https://sputniknews.com.tr/20231030/soygu-bati-ukraynayi-rusyaya-karsi-kocbasi-olarak-kullaniyor-1076879786.html

Şoygu: Batı, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı koçbaşı olarak kullanıyor

Şoygu: Batı, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı koçbaşı olarak kullanıyor

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Moskova'nın ABD öncülüğündeki NATO bloğunun doğuya doğru genişlemesine yönelik karşı önlemler almasının ardından, Batı'nın... 30.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-30T12:15+0300

2023-10-30T12:15+0300

2023-10-30T12:15+0300

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Çin’in başkenti Pekin'de düzenlenen 10’uncu Beijing Xiangshan Forumu'nda konuşan Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO’nun ABD’nin öncülüğünde doğuya doğru genişlemesi nedeniyle Rusya’nın karşı önlemler aldığını anımsatırken, “Beyaz Saray, Moskova’nın kendi güvenliğini sağlama yönündeki meşru haklarını hiçe sayarak, kontrol ettiği NATO bloğunu ısrarla doğuya doğru genişletme peşindeydi. Bu saldırgan adımlar bizi karşı önlemler almaya zorladı. Buna karşılık Batı, Rusya’ya karşı açıkça bir 'stratejik yenilgi' politikasına yöneldi. Bize karşı başlatılan hibrit savaşta ise Ukrayna, alaycı bir şekilde ‘koçbaşı’ olarak seçildi ve ona sadece tüketilebilir bir malzeme rolü verildi” ifadelerini kullandı.Ana teması Asya-Pasifik dahil olmak üzere ‘Ortak Güvenlik, Kalıcı Barış’ olan forumdaki konuşmasında, ABD’nin Batı kampındaki ülkeleri tamamen boyun eğdirdiğine vurgu yapan Şoygu, ardından bu ülkelerin tüm askeri-politik kaynaklarını, artık tamamen geri döndürmesi zor küresel hakimiyetini her ne şekilde olursa olsun sürdürme görevine odakladığının altını çizdi.Rusya Savunma Bakanı, ezici jeopolitik ve askeri-stratejik üstünlük elde eden Washington’un yıllardır kasıtlı olarak, silahların kontrolü anlaşmaları da dahil olmak üzere uluslararası güvenlik ve stratejik istikrarın temellerini baltalayarak yok ettiğine dikkat çekerek, “Uluslararası ilişkilerde yaşadığımız tüm felaketler, tek tek devletlerin çok kutuplu dünyanın kaçınılmaz olarak güçlenmesine karşı muhalefetiyle mücadele eden ABD’nin de ne pahasına olursa olsun kendi hegemonyasını sürdürme çabasıyla doğrudan ilişkilidir” diye konuştu.Batı'nın yeni sömürgeci (neo-kolonyalizm) diktatörlüğüne karşı çıkan, eşitlik, çok merkezlilik ve bölünmez güvenlik ilkelerini savunan ülkelerin ise güçlü baskı altında olduğuna değinen Şoygu, karşılıklı saygı arayan bu ülkelerin, ABD’nin siyasi ve ekonomik boğma girişimleri de dahil olmak üzere şiddetli baskılarına maruz kaldığını aktardı.‘Batı, Avrupa'da ortaya çıkan gerilimi Asya-Pasifik bölgesine yaymaya çalışıyor’Rusya Savunma Bakanı, konuşmasının devamında, Batı'nın Avrupa’da yarattığı ve Ukrayna kriziyle daha da derinleşen krizin çatışma potansiyelini Asya-Pasifik bölgesine yaymaya çalıştığına da değinirken, değerlendirmesini şu şekilde dile getirdi:Şoygu, NATO’nun bu yaklaşımının, Rusya ve Çin'in savunduğu ‘bölünmez güvenlik’ ilkesinden ya da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ifadesiyle ‘insanlık için ortak kader topluluğu’ ilkelerinden çarpıcı biçimde farklılık gösterdiğine de dikkat çekti.“Bu yaklaşım, başka ülkelerin güvenliği sayesinde kendi güvenliğinin sağlanmasına izin vermiyor” diyen Rusya Savunma Bakanı, aralarında İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda ve İtalya'nın da bulunduğu NATO ülkelerinin Asya-Pasifik bölgesindeki eylemleriyle militarizmin büyümesine katkıda bulunduğunu ve silahlanma yarışını körüklediğini ifade etti.‘Rusya Ukrayna krizinin çatışma sonrası çözümünü görüşmeye hazır’Konuşmasında Ukrayna krizine de değinen Şoygu, Rusya'nın Ukrayna krizinin çatışma sonrası çözümü ve Batı ile bir arada yaşama konusundaki tartışmalara hazır olduğunu vurgularken, sözlerini şu şekilde sürdürdü:Ukrayna’nın kayıpları ağırUkrayna’nın başlattığı karşı saldırı hakkında da konuşan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, bu yaz başlatılan karşı saldırısında önemli bir başarı elde edemeyen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde halihazırda 90 binin üzerinde ölü ve yaralı olduğuna dikkat çekerken, “Sadece 4 Haziran'dan bu yana, yani Batı tarafından geniş çapta duyurulan ve cömertçe desteklenen Ukrayna’nın karşı saldırısının başlangıcından bu yana Kiev, 90 binden fazla askerini kaybetti. Ayrıca yine bu dönemde yaklaşık 600 tankın yanı sıra çeşitli sınıflardan 2 bine yakın zırhlı araç imha edildi” ifadelerini kullandı.Şoygu, Ukrayna'nın taktik açıdan önemli bir başarı elde edemediğine vurgu yaparken, Rus Silahlı Kuvvetlerinin ise verilen görevleri düzenli ve emin bir şekilde yerine getirmeye, bunu yaparken de sivillerin güvenliğini sağlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231028/abdli-eski-istihbarat-subayi-rus-birlikleri-ukrayna-ordusunun-son-rezervlerini-yok-ediyor-1076822085.html

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sergey şoygu, rusya savunma bakanlığı, abd, rusya, nato, çin, pekin, ukrayna krizi