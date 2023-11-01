https://sputniknews.com.tr/20231101/abdli-eski-istihbarat-subayi-nato-rusya-ile-askeri-catismaya-dayanamayacak-1076973214.html
ABD'li eski istihbarat subayı: NATO Rusya ile askeri çatışmaya dayanamayacak
ABD'li eski istihbarat subayı: NATO Rusya ile askeri çatışmaya dayanamayacak
Eski Amerikan istihbarat görevlisi Scott Ritter, NATO'nun dünyanın en güçlü ordusuna sahip olan Rusya ile askeri bir çatışmaya dayanamayacağını belirtti. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T23:32+0300
2023-11-01T23:32+0300
2023-11-01T23:32+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
ukrayna
ukrayna krizi
kiev
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0a/1073363169_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db304bf3882eb0917ed91df59a377dff.jpg
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Ritter, Through the eyes of adlı YouTube kanalına demecinde Kuzey Atlantik İttifakının Rusya ile askeri bir çatışmaya dayanamayacağını söyledi.Ritter, “Rusya sadece Ukrayna ile savaşmıyor. Evet, canlarını verenler Ukraynalı askerlerdir. Onların (Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin) teminatı kolektif Batı'nın ekonomik ve askeri gücüdür. Dolayısıyla Rusya NATO ile, ABD ile savaşıyor. Rusya kazanıyor” diye konuştu.NATO’nun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin zaferini sağlayamayacağını, üstelik ittifakın kendi mevzilerini de savunabilecek durumda olmadığını anlamaya başladığına dikkat çeken Ritter, “Rus ordusu dünyada savaşa en hazırlıklı ordusu oldu. İttifakın savunma sanayii bırakın Ukrayna'ya, kendisine bile gerekli miktarda mühimmat sağlayamıyor” diye sözlerini tamamladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Rusya'nın NATO ile doğrudan bir askeri çatışma istemediğini, ancak birileri isterse Moskova'nın buna hazır olduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231101/telefon-sakasina-kanan-meloniden-kievi-kizdiracak-itiraf-herkes-ukraynadan-usandi-1076964028.html
rusya
abd
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0a/1073363169_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_e1a744a95e5d17eaed81a64974151d8b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, abd, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, nato
rusya, abd, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, nato
ABD'li eski istihbarat subayı: NATO Rusya ile askeri çatışmaya dayanamayacak
Abone ol
Eski Amerikan istihbarat görevlisi Scott Ritter, NATO'nun dünyanın en güçlü ordusuna sahip olan Rusya ile askeri bir çatışmaya dayanamayacağını belirtti.
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Ritter
, Through the eyes of
adlı YouTube kanalına demecinde Kuzey Atlantik İttifakının
Rusya ile askeri bir çatışmaya dayanamayacağını söyledi.
Ritter, “Rusya sadece Ukrayna ile savaşmıyor. Evet, canlarını verenler Ukraynalı askerlerdir. Onların (Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin) teminatı kolektif Batı'nın ekonomik ve askeri gücüdür. Dolayısıyla Rusya NATO ile, ABD ile savaşıyor. Rusya kazanıyor
” diye konuştu.
NATO’nun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin zaferini sağlayamayacağını, üstelik ittifakın kendi mevzilerini de savunabilecek durumda olmadığını anlamaya başladığına dikkat çeken Ritter, “Rus ordusu dünyada savaşa en hazırlıklı ordusu oldu. İttifakın savunma sanayii bırakın Ukrayna'ya, kendisine bile gerekli miktarda mühimmat sağlayamıyor” diye sözlerini tamamladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Rusya'nın NATO ile doğrudan bir askeri çatışma istemediğini, ancak birileri isterse Moskova'nın buna hazır olduğunu açıklamıştı.