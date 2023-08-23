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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230823/danimarka-ukraynali-pilotlara-f-16-egitimini-vermeye-basladi-1074849151.html
Danimarka, Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimini vermeye başladı
Danimarka, Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimini vermeye başladı
Danimarka’nın, Ukraynalı pilotlara ABD yapımı F-16 savaş uçaklarını kullanma eğitimini vermeye başladığı belirtildi. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
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Reuters’in haberinde, “Danimarka, F-16 savaş uçaklarını ücretsiz olarak Ukrayna’nın hizmetine sunma taahhüdü kapsamında, sekiz Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimini başlattı” ifadesine yer verildi.Pilotların yanı sıra 65 Ukraynalı uzmana, F-16 bakımıyla ilgili eğitim verilecek.Ukraynalı pilotların ve bakım uzmanlarının Danimarka’nın Skrydstrup hava üssüne geldiği bildirildi.Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 20 Ağustos Pazar günü, Ukrayna’ya 19 adet F-16 savaş uçağı vereceklerini duyurmuştu.
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danimarka, ukrayna, ukrayna krizi, ukraynalı, f-16, f-16
danimarka, ukrayna, ukrayna krizi, ukraynalı, f-16, f-16

Danimarka, Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimini vermeye başladı

01:00 23.08.2023
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Danimarka’nın, Ukraynalı pilotlara ABD yapımı F-16 savaş uçaklarını kullanma eğitimini vermeye başladığı belirtildi.
Reuters’in haberinde, “Danimarka, F-16 savaş uçaklarını ücretsiz olarak Ukrayna’nın hizmetine sunma taahhüdü kapsamında, sekiz Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimini başlattı” ifadesine yer verildi.
Pilotların yanı sıra 65 Ukraynalı uzmana, F-16 bakımıyla ilgili eğitim verilecek.
Ukraynalı pilotların ve bakım uzmanlarının Danimarka’nın Skrydstrup hava üssüne geldiği bildirildi.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 20 Ağustos Pazar günü, Ukrayna’ya 19 adet F-16 savaş uçağı vereceklerini duyurmuştu.
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