https://sputniknews.com.tr/20231101/telefon-sakasina-kanan-meloniden-kievi-kizdiracak-itiraf-herkes-ukraynadan-usandi-1076964028.html

Telefon şakasına kanan Meloni'den Kiev'i kızdıracak itiraf: Herkes Ukrayna'dan usandı

Telefon şakasına kanan Meloni'den Kiev'i kızdıracak itiraf: Herkes Ukrayna'dan usandı

Rus komedyenler tarafından telefon şakası yapılan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'nın yaklaşık 5 aydır süren 'karşı saldırısının sahada hiçbir... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T15:54+0300

2023-11-01T15:54+0300

2023-11-01T15:57+0300

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Telefon şakalarıyla ünlenen Lexus ve Vovan lakaplı Rus komedyenler Aleksandr Stolyarov ve Vladimir Kuznetsov, bu kez kendilerini Afrikalı bir siyasetçi olarak tanıtarak İtalya Başbakanı Meloni'ye telefon şakası yaptı.'Ukrayna'nın karşı saldırısı hiçbir değişikliğe yol açmadı'Afrikalı bir siyasetçiyle konuştuğunu sanan Meloni, Ukrayna ordusunun 4 Haziran'da başlattığı karşı saldırının çatışmanın akıbeti açısından hiçbir değişikliğe yol açmadığı itirafında bulundu. İtalya Başbakanı, kısa bir süre içinde Batılı ülkelerin krizin sonlanmasını sağlayacak bir çözüm üretmemesi halinde çatışmaların uzun yıllar sürebileceği uyarısı yaptı.'Artık herkes Ukrayna'dan usandı'Artık herkesin Ukrayna'dan usandığını ve herkesin bir çıkış yolunun gerektiğini anladığı noktaya yakın olabileceklerini söyleyen Meloni, her iki taraf için kabul edilebilecek ve uluslararası hukuku ihlal etmeyecek bir çıkış yolu bulmanın sorun olduğunu da itiraf etti.'Kiev'in Nazileri yüceltme hakkı var'Ukrayna'da Nazilerin yüceltilmesinin kabul edilebilir olup olmadığının sorulması üzerineyse Meloni, "Kiev'in buna hakkı var" yanıtını vererek Ukrayna'daki Nazi propagandasına destek verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231030/soygu-bati-ukraynayi-rusyaya-karsi-kocbasi-olarak-kullaniyor-1076879786.html

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rusya, ukrayna, italya, giorgia meloni, ab, kiev, nazi, nazi işbirlikçisi, askeri yardım