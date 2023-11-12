https://sputniknews.com.tr/20231112/medvedev-ukraynanin-kirim-ve-donbass-olmadan-nato-uyeligi-onerisini-degerlendirdi-1077310797.html
Medvedev, Ukrayna'nın Kırım ve Donbass olmadan NATO üyeliği önerisini değerlendirdi
Medvedev, Ukrayna'nın Kırım ve Donbass olmadan NATO üyeliği önerisini değerlendirdi
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitriy Medvedev, Avrupa'da Ukrayna'nın Kırım ve Donbass olmadan NATO'ya kabul edilmesi fikrinin bu bölgelerin artık... 12.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-12T14:39+0300
2023-11-12T14:39+0300
2023-11-12T14:39+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
nato
rusya
dmitriy medvedev
kiev
moskova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1d/1076845776_0:69:1025:645_1920x0_80_0_0_f8f4b5cfa519752c37b8fe6861b83240.jpg
Resmi Telegram kanalından yakın zamanda Bloomberg'e konuşan eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı James Stavridis’in açıklamalarını değerlendiren Medvedev, “Avrupa kaynarken ve yüzbinlerce insan sokaklarda Batı'nın Gazze'deki şiddete verdiği alaycı desteği protesto ederken, ‘Ortadoğu'da kan dökülüyor’ kisvesi altında bazı mevcut ve eski NATO yetkililer, dikkatlice Ukrayna hakkında yeni fikirler yayıyor, Kırım ve Donbass (Donetsk ve Lugansk) olmadan ülkenin ittifaka kabul edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Dolayısıyla bu bölgelerin artık Ukrayna’ya ait olmadığını zaten kabul ediyorlar” ifadelerini kullandı.Medvedev, bu fikirlerin kötü olmadığını kabul ederken, ancak daha ileri gitmenin ve fazlasını hedeflemenin önemli olduğunu kaydederek değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:Yakın zamanda uluslararası haber ajansı Bloomberg’de makalesi yayınlanan emekli ABD Donanması Amirali ve Avrupa'daki NATO kuvvetlerinin eski komutanı James Stavridis, Ukrayna çatışmasının sona ermesinin, Kiev tarafından en azından toprak kaybının geçici olarak tanınması anlamına gelen Kore senaryosu ile olabileceğini söylemişti.Stavridis, yazdığı makalesinde, “Muhtemelen (Ukrayna, Kırım'ın ve yarımada ile Rusya arasındaki kara köprüsünün Moskova'nın kontrolü altında kalacağı konusunda en azından bir süreliğine anlaşmak zorunda kalacak” ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231101/abdli-eski-istihbarat-subayi-nato-rusya-ile-askeri-catismaya-dayanamayacak-1076973214.html
ukrayna
rusya
kiev
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1d/1076845776_36:0:987:713_1920x0_80_0_0_d359642c68dd6a6dd3bb841c400861c4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, nato, rusya, dmitriy medvedev, kiev, moskova
ukrayna, ukrayna krizi, nato, rusya, dmitriy medvedev, kiev, moskova
Medvedev, Ukrayna'nın Kırım ve Donbass olmadan NATO üyeliği önerisini değerlendirdi
Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitriy Medvedev, Avrupa'da Ukrayna'nın Kırım ve Donbass olmadan NATO'ya kabul edilmesi fikrinin bu bölgelerin artık Ukrayna olmadığı anlamına geldiğini söylerken, NATO'yu genişlemek adına ‘daha fazlasını hedeflemeye’ çağırdı.
Resmi Telegram kanalından yakın zamanda Bloomberg'e konuşan eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı James Stavridis’in açıklamalarını değerlendiren Medvedev, “Avrupa kaynarken ve yüzbinlerce insan sokaklarda Batı'nın Gazze'deki şiddete verdiği alaycı desteği protesto ederken, ‘Ortadoğu'da kan dökülüyor’ kisvesi altında bazı mevcut ve eski NATO yetkililer, dikkatlice Ukrayna hakkında yeni fikirler yayıyor, Kırım ve Donbass (Donetsk ve Lugansk) olmadan ülkenin ittifaka kabul edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Dolayısıyla bu bölgelerin artık Ukrayna’ya ait olmadığını zaten kabul ediyorlar” ifadelerini kullandı.
Medvedev, bu fikirlerin kötü olmadığını kabul ederken, ancak daha ileri gitmenin ve fazlasını hedeflemenin önemli olduğunu kaydederek değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:
“Genel olarak daha fazlasını hedefleyerek ittifaka üyelik kriterlerini bir kez daha değiştirin. İsrail'i Filistin'le birlikte üye yapın ve bu ebedi düşmanları müttefik haline getirin. Üye listesine ABD gibi NATO üyelerinin 20 yıldır boş yere oturduğu Afganistan’ı da ekleyin. İşte o zaman Orta Doğu’da Anglo-Sakson tarzı aydınlanmış demokrasiyi hüküm sürdürebilir, herkesin mutluluğa erişmesini sağlayabilirsiniz.”
Yakın zamanda uluslararası haber ajansı Bloomberg’de makalesi yayınlanan emekli ABD Donanması Amirali ve Avrupa'daki NATO kuvvetlerinin eski komutanı James Stavridis, Ukrayna çatışmasının sona ermesinin, Kiev tarafından en azından toprak kaybının geçici olarak tanınması anlamına gelen Kore senaryosu ile olabileceğini söylemişti.
Stavridis, yazdığı makalesinde, “Muhtemelen (Ukrayna, Kırım'ın ve yarımada ile Rusya arasındaki kara köprüsünün Moskova'nın kontrolü altında kalacağı konusunda en azından bir süreliğine anlaşmak zorunda kalacak” ifadelerini kullanmıştı.