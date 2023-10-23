DHC: Ukrayna ordusunun son haftalarda binlerce kaybı var

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
ABD medyası: Batı, İsrail’deki savaş nedeniyle Ukrayna’yı barış görüşmelerine zorlayacak
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Eski Ukrayna Başbakanı: ‘Batı Ukrayna’yı yok ediyor’
09:10
2 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı uzman: İsrail, tüm yasaların üstündeymiş gibi davranıyor
09:25
2 dk
SESLİ HABER
BDT Dışişleri Bakanları’ndan Ortadoğu'da adil bir barışın sağlanması çağrısı
09:52
1 dk
SESLİ HABER
Gazze sakini kadın: Hastanelerin çoğu hizmet vermeyi durdurdu
10:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li emekli generalden itiraf: Yardımlar nedeniyle ordumuz zayıf durumda
10:10
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yok olur
10:18
1 dk
SESLİ HABER
Abbas’ın danışmanı: ABD, İsrail'in eylemlerini etkileme çağrımıza yanıt vermedi
10:25
2 dk
SESLİ HABER
Arap basını: Putin'in Ukrayna’ya yönelik planları Zelenskiy’i panikletti
10:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Putin: ‘Ülkelerimizde bir Nazinin asla alkışlanmayacağını umuyorum’
11:12
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den gazetecilere: Zafere kadar yolsuzlukları gündeme getirmeyin
11:20
1 dk
SESLİ HABER
Blinken, Suudi Veliaht Prens ile görüşmek için bütün gece bekledi
11:25
1 dk
SESLİ HABER
Mısırlı uzmandan Zelenskiy ve İsrail yorumu
11:33
2 dk
SESLİ HABER
Çin: ‘Ortadoğu çözümüne yardım etmeye hazırız’
11:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Diplomatik kaynak açıkladı: 'İsveç'in NATO üyeliğinde acele etmeyeceğiz'
12:14
1 dk
SESLİ HABER
CPJ: İsrail-Filistin çatışması nedeniyle 12 gazeteci yaşamını yitirdi
12:22
1 dk
SESLİ HABER
Biden'ın İsrail ve Ukrayna sözlerine Rusya'dan yanıt
12:27
2 dk
SESLİ HABER
Hamaney açıkladı: İran, İsrail-Filistin çatışmasına karışacak mı?
12:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. Bölüm
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. Bölüm
17:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Orban: Avrupa ülkelerindeki Hamas’a destek gösterileri yanlış göç politikasının sonucu
18:13
2 dk
SESLİ HABER
Cumhuriyetçiler, Hamas'ın silahlarının geldiği yeri araştıracak
18:21
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Mısır, AB'ye bir milyon mülteci göndermekle tehdit ediyor
18:33
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: ‘Dünya ABD'nin pisliğini temizlemek zorunda kalacak’
18:42
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington’un Ukrayna ve İsrail'e yardım konusundaki tutumu farklı
18:50
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı: Türkiye'yle ticaret hacmi 60 milyar doları aştı
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Mahmud Abbas: Gazze Şeridi nüfusunun yerinden edilmesi kabul edilemez
19:10
1 dk
SESLİ HABER
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’deki tüm büyük hastanelerin yıkıldığını duyurdu
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Ruslar, Türkiye’de konut alımında yine lider
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Putin'den talimat: Rusya, Gazze için 27 ton insani yardım gönderdi
19:36
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD’ye göre Gazze'deki hastane saldırısı havadan gerçekleştirilmedi
19:43
1 dk
SESLİ HABER
Gazze'nin en büyük hastanesinin direktörü: Hastane toplu mezara dönüşecek
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Eski İsrailli diplomat: Ukrayna'nın aksine İsrail'in mütevazi bir yardıma ihtiyacı var
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD ve Venezuela yaptırımlar konusunda anlaştı
20:17
1 dk
SESLİ HABER
BM Gözlemcisi: “Rusya önerisi kabul edilse yüzlerce hayat kurtarılırdı”
20:26
1 dk
SESLİ HABER
Rus Senatör: ‘Batı, Rusya’daki devlet başkanlığı seçimlerine müdahale etmeye çalışıyor’
20:35
2 dk
SESLİ HABER
Eski ABD deniz piyadesi: Ukrayna ordusu yakında gücünü kaybedecek
20:50
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk'tan ABD Hazine Bakanı'na 'noktalama işaretli' tepki
21:00
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa, Rusya’dan ithalatın çoğunu ruble olarak ödedi
21:10
1 dk
SESLİ HABER
Mısırlı uzman Ahmed Adel, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in çaresizce ülkesindeki çatışmayı İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü savaşla ilişkilendirmeye çalıştığını belirtti.
21:26
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın İsrail ve Gazze Şeridi'ne ilişkin karar taslağı BM Güvenlik Konseyi’nden geçmedi
21:43
3 dk
SESLİ HABER
Putin'in Çin ziyareti ABD basınında
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin deniz yoluyla ithalatında Rusya ilk sırayı aldı
22:28
2 dk
