Biden: Ukrayna'da 3 ay yaşadım, oradaki yolsuzluğu biliyorum

"Barack Obama'nın benden başkan yardımcısı olmamı istemesinin nedenlerinden biri de dış politika geçmişim ve Dış İlişkiler Komitesi başkanı olmamın yanı sıra bu konuya dahil olma arzumdu. Bu nedenle, Ukrayna'da oligarklarla ve sahip oldukları yozlaşmış sistemle uğraşarak iki yılın büyük bir kısmını geçirdim. Böylece o iki yıl içinde Ukrayna halkını tanımış oldum. Bu iki yıl boyunca Ukrayna'da muhtemelen toplam üç ay geçirdim."