https://sputniknews.com.tr/20231020/abd-basini-washington-ukrayna-icin-rezerve-edilen-binlerce-mermiyi-israile-vermek-istiyor-1076535775.html

ABD basını: Washington, Ukrayna için rezerve edilen binlerce mermiyi İsrail’e vermek istiyor

ABD basını: Washington, Ukrayna için rezerve edilen binlerce mermiyi İsrail’e vermek istiyor

Amerikan Axios gazetesi, ABD’nin Ukrayna için rezerve edilen on binlerce top mermisini İsrail’e vermeyi planladığını belirtti. 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T00:27+0300

2023-10-20T00:27+0300

2023-10-20T00:27+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

axios

axios haber sitesi

abd

abd

israil

pentagon

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

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Duruma aşina İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, “(ABD Savunma Bakanlığı) Pentagon, Ukrayna’ya tahsis edilen on binlerce 155 milimetrelik mermileri İsrail’e göndermeyi planlıyor” ifadesine yer verildi.Haberde, İsrail’e verilmesi planlanan mühimmatın, ABD’nin acil ihtiyaç için öngörülen kendi cephaneliklerinden aylar önce Ukrayna için tahsis edildiği kaydedildi.Haberde, ABD’li askeri yetkililerin, “Ukrayna’ya tahsis edilen mermilerin İsrail’e verilmesi, Ukrayna ordusunun Rus ordusuna karşı koyma yeteneği üzerinde doğrudan bir etkisi olmayacak” yorumuna yer verildi.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'den İsrail'e benzeri görülmemiş bir yardım paketi talebinde bulunduğunu duyurmuştu. Ayrıca ABD’nin İsrail’e iki Demir Kubbe hava savunma sistemi göndermeyi planladığı bildirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231020/urdun-disisleri-bakani-safedi-maalesef-gazzede-isler-sakinlesecek-gibi-gorunmuyor-1076535587.html

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