SESLİ HABER
Novak: Odun ve kömür 50 yıl sonra da kullanılacak
22:50
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon analisti: Zelenskiy’in tutumu aşağılayıcı
23:14
2 dk
SESLİ HABER
Antonov: ABD, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmanın peşinde
23:37
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Az uyuduğumuz için mi depresyona giriyoruz?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gazze'de ölenlerin sayısı 5 bine yaklaştı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231023/dhc-ukrayna-ordusunun-son-haftalarda-binlerce-kaybi-var-1076617417.html
DHC: Ukrayna ordusunun son haftalarda binlerce kaybı var
DHC: Ukrayna ordusunun son haftalarda binlerce kaybı var
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkan Danışmanı Yan Gagin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin son 3 haftada binlerce kayıp verdiğini duyurdu. 23.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-23T10:28+0300
2023-10-23T10:28+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
donetsk
ukrayna ordusu
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya ordusu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/13/1076520514_0:76:1000:639_1920x0_80_0_0_c892caf1a3b5126bcd1b2a369db064c8.jpg
Donetsk cephesindeki son durumu Sputnik’e değerlendiren Gagin, son iki veya üç hafta içinde Ukrayna ordusunun binlerce kayıp verdiğini vurgularken, “Bizim tarafımızdan aktif karşı saldırıların başlamasından bu yana, iki ila üç haftadır düşman oldukça fazla sayıda asker kaybetti. Bu rakam binlerle ölçülüyor. Teçhizat kaybından bahsedersek, bu sayı yüzlerle ölçülüyor. Bu oldukça fazla” diye belirtti.‘Kiev'in yabancı silah rezervleri kurumaya başlıyor’Gagin, özellikle son dönemde yabancı ülkelerden Kiev’e tedarik edilen silah ve teçhizatın azaldığına dikkat çekerek, açıklamalarında, “Ve yeni yardım olmadan, Yabancı silah stokları kurumaya başlıyor. Bu sürerse Ukrayna elbette hiçbir durumda hayatta kalamayacak. Bunu anlıyoruz. Onlar da bunu anlıyor. Bu yüzden Kiev yetkilileri, Biden (ABD Başkanı Joe) gibi efendilerinin ilgisini kaybetmekten endileşeniyor ve yine dikkatleri kendilerine çekmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı'na göre Ukrayna son 24 saat içinde Donetsk yönünde 550'den fazla asker, bir tank ve iki zırhlı araç kaybetmişti.Ukrayna’nın karşı saldırısını başarıyla püskürten Rus ordusunun son birkaç haftadır tüm temas hattı boyunca, özellikle de Artemovsk ve Donetsk istikametinde başarılı bir şekilde ilerlediği belirtiliyor.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donetsk'e NATO kalibreli misket bombalarıyla saldırmaya devam ediyorDonetsk yetkilileri tarafınnda yapılan açıklamada,Ukrayna askerlerinin Donetsk'e üç adet 155 mm'lik NATO kalibreli misket bombası attığı bildirildi.Donetsk Halk Cumhuriyeti yönetiminin resmi Telegram kanalında yer alan ifadede, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, sabah saat 05.50’de Donetsk’e bağlı Karlovka ilçesi ve Donetsk şehrinde yer alan Kuybişevski ve Kievskiy bölgelerine 155 mm NATO kalibreli üç misket bombası ile saldırmıştır” denildi.155 mm'lik top mermilerinin NATO ülkeleri tarafından kullanıldığı biliniyor.Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya, Ukrayna'ya düzinelerce uzun menzilli M777 obüs sağlarken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, bu teçhizatları Donetsk de dahil olmak üzere bölgedeki ilçe ve köyleri bombalamak için kullanıyor. Ayrıca, Kiev birliklerine Alman PzH 2000 kundağı motorlu topçu binekleri, Polonya Krab kundağı motorlu topçu sistemi ve bu kalibre top mermileri kullanan Fransız CAESAR kundağı motorlu topçu sistemi verildiği de gözlemleniyor.Kiev, askeri yardım paketlerinden birinin parçası olarak Washington'dan misket bombası da alırken, 123 ülke tarafından onaylanan uluslararası sözleşmeye göre yasak olan misket bombalarını kullanabiliyor. ABD ve Ukrayna misket bombalarını yasaklayan sözleşmeyi imzalayan ülkeler arasında yer almazken, parça tesirli bomba olarak tanınan misket bombaları, patladıklarında çevresine daha küçük mühimmat yayabiliyor.Bunların bir kısmı teknik nedenlerden dolayı patlamazken, patlamamış mühimmat, düşmanlıklar sona erdikten çok sonra bile insanları öldürebilen veya sakat bırakabilen kara mayınlarına dönüşüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231022/bidenin-kiev-icin-talep-ettigi-61-milyar-dolarin-aslinda-nereye-gidecegi-belli-oldu-1076607525.html
ukrayna
donetsk
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/13/1076520514_24:0:976:714_1920x0_80_0_0_43b35daab794a21811c6adc7236a53a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna krizi, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya ordusu
ukrayna, ukrayna krizi, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya ordusu

