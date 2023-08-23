https://sputniknews.com.tr/20230823/-ingiltere-ukraynaya-nukleer-yakit-alimi-icin-yaklasik-192-milyon-sterlin-tahsis-edecek-1074873272.html

İngiltere, Ukrayna’ya nükleer yakıt alımı için yaklaşık 192 milyon sterlin tahsis edecek

İngiltere, Ukrayna’ya nükleer yakıt alımı için yaklaşık 192 milyon sterlin tahsis edecek

İngiltere Enerji Bakanı Grant Shapps, Ukrayna’ya nükleer santralleri için İngiliz şirketlerinden dahil nükleer yakıt satın alması için 192 milyon sterlin... 23.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-23T17:02+0300

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Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan İngiltere Enerji Bakanı Grant Shapps, “Sunacağımız bu garanti, Ukrayna’ya gelecekte nükleer yakıtını Rusya üzerinden getirmek zorunda olmamasını sağlamaya yardımcı olacak” ifadesini kullandı.Shapps, Ukrayna’ya nükleer yakıt tedarikçilerinden birinin, Londra merkezli Urenco şirketi olacağını kaydetti.Daha önce Ukrayna Enerji Bakanlığı, üç yıl sonra nükleer santraller için kendi nükleer yakıtının üretimine başlamayı planladıklarını açıklamıştı. Bu yakıtın, Rusya’dan alınan nükleer yakıtın yerini alması bekleniyor.

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