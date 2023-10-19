https://sputniknews.com.tr/20231019/israil-basbakani-netanyahu-gazze-sinirindaki-askerleri-ziyaret-etti-haziriz-1076532713.html

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze sınırındaki askerleri ziyaret etti: 'Hazırız'

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze sınırındaki askerleri ziyaret etti: 'Hazırız'

İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Gallant, Gazze sınırındaki askerleri ziyaret etti. Askerlerle görüntüsünü X sosyal medya hesabından... 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T20:54+0300

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonunun yakın olduğu mesajını verdi.Netanyahu ve Gallant, Gazze Şeridi sınırında konuşlu olan askerleri ziyaret edip sınırı yakınlarında bulunan askerlerle bir araya geldi.Gazze Şeridi sınırında konuşlu İsrail ordusunun en eski tugaylarından biri olan Golani Tugayı'ndaki askerleri ziyaret eden Netanyahu, "Askerlerle birlikte buradayım. Aslanlar gibi savaştılar ve aslanlar gibi savaşacaklar. Tüm gücümüzle kazanacağız, Bütün İsrail halkı arkanızdadır ve zafere ulaşmak için düşmanlarımıza sert darbeler vuracağız” dedi. Askerlerle görüntüsünü X sosyal medya hesabından paylaşan Netanyahu, mesajına "Hazırız" ifadesini ekledi.Gallant: Hizbullah savaş istiyorsa önce Gazze şehrinin fotoğraflarına baksınİsrail Savunma Bakanı Gallant da Gazze sınırındaki birlikleri ziyaret etti.Gallant, askerlereBurada İsrail askerlerine seslenerek "hazır olma" emri veren Gallant, "Şu anda Gazze'yi uzaktan görüyorsunuz. Yakında içeriden de göreceksiniz" ifadelerini kullandı.Gallant, Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan gerilime de değinerek, "Hizbullah savaş başlatmak istiyorsa ilk önce Gazze şehrinin fotoğraflarına bakmalıdır" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231019/israil-basbakani-netanyahu-gazze-sinirindaki-askerleri-ziyaret-etti-haziriz-1076532713.html

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