DHC: Ukrayna ordusunun son haftalarda binlerce kaybı var

10:28 23.10.2023
© Sputnik2023 Uluslararası Stenin Basın Fotoğrafçılığı Ödülleri
2023 Uluslararası Stenin Basın Fotoğrafçılığı Ödülleri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkan Danışmanı Yan Gagin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin son 3 haftada binlerce kayıp verdiğini duyurdu.
Donetsk cephesindeki son durumu Sputnik’e değerlendiren Gagin, son iki veya üç hafta içinde Ukrayna ordusunun binlerce kayıp verdiğini vurgularken, “Bizim tarafımızdan aktif karşı saldırıların başlamasından bu yana, iki ila üç haftadır düşman oldukça fazla sayıda asker kaybetti. Bu rakam binlerle ölçülüyor. Teçhizat kaybından bahsedersek, bu sayı yüzlerle ölçülüyor. Bu oldukça fazla” diye belirtti.

‘Kiev'in yabancı silah rezervleri kurumaya başlıyor’

Gagin, özellikle son dönemde yabancı ülkelerden Kiev’e tedarik edilen silah ve teçhizatın azaldığına dikkat çekerek, açıklamalarında, “Ve yeni yardım olmadan, Yabancı silah stokları kurumaya başlıyor. Bu sürerse Ukrayna elbette hiçbir durumda hayatta kalamayacak. Bunu anlıyoruz. Onlar da bunu anlıyor. Bu yüzden Kiev yetkilileri, Biden (ABD Başkanı Joe) gibi efendilerinin ilgisini kaybetmekten endileşeniyor ve yine dikkatleri kendilerine çekmek istiyorlarifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı'na göre Ukrayna son 24 saat içinde Donetsk yönünde 550'den fazla asker, bir tank ve iki zırhlı araç kaybetmişti.
Ukrayna’nın karşı saldırısını başarıyla püskürten Rus ordusunun son birkaç haftadır tüm temas hattı boyunca, özellikle de Artemovsk ve Donetsk istikametinde başarılı bir şekilde ilerlediği belirtiliyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donetsk'e NATO kalibreli misket bombalarıyla saldırmaya devam ediyor

Donetsk yetkilileri tarafınnda yapılan açıklamada,Ukrayna askerlerinin Donetsk'e üç adet 155 mm'lik NATO kalibreli misket bombası attığı bildirildi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti yönetiminin resmi Telegram kanalında yer alan ifadede, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, sabah saat 05.50’de Donetsk’e bağlı Karlovka ilçesi ve Donetsk şehrinde yer alan Kuybişevski ve Kievskiy bölgelerine 155 mm NATO kalibreli üç misket bombası ile saldırmıştır” denildi.
155 mm'lik top mermilerinin NATO ülkeleri tarafından kullanıldığı biliniyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya, Ukrayna'ya düzinelerce uzun menzilli M777 obüs sağlarken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, bu teçhizatları Donetsk de dahil olmak üzere bölgedeki ilçe ve köyleri bombalamak için kullanıyor. Ayrıca, Kiev birliklerine Alman PzH 2000 kundağı motorlu topçu binekleri, Polonya Krab kundağı motorlu topçu sistemi ve bu kalibre top mermileri kullanan Fransız CAESAR kundağı motorlu topçu sistemi verildiği de gözlemleniyor.
Kiev, askeri yardım paketlerinden birinin parçası olarak Washington'dan misket bombası da alırken, 123 ülke tarafından onaylanan uluslararası sözleşmeye göre yasak olan misket bombalarını kullanabiliyor. ABD ve Ukrayna misket bombalarını yasaklayan sözleşmeyi imzalayan ülkeler arasında yer almazken, parça tesirli bomba olarak tanınan misket bombaları, patladıklarında çevresine daha küçük mühimmat yayabiliyor.
Bunların bir kısmı teknik nedenlerden dolayı patlamazken, patlamamış mühimmat, düşmanlıklar sona erdikten çok sonra bile insanları öldürebilen veya sakat bırakabilen kara mayınlarına dönüşüyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2023
Ukrayna krizi
Biden'ın Kiev için talep ettiği 61 milyar doların aslında nereye gideceği belli oldu
Dün, 16:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала