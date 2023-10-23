https://sputniknews.com.tr/20231023/dhc-ukrayna-ordusunun-son-haftalarda-binlerce-kaybi-var-1076617417.html

DHC: Ukrayna ordusunun son haftalarda binlerce kaybı var

DHC: Ukrayna ordusunun son haftalarda binlerce kaybı var

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkan Danışmanı Yan Gagin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin son 3 haftada binlerce kayıp verdiğini duyurdu. 23.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-23T10:28+0300

2023-10-23T10:28+0300

2023-10-23T10:28+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

donetsk

ukrayna ordusu

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya ordusu

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Donetsk cephesindeki son durumu Sputnik’e değerlendiren Gagin, son iki veya üç hafta içinde Ukrayna ordusunun binlerce kayıp verdiğini vurgularken, “Bizim tarafımızdan aktif karşı saldırıların başlamasından bu yana, iki ila üç haftadır düşman oldukça fazla sayıda asker kaybetti. Bu rakam binlerle ölçülüyor. Teçhizat kaybından bahsedersek, bu sayı yüzlerle ölçülüyor. Bu oldukça fazla” diye belirtti.‘Kiev'in yabancı silah rezervleri kurumaya başlıyor’Gagin, özellikle son dönemde yabancı ülkelerden Kiev’e tedarik edilen silah ve teçhizatın azaldığına dikkat çekerek, açıklamalarında, “Ve yeni yardım olmadan, Yabancı silah stokları kurumaya başlıyor. Bu sürerse Ukrayna elbette hiçbir durumda hayatta kalamayacak. Bunu anlıyoruz. Onlar da bunu anlıyor. Bu yüzden Kiev yetkilileri, Biden (ABD Başkanı Joe) gibi efendilerinin ilgisini kaybetmekten endileşeniyor ve yine dikkatleri kendilerine çekmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı'na göre Ukrayna son 24 saat içinde Donetsk yönünde 550'den fazla asker, bir tank ve iki zırhlı araç kaybetmişti.Ukrayna’nın karşı saldırısını başarıyla püskürten Rus ordusunun son birkaç haftadır tüm temas hattı boyunca, özellikle de Artemovsk ve Donetsk istikametinde başarılı bir şekilde ilerlediği belirtiliyor.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donetsk'e NATO kalibreli misket bombalarıyla saldırmaya devam ediyorDonetsk yetkilileri tarafınnda yapılan açıklamada,Ukrayna askerlerinin Donetsk'e üç adet 155 mm'lik NATO kalibreli misket bombası attığı bildirildi.Donetsk Halk Cumhuriyeti yönetiminin resmi Telegram kanalında yer alan ifadede, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, sabah saat 05.50’de Donetsk’e bağlı Karlovka ilçesi ve Donetsk şehrinde yer alan Kuybişevski ve Kievskiy bölgelerine 155 mm NATO kalibreli üç misket bombası ile saldırmıştır” denildi.155 mm'lik top mermilerinin NATO ülkeleri tarafından kullanıldığı biliniyor.Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya, Ukrayna'ya düzinelerce uzun menzilli M777 obüs sağlarken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, bu teçhizatları Donetsk de dahil olmak üzere bölgedeki ilçe ve köyleri bombalamak için kullanıyor. Ayrıca, Kiev birliklerine Alman PzH 2000 kundağı motorlu topçu binekleri, Polonya Krab kundağı motorlu topçu sistemi ve bu kalibre top mermileri kullanan Fransız CAESAR kundağı motorlu topçu sistemi verildiği de gözlemleniyor.Kiev, askeri yardım paketlerinden birinin parçası olarak Washington'dan misket bombası da alırken, 123 ülke tarafından onaylanan uluslararası sözleşmeye göre yasak olan misket bombalarını kullanabiliyor. ABD ve Ukrayna misket bombalarını yasaklayan sözleşmeyi imzalayan ülkeler arasında yer almazken, parça tesirli bomba olarak tanınan misket bombaları, patladıklarında çevresine daha küçük mühimmat yayabiliyor.Bunların bir kısmı teknik nedenlerden dolayı patlamazken, patlamamış mühimmat, düşmanlıklar sona erdikten çok sonra bile insanları öldürebilen veya sakat bırakabilen kara mayınlarına dönüşüyor.

https://sputniknews.com.tr/20231022/bidenin-kiev-icin-talep-ettigi-61-milyar-dolarin-aslinda-nereye-gidecegi-belli-oldu-1076607525.html

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