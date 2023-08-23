https://sputniknews.com.tr/20230823/bati-basini-rus-savas-ucaklarinin-radarlari-f-16lar-icin-tehdit-olusturuyor-1074872968.html
Batı basını: Rus savaş uçaklarının radarları F-16'lar için tehdit oluşturuyor
Batı basını: Rus savaş uçaklarının radarları F-16'lar için tehdit oluşturuyor
The Economist, gelişmiş radarlara sahip Rus savaş uçaklarının, Amerikan F-16 savaş uçaklarına tehdit oluşturacağını yazdı. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T16:54+0300
2023-08-23T16:54+0300
2023-08-23T16:54+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
f-16
the economist
uluslararası stratejik araştırmalar enstitüsü (iiss)
londra
beyaz saray
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İngiliz The Economist dergisinde yayınlanan makalede, gelişmiş radarlara sahip Rus savaş uçaklarının, kısa menzilli füzeler ateşleyen Amerikan F-16 savaş uçaklarına tehdit oluşturacağı belirtildi.Makalede, “Karşı saldırının yavaş ilerlediği savaş alanında F-16'ların Ukrayna'ya yardımının olup olmayacağı belirsiz. Ukrayna’ya ait MiG-29'lar tarafından halihazırda kullanılan kısa menzilli güdümlü bombaların vurulması, onları daha gelişmiş radarlara sahip Rus savaş uçakları açısından risk altına sokuyor” ifadeleri kullanıldı.Makalede, Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden askeri analist Douglas Barry’nin “Önümüzdeki yıla kadar Kiev'e tedarik edilecek olan F-16 savaş uçaklarının kısa menzilli füzeler fırlatması gerekecek, çünkü ABD'nin Ukrayna'ya bin kilometre menzilli JASSM füzeleri sağlamaya cesaret edeceği şüpheli” sözlerine yer verildi.Teslimatlarda gecikmelere neden olan F-16 pilotlarının eğitimi için zamana ihtiyaç duyulmasının yanı sıra, savaş uçaklarının bakımının da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için zor bir sorun haline geleceği belirtilen makalede, durumun uçakların özellikle Rusya tarafından yok edilmelerini önlemek için onları farklı hava alanlarına dağıtma ihtiyacı nedeniyle daha da karmaşık hale geleceği kaydedildi.Geçen hafta üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi Sputnik’e, ABD'nin Danimarka ve Hollanda'dan Ukrayna'ya F-16 tedarikini onaylamaya karar verdiğini, Kiev’in Ukrayna Silahlı Kuvvetleri pilotlarının eğitiminin tamamlanmasının ardından söz konusu uçakları üçüncü ülkelerden alabileceğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230823/medvedev-nato-rusyaya-karsi-tam-kapsamli-ve-kanli-savas-yurutuyor-1074872361.html
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ukrayna krizi, ukrayna, f-16, the economist, uluslararası stratejik araştırmalar enstitüsü (iiss), londra, beyaz saray, abd, danimarka, hollanda, ukrayna silahlı kuvvetleri
Batı basını: Rus savaş uçaklarının radarları F-16'lar için tehdit oluşturuyor
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The Economist, gelişmiş radarlara sahip Rus savaş uçaklarının, Amerikan F-16 savaş uçaklarına tehdit oluşturacağını yazdı.
İngiliz The Economist dergisinde yayınlanan makalede, gelişmiş radarlara sahip Rus savaş uçaklarının, kısa menzilli füzeler ateşleyen Amerikan F-16 savaş uçaklarına tehdit oluşturacağı belirtildi.
Makalede, “Karşı saldırının yavaş ilerlediği savaş alanında F-16'ların Ukrayna'ya yardımının olup olmayacağı belirsiz. Ukrayna’ya ait MiG-29'lar tarafından halihazırda kullanılan kısa menzilli güdümlü bombaların vurulması, onları daha gelişmiş radarlara sahip Rus savaş uçakları açısından risk altına sokuyor” ifadeleri kullanıldı.
Makalede, Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden askeri analist Douglas Barry’nin “Önümüzdeki yıla kadar Kiev'e tedarik edilecek olan F-16 savaş uçaklarının kısa menzilli füzeler fırlatması gerekecek, çünkü ABD'nin Ukrayna'ya bin kilometre menzilli JASSM füzeleri sağlamaya cesaret edeceği şüpheli” sözlerine yer verildi.
Teslimatlarda gecikmelere neden olan F-16 pilotlarının eğitimi için zamana ihtiyaç duyulmasının yanı sıra, savaş uçaklarının bakımının da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için zor bir sorun haline geleceği belirtilen makalede, durumun uçakların özellikle Rusya tarafından yok edilmelerini önlemek için onları farklı hava alanlarına dağıtma ihtiyacı nedeniyle daha da karmaşık hale geleceği kaydedildi.
Geçen hafta üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi Sputnik’e, ABD'nin Danimarka ve Hollanda'dan Ukrayna'ya F-16 tedarikini onaylamaya karar verdiğini, Kiev’in Ukrayna Silahlı Kuvvetleri pilotlarının eğitiminin tamamlanmasının ardından söz konusu uçakları üçüncü ülkelerden alabileceğini söylemişti.