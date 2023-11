https://sputniknews.com.tr/20231101/abdli-eski-istihbarat-subayi-nato-rusya-ile-askeri-catismaya-dayanamayacak-1076973214.html

ABD'li eski istihbarat subayı: NATO Rusya ile askeri çatışmaya dayanamayacak

ABD'li eski istihbarat subayı: NATO Rusya ile askeri çatışmaya dayanamayacak

Eski Amerikan istihbarat görevlisi Scott Ritter, NATO'nun dünyanın en güçlü ordusuna sahip olan Rusya ile askeri bir çatışmaya dayanamayacağını belirtti. 01.11.2023, Sputnik Türkiye

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Ritter, Through the eyes of adlı YouTube kanalına demecinde Kuzey Atlantik İttifakının Rusya ile askeri bir çatışmaya dayanamayacağını söyledi.Ritter, “Rusya sadece Ukrayna ile savaşmıyor. Evet, canlarını verenler Ukraynalı askerlerdir. Onların (Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin) teminatı kolektif Batı'nın ekonomik ve askeri gücüdür. Dolayısıyla Rusya NATO ile, ABD ile savaşıyor. Rusya kazanıyor” diye konuştu.NATO’nun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin zaferini sağlayamayacağını, üstelik ittifakın kendi mevzilerini de savunabilecek durumda olmadığını anlamaya başladığına dikkat çeken Ritter, “Rus ordusu dünyada savaşa en hazırlıklı ordusu oldu. İttifakın savunma sanayii bırakın Ukrayna'ya, kendisine bile gerekli miktarda mühimmat sağlayamıyor” diye sözlerini tamamladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Rusya'nın NATO ile doğrudan bir askeri çatışma istemediğini, ancak birileri isterse Moskova'nın buna hazır olduğunu açıklamıştı.

