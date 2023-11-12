https://sputniknews.com.tr/20231112/eski-nato-komutani-kiev-kaybedilen-bolgeleri-rus-topragi-olarak-tanimak-zorunda-kalacak-1077313881.html

Eski NATO komutanı: Kiev, kaybedilen bölgeleri Rus toprağı olarak tanımak zorunda kalacak

Eski NATO komutanı: Kiev, kaybedilen bölgeleri Rus toprağı olarak tanımak zorunda kalacak

NATO'nun eski Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı James Stavridis, Kiev'in kaybettiği bölgeleri en azından geçici bir süreliğine Rus toprağı olarak... 12.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-12T17:32+0300

2023-11-12T17:32+0300

2023-11-12T17:32+0300

ukrayna krizi

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Bloomberg için bir analiz hazırlayan Stavridis, Ukrayna'daki çatışmanın Kore Yarımadası'ndaki savaşa benzer şekilde sonlanacağını gösteren emarelerin arttığını belirtti.Geçen yüzyılın ortasında Güney Kore'nin başına geldiği gibi şu anda Ukrayna'nın zafer elde edecek güçte olmadığının altını çizen Stavridis, Kiev'in kaybettiği bölgeleri geçici bir süre de olsa Rus toprağı olarak tanımak zorunda kalacağını vurguladı.Taraflardan hiçbirinin bu adımdan hoşnut olmayacağını kaydeden Stavridis, "Batılı ülkeler Rusya'ya bir karış toprak dahi vermenin imkansız olduğunu beyan edecek, Ukrayna ise toprak tavizi vermek istemeyecektir. Ancak bu, Moskova'nın da hoşuna gitmeyecek. Bu durumda Rusya hükümeti, Ukrayna'nın tamamıyla karşılaştırıldığında 'savaştan zarar görmüş ve büyük oranda mayınlı güneydoğu bölgelerini' alacak olup bu, pek de değerli bir ödül değil" ifadelerini kullandı.Batılı ülkelerin Kiev'e F-16 savaş uçakları vermesinin de durumu önemli derecede değiştirmeyeceğini yazan Stavridis, çatışmalar ne kadar erken sona ererse Ukrayna'nın o kadar hızlı şekilde yeniden yapılanma sürecine gireceğini kaydetti.Medvedev'den yanıt gecikmediStavridis’in sözlerini yorumlayan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitriy Medvedev, Avrupa'da Ukrayna'nın Kırım ve Donbass olmadan NATO'ya kabul edilmesi fikrinin bu bölgelerin artık Ukrayna olmadığı anlamına geldiğini söylerken, NATO'yu genişlemek adına ‘daha fazlasını hedeflemeye’ çağırdı.

https://sputniknews.com.tr/20231109/nato-ukraynanin-ihtiyaclarini-karsilayabilecek-uretim-kapasitesine-sahip-degiliz-1077244407.html

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