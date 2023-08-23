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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230823/-ingiltere-ukraynaya-nukleer-yakit-alimi-icin-yaklasik-192-milyon-sterlin-tahsis-edecek-1074873272.html
İngiltere, Ukrayna’ya nükleer yakıt alımı için yaklaşık 192 milyon sterlin tahsis edecek
İngiltere, Ukrayna’ya nükleer yakıt alımı için yaklaşık 192 milyon sterlin tahsis edecek
İngiltere Enerji Bakanı Grant Shapps, Ukrayna’ya nükleer santralleri için İngiliz şirketlerinden dahil nükleer yakıt satın alması için 192 milyon sterlin... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T17:02+0300
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan İngiltere Enerji Bakanı Grant Shapps, “Sunacağımız bu garanti, Ukrayna’ya gelecekte nükleer yakıtını Rusya üzerinden getirmek zorunda olmamasını sağlamaya yardımcı olacak” ifadesini kullandı.Shapps, Ukrayna’ya nükleer yakıt tedarikçilerinden birinin, Londra merkezli Urenco şirketi olacağını kaydetti.Daha önce Ukrayna Enerji Bakanlığı, üç yıl sonra nükleer santraller için kendi nükleer yakıtının üretimine başlamayı planladıklarını açıklamıştı. Bu yakıtın, Rusya’dan alınan nükleer yakıtın yerini alması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230823/bati-basini-rus-savas-ucaklarinin-radarlari-f-16lar-icin-tehdit-olusturuyor-1074872968.html
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İngiltere, Ukrayna’ya nükleer yakıt alımı için yaklaşık 192 milyon sterlin tahsis edecek

17:02 23.08.2023
© AANükleer Santral
Nükleer Santral - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
© AA
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İngiltere Enerji Bakanı Grant Shapps, Ukrayna’ya nükleer santralleri için İngiliz şirketlerinden dahil nükleer yakıt satın alması için 192 milyon sterlin (yaklaşık 6.6 milyar TL) sağlayabileceklerini belirtti.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan İngiltere Enerji Bakanı Grant Shapps, “Sunacağımız bu garanti, Ukrayna’ya gelecekte nükleer yakıtını Rusya üzerinden getirmek zorunda olmamasını sağlamaya yardımcı olacak” ifadesini kullandı.
Shapps, Ukrayna’ya nükleer yakıt tedarikçilerinden birinin, Londra merkezli Urenco şirketi olacağını kaydetti.
Daha önce Ukrayna Enerji Bakanlığı, üç yıl sonra nükleer santraller için kendi nükleer yakıtının üretimine başlamayı planladıklarını açıklamıştı. Bu yakıtın, Rusya’dan alınan nükleer yakıtın yerini alması bekleniyor.
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