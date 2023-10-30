Şoygu: Batı, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı koçbaşı olarak kullanıyor
© AFP 2023 / PEDRO PARDORusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Çin
© AFP 2023 / PEDRO PARDO
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Moskova'nın ABD öncülüğündeki NATO bloğunun doğuya doğru genişlemesine yönelik karşı önlemler almasının ardından, Batı'nın Ukrayna'yı Rusya'ya karşı ‘stratejik yenilgi’ yaşatmak için koçbaşı olarak kullandığını söyledi.
Çin’in başkenti Pekin'de düzenlenen 10’uncu Beijing Xiangshan Forumu'nda konuşan Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO’nun ABD’nin öncülüğünde doğuya doğru genişlemesi nedeniyle Rusya’nın karşı önlemler aldığını anımsatırken, “Beyaz Saray, Moskova’nın kendi güvenliğini sağlama yönündeki meşru haklarını hiçe sayarak, kontrol ettiği NATO bloğunu ısrarla doğuya doğru genişletme peşindeydi. Bu saldırgan adımlar bizi karşı önlemler almaya zorladı. Buna karşılık Batı, Rusya’ya karşı açıkça bir 'stratejik yenilgi' politikasına yöneldi. Bize karşı başlatılan hibrit savaşta ise Ukrayna, alaycı bir şekilde ‘koçbaşı’ olarak seçildi ve ona sadece tüketilebilir bir malzeme rolü verildi” ifadelerini kullandı.
Ana teması Asya-Pasifik dahil olmak üzere ‘Ortak Güvenlik, Kalıcı Barış’ olan forumdaki konuşmasında, ABD’nin Batı kampındaki ülkeleri tamamen boyun eğdirdiğine vurgu yapan Şoygu, ardından bu ülkelerin tüm askeri-politik kaynaklarını, artık tamamen geri döndürmesi zor küresel hakimiyetini her ne şekilde olursa olsun sürdürme görevine odakladığının altını çizdi.
Rusya Savunma Bakanı, ezici jeopolitik ve askeri-stratejik üstünlük elde eden Washington’un yıllardır kasıtlı olarak, silahların kontrolü anlaşmaları da dahil olmak üzere uluslararası güvenlik ve stratejik istikrarın temellerini baltalayarak yok ettiğine dikkat çekerek, “Uluslararası ilişkilerde yaşadığımız tüm felaketler, tek tek devletlerin çok kutuplu dünyanın kaçınılmaz olarak güçlenmesine karşı muhalefetiyle mücadele eden ABD’nin de ne pahasına olursa olsun kendi hegemonyasını sürdürme çabasıyla doğrudan ilişkilidir” diye konuştu.
Batı'nın yeni sömürgeci (neo-kolonyalizm) diktatörlüğüne karşı çıkan, eşitlik, çok merkezlilik ve bölünmez güvenlik ilkelerini savunan ülkelerin ise güçlü baskı altında olduğuna değinen Şoygu, karşılıklı saygı arayan bu ülkelerin, ABD’nin siyasi ve ekonomik boğma girişimleri de dahil olmak üzere şiddetli baskılarına maruz kaldığını aktardı.
‘Batı, Avrupa'da ortaya çıkan gerilimi Asya-Pasifik bölgesine yaymaya çalışıyor’
Rusya Savunma Bakanı, konuşmasının devamında, Batı'nın Avrupa’da yarattığı ve Ukrayna kriziyle daha da derinleşen krizin çatışma potansiyelini Asya-Pasifik bölgesine yaymaya çalıştığına da değinirken, değerlendirmesini şu şekilde dile getirdi:
“Avrupa'da ciddi bir krize yol açan Batı, çatışma potansiyelini Asya-Pasifik bölgesine ve çeşitli yönlere yaymaya çalışıyor. Nükleer cephaneliğe sahip devletler arasındaki çatışmaya doğrudan katılım da dolayısıyla stratejik riskleri artırıyor. Son zamanlarda NATO'nun güç potansiyelini Asya-Pasifik bölgesinde konuşlandırmaya yönelik aktif girişimlerini görüyoruz. Yine Batılılar tarafından empoze edilen 'Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgesinin güvenliğinin bölünmezliği' kavramı, ittifak güçlerinin ortaya çıkışını meşrulaştırmayı amaçlıyor.”
Şoygu, NATO’nun bu yaklaşımının, Rusya ve Çin'in savunduğu ‘bölünmez güvenlik’ ilkesinden ya da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ifadesiyle ‘insanlık için ortak kader topluluğu’ ilkelerinden çarpıcı biçimde farklılık gösterdiğine de dikkat çekti.
“Bu yaklaşım, başka ülkelerin güvenliği sayesinde kendi güvenliğinin sağlanmasına izin vermiyor” diyen Rusya Savunma Bakanı, aralarında İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda ve İtalya'nın da bulunduğu NATO ülkelerinin Asya-Pasifik bölgesindeki eylemleriyle militarizmin büyümesine katkıda bulunduğunu ve silahlanma yarışını körüklediğini ifade etti.
‘Rusya Ukrayna krizinin çatışma sonrası çözümünü görüşmeye hazır’
Konuşmasında Ukrayna krizine de değinen Şoygu, Rusya'nın Ukrayna krizinin çatışma sonrası çözümü ve Batı ile bir arada yaşama konusundaki tartışmalara hazır olduğunu vurgularken, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Gerekli koşulların oluşması durumunda, hem Ukrayna krizinin çatışma sonrası çözümü hem de Batı ile bir bütün olarak bir arada yaşamanın parametreleri konusunda gerçekçi bir temelde siyasi tartışmalara hazır olmaya devam ediyoruz. Ancak barışın ve küresel istikrarın korunmasında özel sorumluluk taşıyan BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan tüm nükleer güçler arasında eşit ilişkilerin sağlanması önemli. Adil, çok kutuplu bir dünya düzeni oluşturmak için uluslararası güvenliğin mimarisini yeniden sağlamak ve ona daha fazla istikrar kazandırmak gerekiyor. Bunu yapmak için de ilgili tüm ülkelerin müşterek çabaları zorunlu hale geliyor."
Ukrayna’nın kayıpları ağır
Ukrayna’nın başlattığı karşı saldırı hakkında da konuşan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, bu yaz başlatılan karşı saldırısında önemli bir başarı elde edemeyen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde halihazırda 90 binin üzerinde ölü ve yaralı olduğuna dikkat çekerken, “Sadece 4 Haziran'dan bu yana, yani Batı tarafından geniş çapta duyurulan ve cömertçe desteklenen Ukrayna’nın karşı saldırısının başlangıcından bu yana Kiev, 90 binden fazla askerini kaybetti. Ayrıca yine bu dönemde yaklaşık 600 tankın yanı sıra çeşitli sınıflardan 2 bine yakın zırhlı araç imha edildi” ifadelerini kullandı.
Şoygu, Ukrayna'nın taktik açıdan önemli bir başarı elde edemediğine vurgu yaparken, Rus Silahlı Kuvvetlerinin ise verilen görevleri düzenli ve emin bir şekilde yerine getirmeye, bunu yaparken de sivillerin güvenliğini sağlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.