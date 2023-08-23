https://sputniknews.com.tr/20230823/medvedev-nato-rusyaya-karsi-tam-kapsamli-ve-kanli-savas-yurutuyor-1074872361.html
Medvedev: NATO Rusya’ya karşı tam kapsamlı ve kanlı savaş yürütüyor
Medvedev: NATO Rusya’ya karşı tam kapsamlı ve kanlı savaş yürütüyor
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, NATO’nun Rusya’ya karşı tam kapsamlı ve kanlı savaş yürüttüğünü belirterek, “Düşman bu savaşa... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T16:45+0300
2023-08-23T16:45+0300
2023-08-23T16:45+0300
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus Argumenti i Faktı gazetesi için kaleme aldığı 2008 Rusya-Gürcistan Savaşı ile ilgili yazısında, “Halihazırda NATO’nun Ukrayna’da Kiev rejiminin eliyle biz karşı yürüttüğü ve düşmanlarımızın gırtlağına kadar saplandığı hibrit, ama aslında kesinlikle tam kapsamlı ve kanlı savaş bunu açıkça doğruluyor. Bunun nasıl sonuçlanacağı şimdiden belli: Zamanında Gürcü saldırganlar olduğu gibi Kiev’in utanç verici yenilgisi ile” ifadesini kullandı.Ukrayna’nın gelecekte dünya siyasi haritadan tamamen yok olacağı tahmininde bulunan Medvedev, “Vasat siyasi aktörler utanç içinde sahneyi terk edecek” diye yazdı.‘Abhazya ve Güney Osetya’da, Rusya’ya katılma fikri hala popüler’Rusya’nın, 2008 olayların tekrarlanmasını istemediğini ve sorunları, BM Anlaşması’na uygun olarak müzakere masasında çözüme kavuşturmaya hazır olduğunu ifade eden Medvedev, “Ancak endişemizin gerçek ana hatları ortaya çıkarsa tereddüt etmeyiz. Abhazya ve Güney Osetya’da, Rusya’ya katılma fikri hala popüler. Bunun için inandırıcı nedenler olursa pekala uygulanabilir” yorumunda bulundu.Rusya’nın, 2008’de BM Anlaşması’na uygun hareket ettiğini savunan Medvedev, “Pis Saakaşvili rejimi, sert ve hızlı bir tepkiyle karşılaştı. Ülkemizin binlerce vatandaşının yaşadığı iki kardeş Kafkas cumhuriyetinde beş günde barış sağlandı” ifadesini kullandı.Dönemin Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 8 Ağustos 2008 tarihinde, Güney Osetya’ya ordu yürütme kararını almıştı. Buna karşılık dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, Gürcistan’a karşı askeri harekat başlatma emrini vermişti. Harekat 5 gün sürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230823/pentagon-ukraynaya-f-16larin-teslimi-icin-bir-takim-sartlar-one-surdu-1074870098.html
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dmitriy medvedev, kafkasya, mihail saakaşvili, gürcistan, abhazya, güney osetya, rusya, bm, birleşmiş milletler (bm), nato
dmitriy medvedev, kafkasya, mihail saakaşvili, gürcistan, abhazya, güney osetya, rusya, bm, birleşmiş milletler (bm), nato
Medvedev: NATO Rusya’ya karşı tam kapsamlı ve kanlı savaş yürütüyor
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, NATO’nun Rusya’ya karşı tam kapsamlı ve kanlı savaş yürüttüğünü belirterek, “Düşman bu savaşa gırtlağına kadar saplanmış” dedi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus Argumenti i Faktı gazetesi için kaleme aldığı 2008 Rusya-Gürcistan Savaşı ile ilgili yazısında, “Halihazırda NATO’nun Ukrayna’da Kiev rejiminin eliyle biz karşı yürüttüğü ve düşmanlarımızın gırtlağına kadar saplandığı hibrit, ama aslında kesinlikle tam kapsamlı ve kanlı savaş bunu açıkça doğruluyor. Bunun nasıl sonuçlanacağı şimdiden belli: Zamanında Gürcü saldırganlar olduğu gibi Kiev’in utanç verici yenilgisi ile” ifadesini kullandı.
Ukrayna’nın gelecekte dünya siyasi haritadan tamamen yok olacağı tahmininde bulunan Medvedev, “Vasat siyasi aktörler utanç içinde sahneyi terk edecek” diye yazdı.
‘Abhazya ve Güney Osetya’da, Rusya’ya katılma fikri hala popüler’
Rusya’nın, 2008 olayların tekrarlanmasını istemediğini ve sorunları, BM Anlaşması’na uygun olarak müzakere masasında çözüme kavuşturmaya hazır olduğunu ifade eden Medvedev, “Ancak endişemizin gerçek ana hatları ortaya çıkarsa tereddüt etmeyiz. Abhazya ve Güney Osetya’da, Rusya’ya katılma fikri hala popüler. Bunun için inandırıcı nedenler olursa pekala uygulanabilir” yorumunda bulundu.
Rusya’nın, 2008’de BM Anlaşması’na uygun hareket ettiğini savunan Medvedev, “Pis Saakaşvili rejimi, sert ve hızlı bir tepkiyle karşılaştı. Ülkemizin binlerce vatandaşının yaşadığı iki kardeş Kafkas cumhuriyetinde beş günde barış sağlandı” ifadesini kullandı.
Dönemin Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 8 Ağustos 2008 tarihinde, Güney Osetya’ya ordu yürütme kararını almıştı. Buna karşılık dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, Gürcistan’a karşı askeri harekat başlatma emrini vermişti. Harekat 5 gün sürmüştü.