https://sputniknews.com.tr/20231015/putin-ukraynanin-karsi-saldirisi-tamamen-basarisiz-oldu-1076345418.html

Putin: Ukrayna'nın karşı saldırısı tamamen başarısız oldu

Putin: Ukrayna'nın karşı saldırısı tamamen başarısız oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın karşı saldırısının tamamen başarısız olduğunu söyledi. 15.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-15T10:46+0300

2023-10-15T10:46+0300

2023-10-15T12:44+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

rus ordusu

ukrayna ordusu

zaporijya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076253997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0427c785e578b79803f3d0ca82f39409.jpg

Rus Devlet kanalı Rossiya 1 muhabiri Pavel Zarubin’e konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri harekatla ilgili son durumla ilgili soruya verdiği yanıtında, “Ukrayna’nın karşı saldırısı tamamen başarısız oldu” ifadelerini kullandı.Karşı saldırının durdurulduğuna dair iddiaları doğrulayan Putin, ancak Ukrayna tarafının belirli bölgelerde yeni aktif saldırı operasyonları hazırlığı içerisinde olduğunu da vurgularken, “Bu hazırlıkları görüyoruz, biliyoruz ve biz de buna göre tepki veriyoruz” diye konuştu.Rus lider, şu anda tüm temas hattında olup bitenlere ‘aktif savunma’ dendiğini kaydederken, Kupyansk, Zaporijya ve Avdeevskiy olmak üzere Rus birliklerinin konumlarını geliştirdiğini, bununla birlikte bu bölgelerin oldukça büyük alanlara sahip olduğunu da sözlerine ekledi.‘ABD Kongresi'nin Rusya ve Çin ile savaş hazırlıklarına ilişkin tavsiyeleri saçmalık’Yakın zamanda ABD Kongresi’nin sunduğu raporunda, ‘Washington yönetiminin aynı anda Çin ve Rusya'yla savaşmaya hazır olması gerektiği’ ile ilgili tavsiyelerini de değerlendiren Putin, ABD Kongresi'nin aynı zamanda nükleer güç olan Rusya ve Çin ile eşzamanlı bir savaşa hazırlanma yönündeki tavsiyelerine sağlıklı düşünceler denemeyeceğinin altını çizerken, bu tavsiyelerin bir saçmalık olduğunu, büyük olasılıkla kongre üyelerinin sadece birbirlerini korkuttuğunu söyledi.Putin, muhabirin sorusuna verdiği yanıtında, “Bu düşüncenin kaynağının aklı selim insanlar olabileceğini düşünmüyorum. Ama eğer iki nükleer güçle ilgili bu düşünce akıllara gelirse, bu bizi sadece temkinli yapar. Hem Rusya Federasyonu hem de Çin ile aynı anda savaşmak tabii ki saçmalık. Bütün bunların ciddi olduğunu düşünmüyorum. Bana göre birbirlerini bu şekilde korkutuyorlar” ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı ABD'nin müttefiklerini Rusya ve Çin ile ilişkileri kötüleştirmeye zorladığını, ancak Avrupa'nın Çin ile ilişkileri bozmak istemediğini kaydederken, aynı zamanda Rusya’nın Çin ile askeri-siyasi bir ittifak içinde birleşmeye çalışmadığını da dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231013/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-nebenzya-ukrayna-ordusunun-karsi-taarruzu-bitmis-sayilabilir-1076321172.html

rusya

ukrayna

zaporijya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, rus ordusu, ukrayna ordusu, zaporijya