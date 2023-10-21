https://sputniknews.com.tr/20231021/biden-insanligin-yeni-bir-dunya-duzenine-ihtiyaci-var-ve-abd-bunu-insa-edecek-1076586375.html

Biden: İnsanlığın yeni bir dünya düzenine ihtiyacı var ve ABD bunu inşa edecek

Biden: İnsanlığın yeni bir dünya düzenine ihtiyacı var ve ABD bunu inşa edecek

ABD Başkanı Biden, İnsanlığın yeni bir dünya düzenine ihtiyacı olduğunu ve ABD'nin bunu inşa edeceğini söyledi. 21.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-21T18:52+0300

2023-10-21T18:52+0300

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filistin

israil-filistin sorunu

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ABD Başkanı Joe Biden, insanlığın yeni bir dünya düzenine ihtiyacı olduğunu söyledi ve Amerikalıların yeterli cesaret ve özgüvene sahip olmaları halinde bunu inşa edebileceklerine olan inancını dile getirdi.Biden bir bağış etkinliğinde yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:Biden, ayrıca insanlığı yeni şartlarda birleştirmenin "barış umutlarını azaltmayacağını aksine arttıracağını" söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231021/biden-hamasin-israile-saldirmasinin-nedenini-acikladi-1076585224.html

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