https://sputniknews.com.tr/20231109/nato-ukraynanin-ihtiyaclarini-karsilayabilecek-uretim-kapasitesine-sahip-degiliz-1077244407.html

NATO: Ukrayna’nın ihtiyaçlarını karşılayabilecek üretim kapasitesine sahip değiliz

NATO: Ukrayna’nın ihtiyaçlarını karşılayabilecek üretim kapasitesine sahip değiliz

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Ukrayna’ya talep ettiği hacim ve hızda yardım sağlayacak üretim kapasitesine sahip olmasalar da desteği... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T18:38+0300

2023-11-09T18:38+0300

2023-11-09T18:38+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

nato

nato genel sekreteri jens stoltenberg

mircea geoana

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Bükreş Forumu’na katılmak üzere Romanya’da bulunan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, bugünkü basın toplantısında, “Müttefik ülkelerin, Ukrayna’ya destek çabalarında hiçbir yorgunluk hissetmiyorum. Avrupa-Atlantik dünyasındaki liderlerimiz ve küresel ortaklarımız Ukrayna’yı desteklemeye devam ediyor” ifadesini kullandı.Geoana, “Ancak Ukrayna’ya, bizden talep edilen hacim ve hızda yardım sağlamaya yeterli üretim kapasitesine henüz sahip değiliz” açıklamasında bulundu.Ukrayna’nın geleceğinin Kiev ve Avrupa için önemli olmanın ötesinde, dünyanın gelecekte nasıl olacağının buna bağlı olduğunu iddia eden NATO yetkilisi, mevcut güvenlik bağlamında, ittifakın Ukrayna meselesini görmezden gelme lüksü olmadığını savundu.

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ukrayna, ukrayna ordusu, nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, mircea geoana