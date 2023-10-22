https://sputniknews.com.tr/20231022/bidenin-kiev-icin-talep-ettigi-61-milyar-dolarin-aslinda-nereye-gidecegi-belli-oldu-1076607525.html

Biden'ın Kiev için talep ettiği 61 milyar doların aslında nereye gideceği belli oldu

Biden'ın Kiev için talep ettiği 61 milyar doların aslında nereye gideceği belli oldu

Biden'ın ABD Kongresi'nden Kiev için talep ettiği 61 milyar dolarlık yeni mali yardımın yarısından fazlasının yine ABD’ye gideceği belirlendi. 22.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-22T16:59+0300

2023-10-22T16:59+0300

2023-10-22T16:59+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

ukrayna krizi

joe biden

kongre

abd senatosu

askeri yardım

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Kongre’den istenen mali yardımın detayları hakkında konuşan Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova, Facebook hesabında yaptığı açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD Kongresi'nden Kiev için talep ettiği fonların büyük kısmının askeri ihtiyaçlara harcanmasının planlandığını vurgularken, “Savunma harcamaları 46.1 milyar dolar, bunun 30.6 milyar doları ABD Savunma Bakanlığı programlarına gidiyor" diye yazdı.Ukrayna’ya verilecek paranın bir kısmının da ABD Savunma Bakanlığı'na kendi depolarından aktarılan silahları yenilemesi ve programları uygulaması için kullanılacağına değinen Markarova, 18 milyar doların ABD Savunma Bakanlığı depolarından savunma malzemelerinin ikmali, lojistiği ve hizmet giderlerinin geri ödenmesine aktarılacağını, kalan kısmının ise Ukrayna askerleri ve kamu görevlilerinin eğitimine harcanacağını ekledi.Diğer 12 milyar doların ise Washington’un kontrolündeki Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (Ukraine Security Assistance Initiative) için ayrılacağını bildiren Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi, talep edilen mali yardımdaki diğer harcama kalemleriyle ilgili, “1.7 milyar dolar ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev ve Ukrayna'daki savaştan etkilenen diğer ABD ortakları için Yabancı Askeri Finansman programında kullanılacak. Teknik ve istihbarat desteği, Ukrayna'da silah üretiminin artırılması ve siber güvenliğe 14.4 milyar dolar harcanması planlanıyor” diye ekledi.Kiev'e doğrudan bütçe desteği için 11.8 milyar dolar tahsis edilmesinin planlandığını söyleyen Markarova, 2.2 milyar doların ise askeri eğitim programlarının geliştirilmesi için acil ihtiyaçlara ayrılacağını, 481 milyon doların ise ABD’de eğitim gören Ukrayna askerlerinin ulaşım masrafları olduğunu ifade etti.Ukrayna büyükelçisi, Biden'ın talebinin şimdilik sadece yönetimin ‘vizyonu’ olduğunu, bu vizyonun doğrudan eyleme dönüştüğünde rakamların analiz edilmesinde fayda olduğunu kaydetti.2024 yılı ABD yardımları20 Ekim'de konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'den Ukrayna ve İsrail'e yaklaşık 106 milyar dolar tutarında ek askeri ve mali yardım sağlanması yönünde talepte bulunmuştu.2024 mali yılında Ukrayna'nın 61.4 milyar dolardan fazla yardım talep eden Biden, İsrail'e ise 14.3 milyar dolardan fazla fon tahsis edilmesini önerdi.Washington’un önümüzdeki yıl için Kiev’e doğrudan bütçe desteği 11.8 milyar dolar olarak belirlenirken, Ukrayna'nın şu anda üzerinde çalıştığı 2024 bütçe taslağında 42.9 milyar dolarlık bütçe açığı yer alıyor.Son zamanlarda Batı'da giderek daha fazla yolsuzlukla suçlanan Kiev'in beklentilerine göre ise 2024 yılı için beklenen bütçe açığının en az yüzde 30’unun (yaklaşık 13 milyar dolar) ABD’den gelmesi gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20231013/abd-senatoru-biden-ukraynadaki-yolsuzlugun-boyutlarini-gizliyor-1076299395.html

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abd, ukrayna, ukrayna krizi, joe biden, kongre, abd senatosu, askeri yardım