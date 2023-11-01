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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231101/abdli-eski-istihbarat-subayi-nato-rusya-ile-askeri-catismaya-dayanamayacak-1076973214.html
ABD'li eski istihbarat subayı: NATO Rusya ile askeri çatışmaya dayanamayacak
ABD'li eski istihbarat subayı: NATO Rusya ile askeri çatışmaya dayanamayacak
Eski Amerikan istihbarat görevlisi Scott Ritter, NATO'nun dünyanın en güçlü ordusuna sahip olan Rusya ile askeri bir çatışmaya dayanamayacağını belirtti. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T23:32+0300
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Ritter, Through the eyes of adlı YouTube kanalına demecinde Kuzey Atlantik İttifakının Rusya ile askeri bir çatışmaya dayanamayacağını söyledi.Ritter, “Rusya sadece Ukrayna ile savaşmıyor. Evet, canlarını verenler Ukraynalı askerlerdir. Onların (Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin) teminatı kolektif Batı'nın ekonomik ve askeri gücüdür. Dolayısıyla Rusya NATO ile, ABD ile savaşıyor. Rusya kazanıyor” diye konuştu.NATO’nun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin zaferini sağlayamayacağını, üstelik ittifakın kendi mevzilerini de savunabilecek durumda olmadığını anlamaya başladığına dikkat çeken Ritter, “Rus ordusu dünyada savaşa en hazırlıklı ordusu oldu. İttifakın savunma sanayii bırakın Ukrayna'ya, kendisine bile gerekli miktarda mühimmat sağlayamıyor” diye sözlerini tamamladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Rusya'nın NATO ile doğrudan bir askeri çatışma istemediğini, ancak birileri isterse Moskova'nın buna hazır olduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231101/telefon-sakasina-kanan-meloniden-kievi-kizdiracak-itiraf-herkes-ukraynadan-usandi-1076964028.html
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rusya, abd, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, nato

ABD'li eski istihbarat subayı: NATO Rusya ile askeri çatışmaya dayanamayacak

23:32 01.11.2023
© AFP 2023 / PETRAS MALUKASNATO- Vilnius
NATO- Vilnius - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© AFP 2023 / PETRAS MALUKAS
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Eski Amerikan istihbarat görevlisi Scott Ritter, NATO'nun dünyanın en güçlü ordusuna sahip olan Rusya ile askeri bir çatışmaya dayanamayacağını belirtti.
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Ritter, Through the eyes of adlı YouTube kanalına demecinde Kuzey Atlantik İttifakının Rusya ile askeri bir çatışmaya dayanamayacağını söyledi.
Ritter, “Rusya sadece Ukrayna ile savaşmıyor. Evet, canlarını verenler Ukraynalı askerlerdir. Onların (Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin) teminatı kolektif Batı'nın ekonomik ve askeri gücüdür. Dolayısıyla Rusya NATO ile, ABD ile savaşıyor. Rusya kazanıyor” diye konuştu.
NATO’nun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin zaferini sağlayamayacağını, üstelik ittifakın kendi mevzilerini de savunabilecek durumda olmadığını anlamaya başladığına dikkat çeken Ritter, “Rus ordusu dünyada savaşa en hazırlıklı ordusu oldu. İttifakın savunma sanayii bırakın Ukrayna'ya, kendisine bile gerekli miktarda mühimmat sağlayamıyor” diye sözlerini tamamladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Rusya'nın NATO ile doğrudan bir askeri çatışma istemediğini, ancak birileri isterse Moskova'nın buna hazır olduğunu açıklamıştı.
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