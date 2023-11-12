https://sputniknews.com.tr/20231112/medvedev-ukraynanin-kirim-ve-donbass-olmadan-nato-uyeligi-onerisini-degerlendirdi-1077310797.html

Medvedev, Ukrayna'nın Kırım ve Donbass olmadan NATO üyeliği önerisini değerlendirdi

Medvedev, Ukrayna'nın Kırım ve Donbass olmadan NATO üyeliği önerisini değerlendirdi

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitriy Medvedev, Avrupa'da Ukrayna'nın Kırım ve Donbass olmadan NATO'ya kabul edilmesi fikrinin bu bölgelerin artık... 12.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-12T14:39+0300

2023-11-12T14:39+0300

2023-11-12T14:39+0300

ukrayna krizi

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Resmi Telegram kanalından yakın zamanda Bloomberg'e konuşan eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı James Stavridis’in açıklamalarını değerlendiren Medvedev, “Avrupa kaynarken ve yüzbinlerce insan sokaklarda Batı'nın Gazze'deki şiddete verdiği alaycı desteği protesto ederken, ‘Ortadoğu'da kan dökülüyor’ kisvesi altında bazı mevcut ve eski NATO yetkililer, dikkatlice Ukrayna hakkında yeni fikirler yayıyor, Kırım ve Donbass (Donetsk ve Lugansk) olmadan ülkenin ittifaka kabul edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Dolayısıyla bu bölgelerin artık Ukrayna’ya ait olmadığını zaten kabul ediyorlar” ifadelerini kullandı.Medvedev, bu fikirlerin kötü olmadığını kabul ederken, ancak daha ileri gitmenin ve fazlasını hedeflemenin önemli olduğunu kaydederek değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:Yakın zamanda uluslararası haber ajansı Bloomberg’de makalesi yayınlanan emekli ABD Donanması Amirali ve Avrupa'daki NATO kuvvetlerinin eski komutanı James Stavridis, Ukrayna çatışmasının sona ermesinin, Kiev tarafından en azından toprak kaybının geçici olarak tanınması anlamına gelen Kore senaryosu ile olabileceğini söylemişti.Stavridis, yazdığı makalesinde, “Muhtemelen (Ukrayna, Kırım'ın ve yarımada ile Rusya arasındaki kara köprüsünün Moskova'nın kontrolü altında kalacağı konusunda en azından bir süreliğine anlaşmak zorunda kalacak” ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231101/abdli-eski-istihbarat-subayi-nato-rusya-ile-askeri-catismaya-dayanamayacak-1076973214.html

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