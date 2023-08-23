https://sputniknews.com.tr/20230823/danimarka-ukraynali-pilotlara-f-16-egitimini-vermeye-basladi-1074849151.html

Danimarka, Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimini vermeye başladı

Danimarka, Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimini vermeye başladı

Danimarka’nın, Ukraynalı pilotlara ABD yapımı F-16 savaş uçaklarını kullanma eğitimini vermeye başladığı belirtildi. 23.08.2023, Sputnik Türkiye

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Reuters’in haberinde, “Danimarka, F-16 savaş uçaklarını ücretsiz olarak Ukrayna’nın hizmetine sunma taahhüdü kapsamında, sekiz Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimini başlattı” ifadesine yer verildi.Pilotların yanı sıra 65 Ukraynalı uzmana, F-16 bakımıyla ilgili eğitim verilecek.Ukraynalı pilotların ve bakım uzmanlarının Danimarka’nın Skrydstrup hava üssüne geldiği bildirildi.Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 20 Ağustos Pazar günü, Ukrayna’ya 19 adet F-16 savaş uçağı vereceklerini duyurmuştu.

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