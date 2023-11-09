https://sputniknews.com.tr/20231109/nato-ukraynanin-ihtiyaclarini-karsilayabilecek-uretim-kapasitesine-sahip-degiliz-1077244407.html
NATO: Ukrayna’nın ihtiyaçlarını karşılayabilecek üretim kapasitesine sahip değiliz
NATO: Ukrayna’nın ihtiyaçlarını karşılayabilecek üretim kapasitesine sahip değiliz
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Ukrayna’ya talep ettiği hacim ve hızda yardım sağlayacak üretim kapasitesine sahip olmasalar da desteği... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T18:38+0300
2023-11-09T18:38+0300
2023-11-09T18:38+0300
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ukrayna
ukrayna ordusu
nato
nato genel sekreteri jens stoltenberg
mircea geoana
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Bükreş Forumu’na katılmak üzere Romanya’da bulunan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, bugünkü basın toplantısında, “Müttefik ülkelerin, Ukrayna’ya destek çabalarında hiçbir yorgunluk hissetmiyorum. Avrupa-Atlantik dünyasındaki liderlerimiz ve küresel ortaklarımız Ukrayna’yı desteklemeye devam ediyor” ifadesini kullandı.Geoana, “Ancak Ukrayna’ya, bizden talep edilen hacim ve hızda yardım sağlamaya yeterli üretim kapasitesine henüz sahip değiliz” açıklamasında bulundu.Ukrayna’nın geleceğinin Kiev ve Avrupa için önemli olmanın ötesinde, dünyanın gelecekte nasıl olacağının buna bağlı olduğunu iddia eden NATO yetkilisi, mevcut güvenlik bağlamında, ittifakın Ukrayna meselesini görmezden gelme lüksü olmadığını savundu.
https://sputniknews.com.tr/20231109/trump-jrdan-sert-ukrayna-elestirisi-siradan-vatandaslar-kieve-yardim-edilmesine-karsi-1077239316.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, mircea geoana
ukrayna, ukrayna ordusu, nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, mircea geoana
NATO: Ukrayna’nın ihtiyaçlarını karşılayabilecek üretim kapasitesine sahip değiliz
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NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Ukrayna’ya talep ettiği hacim ve hızda yardım sağlayacak üretim kapasitesine sahip olmasalar da desteği sürdüreceklerini belirtti.
Bükreş Forumu’na katılmak üzere Romanya’da bulunan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, bugünkü basın toplantısında, “Müttefik ülkelerin, Ukrayna’ya destek çabalarında hiçbir yorgunluk hissetmiyorum. Avrupa-Atlantik dünyasındaki liderlerimiz ve küresel ortaklarımız Ukrayna’yı desteklemeye devam ediyor” ifadesini kullandı.
Geoana, “Ancak Ukrayna’ya, bizden talep edilen hacim ve hızda yardım sağlamaya yeterli üretim kapasitesine henüz sahip değiliz” açıklamasında bulundu.
Ukrayna’nın geleceğinin Kiev ve Avrupa için önemli olmanın ötesinde, dünyanın gelecekte nasıl olacağının buna bağlı olduğunu iddia eden NATO yetkilisi, mevcut güvenlik bağlamında, ittifakın Ukrayna meselesini görmezden gelme lüksü olmadığını savundu.