG-29 avcı uçağı, Rusya sınırına yaklaşan Norveç'e ait devriye uçağına önleme yaptı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus MiG-29 savaş uçağının Barents Denizi semalarında Rusya sınırlarına yaklaşan Norveç ordusuna ait P-8A Poseidon devriye uçağına... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T17:14+0300
2023-08-23T17:14+0300
ukrayna krizi
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Bakanlığın açıklamasına göre Rusya'ya ait hava sahası kontrol araçları, Barents Denizi semalarında Rusya sınırına yaklaşan bir hava aracı tespit etti.Hava aracının tanımlanması ve Rusya sınırının ihlal edilmesinin önlenmesi için Kuzey Filosu'na ait MiG-29 avcı uçağı derhal havalanırken Rus mürettebat, hava aracının Norveç ordusuna ait P-8A Poseidon devriye uçağı olduğunu tespit etti.Rus uçağının yaklaşması sonucu Norveç'in devriye uçağı yönünü Rusya sınırından farklı istikamete çevirirken MiG-29, P-8A Poseidon'a Barents Denizi havzasında refakat etti.Rusya sınırının ihlal edilmesine izin verilmediğini vurgulayan Savunma Bakanlığı, MiG-29'un uluslararası hava sahası kurallarına tamamen uyduğunun, Norveç uçağına tehlikeli biçimde yaklaşmadığının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230823/-ingiltere-ukraynaya-nukleer-yakit-alimi-icin-yaklasik-192-milyon-sterlin-tahsis-edecek-1074873272.html
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norveç, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, mig-29, ukrayna krizi, barents denizi, ihlal
norveç, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, mig-29, ukrayna krizi, barents denizi, ihlal

Rus MiG-29 avcı uçağı, Rusya sınırına yaklaşan Norveç'e ait devriye uçağına önleme yaptı

17:14 23.08.2023
© Fotoğraf : Pavel Novikov / MiG-29KRus Hava Kuvvetleri uçaklarının uçuş sırasında çekilen fotoğrafları
Rus Hava Kuvvetleri uçaklarının uçuş sırasında çekilen fotoğrafları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
© Fotoğraf : Pavel Novikov / MiG-29K
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus MiG-29 savaş uçağının Barents Denizi semalarında Rusya sınırlarına yaklaşan Norveç ordusuna ait P-8A Poseidon devriye uçağına önleme yaptığını açıkladı.
Bakanlığın açıklamasına göre Rusya'ya ait hava sahası kontrol araçları, Barents Denizi semalarında Rusya sınırına yaklaşan bir hava aracı tespit etti.

Hava aracının tanımlanması ve Rusya sınırının ihlal edilmesinin önlenmesi için Kuzey Filosu'na ait MiG-29 avcı uçağı derhal havalanırken Rus mürettebat, hava aracının Norveç ordusuna ait P-8A Poseidon devriye uçağı olduğunu tespit etti.

Rus uçağının yaklaşması sonucu Norveç'in devriye uçağı yönünü Rusya sınırından farklı istikamete çevirirken MiG-29, P-8A Poseidon'a Barents Denizi havzasında refakat etti.

Rusya sınırının ihlal edilmesine izin verilmediğini vurgulayan Savunma Bakanlığı, MiG-29'un uluslararası hava sahası kurallarına tamamen uyduğunun, Norveç uçağına tehlikeli biçimde yaklaşmadığının altını çizdi.
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