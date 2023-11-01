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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231101/telefon-sakasina-kanan-meloniden-kievi-kizdiracak-itiraf-herkes-ukraynadan-usandi-1076964028.html
Telefon şakasına kanan Meloni'den Kiev'i kızdıracak itiraf: Herkes Ukrayna'dan usandı
Telefon şakasına kanan Meloni'den Kiev'i kızdıracak itiraf: Herkes Ukrayna'dan usandı
Rus komedyenler tarafından telefon şakası yapılan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'nın yaklaşık 5 aydır süren 'karşı saldırısının sahada hiçbir... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
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Telefon şakalarıyla ünlenen Lexus ve Vovan lakaplı Rus komedyenler Aleksandr Stolyarov ve Vladimir Kuznetsov, bu kez kendilerini Afrikalı bir siyasetçi olarak tanıtarak İtalya Başbakanı Meloni'ye telefon şakası yaptı.'Ukrayna'nın karşı saldırısı hiçbir değişikliğe yol açmadı'Afrikalı bir siyasetçiyle konuştuğunu sanan Meloni, Ukrayna ordusunun 4 Haziran'da başlattığı karşı saldırının çatışmanın akıbeti açısından hiçbir değişikliğe yol açmadığı itirafında bulundu. İtalya Başbakanı, kısa bir süre içinde Batılı ülkelerin krizin sonlanmasını sağlayacak bir çözüm üretmemesi halinde çatışmaların uzun yıllar sürebileceği uyarısı yaptı.'Artık herkes Ukrayna'dan usandı'Artık herkesin Ukrayna'dan usandığını ve herkesin bir çıkış yolunun gerektiğini anladığı noktaya yakın olabileceklerini söyleyen Meloni, her iki taraf için kabul edilebilecek ve uluslararası hukuku ihlal etmeyecek bir çıkış yolu bulmanın sorun olduğunu da itiraf etti.'Kiev'in Nazileri yüceltme hakkı var'Ukrayna'da Nazilerin yüceltilmesinin kabul edilebilir olup olmadığının sorulması üzerineyse Meloni, "Kiev'in buna hakkı var" yanıtını vererek Ukrayna'daki Nazi propagandasına destek verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231030/soygu-bati-ukraynayi-rusyaya-karsi-kocbasi-olarak-kullaniyor-1076879786.html
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rusya, ukrayna, italya, giorgia meloni, ab, kiev, nazi, nazi işbirlikçisi, askeri yardım
rusya, ukrayna, italya, giorgia meloni, ab, kiev, nazi, nazi işbirlikçisi, askeri yardım

Telefon şakasına kanan Meloni'den Kiev'i kızdıracak itiraf: Herkes Ukrayna'dan usandı

15:54 01.11.2023 (güncellendi: 15:57 01.11.2023)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN İtalya Başbakanı Giorgia Meloni
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Rus komedyenler tarafından telefon şakası yapılan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'nın yaklaşık 5 aydır süren 'karşı saldırısının sahada hiçbir değişikliğe yol açmadığını ve artık herkesin Ukrayna meselesinden usandığını' itiraf etti.
Telefon şakalarıyla ünlenen Lexus ve Vovan lakaplı Rus komedyenler Aleksandr Stolyarov ve Vladimir Kuznetsov, bu kez kendilerini Afrikalı bir siyasetçi olarak tanıtarak İtalya Başbakanı Meloni'ye telefon şakası yaptı.

'Ukrayna'nın karşı saldırısı hiçbir değişikliğe yol açmadı'

Afrikalı bir siyasetçiyle konuştuğunu sanan Meloni, Ukrayna ordusunun 4 Haziran'da başlattığı karşı saldırının çatışmanın akıbeti açısından hiçbir değişikliğe yol açmadığı itirafında bulundu. İtalya Başbakanı, kısa bir süre içinde Batılı ülkelerin krizin sonlanmasını sağlayacak bir çözüm üretmemesi halinde çatışmaların uzun yıllar sürebileceği uyarısı yaptı.

'Artık herkes Ukrayna'dan usandı'

Artık herkesin Ukrayna'dan usandığını ve herkesin bir çıkış yolunun gerektiğini anladığı noktaya yakın olabileceklerini söyleyen Meloni, her iki taraf için kabul edilebilecek ve uluslararası hukuku ihlal etmeyecek bir çıkış yolu bulmanın sorun olduğunu da itiraf etti.

'Kiev'in Nazileri yüceltme hakkı var'

Ukrayna'da Nazilerin yüceltilmesinin kabul edilebilir olup olmadığının sorulması üzerineyse Meloni, "Kiev'in buna hakkı var" yanıtını vererek Ukrayna'daki Nazi propagandasına destek verdi.
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