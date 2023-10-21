https://sputniknews.com.tr/20231021/biden-insanligin-yeni-bir-dunya-duzenine-ihtiyaci-var-ve-abd-bunu-insa-edecek-1076586375.html
Biden: İnsanlığın yeni bir dünya düzenine ihtiyacı var ve ABD bunu inşa edecek
Biden: İnsanlığın yeni bir dünya düzenine ihtiyacı var ve ABD bunu inşa edecek
ABD Başkanı Biden, İnsanlığın yeni bir dünya düzenine ihtiyacı olduğunu ve ABD'nin bunu inşa edeceğini söyledi. 21.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-21T18:52+0300
2023-10-21T18:52+0300
2023-10-21T19:01+0300
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joe biden
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israil-filistin
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israil-filistin sorunu
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ABD Başkanı Joe Biden, insanlığın yeni bir dünya düzenine ihtiyacı olduğunu söyledi ve Amerikalıların yeterli cesaret ve özgüvene sahip olmaları halinde bunu inşa edebileceklerine olan inancını dile getirdi.Biden bir bağış etkinliğinde yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:Biden, ayrıca insanlığı yeni şartlarda birleştirmenin "barış umutlarını azaltmayacağını aksine arttıracağını" söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231021/biden-hamasin-israile-saldirmasinin-nedenini-acikladi-1076585224.html
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abd, joe biden, dünya düzeni, yeni dünya düzeni, abd başkanı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, rusya, çin
Biden: İnsanlığın yeni bir dünya düzenine ihtiyacı var ve ABD bunu inşa edecek
18:52 21.10.2023 (güncellendi: 19:01 21.10.2023) Abone ol
ABD Başkanı Biden, İnsanlığın yeni bir dünya düzenine ihtiyacı olduğunu ve ABD'nin bunu inşa edeceğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, insanlığın yeni bir dünya düzenine ihtiyacı olduğunu söyledi ve Amerikalıların yeterli cesaret ve özgüvene sahip olmaları halinde bunu inşa edebileceklerine olan inancını dile getirdi.
Biden bir bağış etkinliğinde yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:
Bence elimizde bir fırsat var. Eğer yeterince cesur ve özgüvenli olursak, dünyayı daha önce hiç yapılmamış bir şekilde birleştirebiliriz. Savaş sonrası dönemde oldukça iyi işleyen bir 50 yıl geçirdik ancak şimdi bunu kaybettik. Yeni bir 'yeni dünya düzenine' ihtiyacımız var.
Biden, ayrıca insanlığı yeni şartlarda birleştirmenin "barış umutlarını azaltmayacağını aksine arttıracağını" söyledi.