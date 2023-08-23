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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230823/pentagon-ukraynaya-f-16larin-teslimi-icin-bir-takim-sartlar-one-surdu-1074870098.html
Pentagon, Ukrayna'ya F-16'ların teslimi için bir takım şartlar öne sürdü
Pentagon, Ukrayna'ya F-16'ların teslimi için bir takım şartlar öne sürdü
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), F-16 savaş uçaklarının Ukrayna’ya teslimine onay vermesi için Kiev’in bir dizi kriteri karşılaması gerektiğini bildirdi. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T15:47+0300
2023-08-23T15:47+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
pentagon
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
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f-16
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Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh’in yaptığı açıklamaya göre, F-16 savaş uçaklarının Ukrayna’ya teslimine onay verilmesi için Kiev’in bir dizi kriteri karşılaması gerekli.Singh’in konuya ilişkin yorumuna yer verilen bakanlığın açıklamasında, “Üçüncü bir tarafa transferin tamamlanabilmesi için, İngilizce dil eğitimi ve ‘sahada’ lojistik gibi şeyler de dahil olmak üzere belirli kriterlerin karşılanması gerekir. Bu kriterler karşılandığında, transferi onaylayabilecek durumda olacağız” ifadelerine yer verildi.Avrupalı müttefiklerin Kiev'in ihtiyaç duyduğu sayıda pilotu hazırlayamaması durumunda Ukraynalı pilotların eğitimine katılmaya hazır olduğunu doğrulayan Singh, aynı zamanda Ukrayna'nın eğitim için kaç pilotun gönderilmesi gerektiğini henüz netleştirmediğini kaydetti.Sözcü ayrıca Ukraynalı pilotların F-16’ları kullanmaya başlamadan önce iyi derecede İngilizce öğrenmeleri gerektiğine dikkat çekerek, bunun ‘belli bir zaman alacağını’ kabul etti.Daha önce NBC News televizyonu, Ukraynalı kaynaklara atıfta bulunarak, Kiev yetkililerinin Batı’nın F-16 savaş uçaklarının teslimatını geciktirmesi nedeniyle üzgün ve şaşkın olduklarını, ancak olup bitenlerin nedenlerini açıkça tartışmaktan çekindiklerini bildirmişti. Televizyona konuşan ABD'li kaynaklar, seçilen Ukraynalı pilotların çoğunun İngilizce öğrenmesi gerektiğine dikkat çekmişti.Teknisyen ve mühendislerin de yetiştirilmesi, ayrıca Kiev'e F-16’lar ile birlikte hangi silahların teslim edileceğine karar verilmesi gerektiğine dikkat çekilen haberde, sonuç olarak Ukraynalı uçak filosunun en erken bir sonraki yaz uçuşlara hazır olacağı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230823/danimarka-ukraynali-pilotlara-f-16-egitimini-vermeye-basladi-1074849151.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), danimarka, hollanda, f-16, silah yardımı, abd, eğitim, askeri eğitim, askeri eğitim uçağı
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), danimarka, hollanda, f-16, silah yardımı, abd, eğitim, askeri eğitim, askeri eğitim uçağı

Pentagon, Ukrayna'ya F-16'ların teslimi için bir takım şartlar öne sürdü

15:47 23.08.2023
© AFP 2023F-16
F-16 - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
© AFP 2023
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), F-16 savaş uçaklarının Ukrayna’ya teslimine onay vermesi için Kiev’in bir dizi kriteri karşılaması gerektiğini bildirdi.
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh’in yaptığı açıklamaya göre, F-16 savaş uçaklarının Ukrayna’ya teslimine onay verilmesi için Kiev’in bir dizi kriteri karşılaması gerekli.
Singh’in konuya ilişkin yorumuna yer verilen bakanlığın açıklamasında, “Üçüncü bir tarafa transferin tamamlanabilmesi için, İngilizce dil eğitimi ve ‘sahada’ lojistik gibi şeyler de dahil olmak üzere belirli kriterlerin karşılanması gerekir. Bu kriterler karşılandığında, transferi onaylayabilecek durumda olacağız” ifadelerine yer verildi.
Avrupalı müttefiklerin Kiev'in ihtiyaç duyduğu sayıda pilotu hazırlayamaması durumunda Ukraynalı pilotların eğitimine katılmaya hazır olduğunu doğrulayan Singh, aynı zamanda Ukrayna'nın eğitim için kaç pilotun gönderilmesi gerektiğini henüz netleştirmediğini kaydetti.
Sözcü ayrıca Ukraynalı pilotların F-16’ları kullanmaya başlamadan önce iyi derecede İngilizce öğrenmeleri gerektiğine dikkat çekerek, bunun ‘belli bir zaman alacağını’ kabul etti.
Daha önce NBC News televizyonu, Ukraynalı kaynaklara atıfta bulunarak, Kiev yetkililerinin Batı’nın F-16 savaş uçaklarının teslimatını geciktirmesi nedeniyle üzgün ve şaşkın olduklarını, ancak olup bitenlerin nedenlerini açıkça tartışmaktan çekindiklerini bildirmişti. Televizyona konuşan ABD'li kaynaklar, seçilen Ukraynalı pilotların çoğunun İngilizce öğrenmesi gerektiğine dikkat çekmişti.
Teknisyen ve mühendislerin de yetiştirilmesi, ayrıca Kiev'e F-16’lar ile birlikte hangi silahların teslim edileceğine karar verilmesi gerektiğine dikkat çekilen haberde, sonuç olarak Ukraynalı uçak filosunun en erken bir sonraki yaz uçuşlara hazır olacağı ifade edildi.
Danimarka bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
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