https://sputniknews.com.tr/20231022/biden-ukraynada-3-ay-yasadim-oradaki-yolsuzlugu-biliyorum-1076600806.html
Biden: Ukrayna'da 3 ay yaşadım, oradaki yolsuzluğu biliyorum
Biden: Ukrayna'da 3 ay yaşadım, oradaki yolsuzluğu biliyorum
ABD Başkanı Joe Biden, dün Washington'da katıldığı bir resepsiyonda Ukrayna'da 3 ay yaşadığını söyledi. 22.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-22T12:16+0300
2023-10-22T12:16+0300
2023-10-22T12:16+0300
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abd
joe biden
ukrayna
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
senato
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ABD Başkanı Biden, Washington'da verilen bir resepsiyonda eski anılarını anlatırken, Kongre Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'ni iki yıldan fazla yönettiğini söyledi. Bu sürenin bir kısmında Ukrayna'da bulundum diyen Joe Biden, 2007-2008 yıllarındaki görevi hakkında şunu dedi:
https://sputniknews.com.tr/20231021/biden-insanligin-yeni-bir-dunya-duzenine-ihtiyaci-var-ve-abd-bunu-insa-edecek-1076586375.html
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abd, joe biden, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, senato
abd, joe biden, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, senato
Biden: Ukrayna'da 3 ay yaşadım, oradaki yolsuzluğu biliyorum
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ABD Başkanı Joe Biden, dün Washington'da katıldığı bir resepsiyonda Ukrayna'da 3 ay yaşadığını söyledi.
ABD Başkanı Biden, Washington'da verilen bir resepsiyonda eski anılarını anlatırken, Kongre Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'ni iki yıldan fazla yönettiğini söyledi. Bu sürenin bir kısmında Ukrayna'da bulundum diyen Joe Biden, 2007-2008 yıllarındaki görevi hakkında şunu dedi:
"Barack Obama'nın benden başkan yardımcısı olmamı istemesinin nedenlerinden biri de dış politika geçmişim ve Dış İlişkiler Komitesi başkanı olmamın yanı sıra bu konuya dahil olma arzumdu. Bu nedenle, Ukrayna'da oligarklarla ve sahip oldukları yozlaşmış sistemle uğraşarak iki yılın büyük bir kısmını geçirdim. Böylece o iki yıl içinde Ukrayna halkını tanımış oldum. Bu iki yıl boyunca Ukrayna'da muhtemelen toplam üç ay geçirdim."