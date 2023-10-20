https://sputniknews.com.tr/20231020/urdun-disisleri-bakani-safedi-maalesef-gazzede-isler-sakinlesecek-gibi-gorunmuyor-1076535587.html

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: Maalesef Gazze'de işler sakinleşecek gibi görünmüyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: Maalesef Gazze'de işler sakinleşecek gibi görünmüyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in yaklaşık iki haftadır aralıksız saldırılarına hedef olan Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin "Maalesef... 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T00:17+0300

2023-10-20T00:17+0300

2023-10-20T00:17+0300

dünya

ürdün

gazze

gazze şeridi

israil

israil-filistin

annalena baerbock

almanya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/13/1076505673_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a62e758f38f49cc1422f3a0ae954e7b8.jpg

Safedi, Ürdün'ü ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile başkent Amman'da ortak basın toplantısı düzenledi.Ürdün'ün önceliğinin Gazze Şeridi'ndeki savaşın derhal durması ve bölgeye yardım ulaştırılması olduğunu belirten Safedi, Gazze için yardım malzemeleri taşıyan yeni bir uçağın yarın Mısır'a hareket edeceğini kaydetti.Safedi, "Maalesef (Gazze'de) işler sakinleşecek gibi görünmüyor, bu da bizi daha fazla çalışmaya sevk ediyor" diye konuştu.Ortak değerler ve uluslararası hukuka uygun olarak her iki taraftaki sivillerin korunması gerektiğini kaydeden Safedi, "Filistinliler güvenliğe kavuşamadıkça İsrailliler de güvenliğe kavuşamaz" dedi.'Filistinlilerin haklarını veren ve İsrail'in güvenliğini garanti eden bir barış istiyoruz'Savaşın genişlemesinin daha yıkıcı olacağını, dolayısıyla seçeneklerinin "barışçıl ve diplomatik" yollar olduğunu dile getiren Safedi, şöyle konuştu:Alman Bakan Baerbock ise ülkesinin Gazze Şeridi'ndeki uluslararası kuruluşlara destek sağlamak amacıyla Gazze'deki Filistinlilere yönelik yardımını 50 milyon euro artırma kararı aldığını belirtti.Refah Sınır Kapısı'nın hala kapalı olduğunu söyleyen Baerbock, herkesi engelleri aşarak mümkün olan en kısa sürede bu sınır kapısını açmaya çağırdı.Gazze'nin suyunun kesilmesine işaret eden Baerbock, "Annelerin çocuklarına atık su içirdiğini hayal ettiğimde yüreğim acıyla çarpıyor” şeklinde konuştu.- Ürdün, sınır bölgelerinde gösteri ve protestolara izin vermeyecekÖte yandan Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sınır bölgelerinde toplantı ve gösterilere izin verilmeyeceği, güvenlik güçlerinin verilen talimatları uygulayacağı belirtildi.Açıklamada, hayatın normal akışını bozabilecek veya halk için tehlike oluşturabilecek yerlerde de her türlü toplantının yasaklandığı ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231019/israil-basbakani-netanyahu-gazze-sinirindaki-askerleri-ziyaret-etti-haziriz-1076532713.html

ürdün

gazze

gazze şeridi

israil

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filistin son dakikanetanyahuisrail son dakikaisrail başbakanıgazze son durumisrail hastane bombaladıhastane bombalandıisrail hastane saldırısıisrail türkiyepentagonbirleşmiş milletler